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08.06.2021 13:37

Глэмпинг раздора

Почему в Татарстане гламурные домики для туризма нравятся не всем
Текст: Олег Платонов (Казань)
Российская газета - Экономика Поволжья № 124(8475)
В Татарстане - настоящее нашествие глэмпингов (разновидность кемпинга, объединяющая комфорт гостиничного номера с отдыхом на природе. - Прим. ред.). Уже сейчас шесть современных баз отдыха готовы принять 200 человек, а до конца года откроется еще 14.
«Космический» объект в лесу - это всего лишь место приема пищи временных обитателей новомодного туробъекта. Фото: Олег Платонов/РГ «Космический» объект в лесу - это всего лишь место приема пищи временных обитателей новомодного туробъекта. Фото: Олег Платонов/РГ
«Космический» объект в лесу - это всего лишь место приема пищи временных обитателей новомодного туробъекта. Фото: Олег Платонов/РГ

Власти РТ даже провели образовательную программу для предпринимателей, готовых вложиться в этот рискованный бизнес. Однако не все рады гламурному соседству.

От фейсконтроля до молельного домика

К концу прошлого пандемийного сезона в Татарстане было всего три глэмпинга, а к началу этого стало вдвое больше. Причина - на поверхности: границы закрыты, а многие хотят комфортного отдыха в красивых локациях. Кроме того, президент республики Рустам Минниханов определил развитие экотуризма как приоритетное направление на ближайшее время. Власти даже обещали поспособствовать в поиске кредитования для этой формы бизнеса, устроили обучающие курсы для предпринимателей, чтобы рассказать, какие распространенные ошибки не следует совершать, и сейчас готовится концепция развития специальной республиканской программы. К тому же 18 предпринимателей выиграли грант на открытие своего объекта.

Фото: Артур Лебедев/РИА Новости
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- Главная задача - сделать природные территории доступными благодаря современным объектам отдыха, - говорит Оксана Саргина, руководитель департамента дирекции по развитию природных территорий и экотуризма фонда "Институт развития городов РТ".

Предложения разнообразны. В одном из самых модных глэмпингов у каждого жилого модуля стоит индивидуальное СПА в виде сибирского банного чана либо японского фурако. Другая база находится на острове в черте Казани, но добраться туда можно только на лодке. Есть места, где попасть в лагерь невозможно, пока не пройдешь фейсконтроль хозяина, а в других, наоборот, все рассчитано на большие компании. Лагерь для взрослых с йогой и цигун? Пожалуйста. Покататься на лошадях татарской породы? И это не проблема.

Строится халяль-глэмпинг с молельной комнатой с видом на Каму. Правда, цены на это разнообразие пока кусаются. В пригороде Казани сутки в домике на двоих стоят до 16 тысяч рублей. Чем дальше от столицы, тем дешевле.

- Рынок сам себя отрегулирует, когда подобных точек отдыха станет больше, а конкуренция - выше, - считает Оксана Саргина. - Большинство предпринимателей начнут снижать цены. Хотя наверняка кто-то принципиально будет держать высокую планку качества за счет прайс-листа. Все будет зависеть от концепции и локации глэмпинга.

По мнению Саргиной, это выгодный бизнес с точки зрения окупаемости. В кризис многие бизнесмены начали смотреть в сторону других сегментов рынка. А то, что для некоторых природных локаций добраться непросто - так это может стать концепцией бизнеса. Клиенты готовы платить за уединенность при наличии сервиса, комфорта и удобств. И есть уже те, кто, учитывая, что теплый сезон в этих широтах длится всего ничего, думают, как извлекать прибыль круглогодично.

- Это, скажем так, не высокомаржинальные проекты, сравнить их можно, наверное, с хлебным магазином, - резюмировал президент РТ Рустам Минниханов и пообещал, что будет способствовать бизнесу в решении проблем, с которыми тот сталкивается.

Частный случай не для красивой истории

Саргина утверждает, что никто из местных жителей, где располагаются новые места отдыха, не испытывает дискомфорт. Но у каждого бизнесмена - свой кейс. Где-то база отдыха находится столь удаленно, что нет никакого пересечения с местными жителями, а у кого-то остаются дачные участки прямо внутри глэмпинга.

- Никто насильно сгонять с насиженных мест не будет, - уверяет она. - К тому же местное население - кадры для самих заведений. Люди могут производить какие-то услуги и быть задействованы в качестве коммерческой единицы: торговать своей фермерской продукцией или предоставлять услуги гидов или краеведов. Везде бизнес пытается договориться с местными жителями, чтобы благополучно сосуществовать.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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Но без конфликтов все же не обходится. Один из самых комфортных глэмпингов этой весной открылся в Зеленодольском районе. Вместо грязных лесных дорожек - деревянные мостки, современные домики с ветровыми стеклами, красивое освещение. Сейчас достраиваются всевозможные банные комплексы, доделывается воздушная тропа на высоте около четырех метров от земли, готовится к открытию уникальный зеркальный дом на дереве. Пришлось, правда, срубить часть деревьев, но чем не пожертвуешь ради комфорта. К слову, именно в этом комплексе Рустаму Минниханову презентовали перспективы развития отрасли.

Поначалу владельцы базы обещали, что никого с этой лесной поляны не погонят. Однако чем интенсивнее становилось строительство, тем неуютнее чувствовали себя местные дачники, дома которых, построенные в 1980-е годы, не вписывались в новую концепцию развития территории. И им все чаще стали поступать настоятельные предложения продать свой участок. Некоторые соглашались, а кто-то решил бороться за насиженное место до конца.

- Нам очень важно, чтобы нашим гражданам было где отдыхать, при этом отдыхать качественно, доступно и на природе, - отметила на одном из круглых столов помощница президента Татарстана, курирующая этот проект, Наталия Фишман-Бекмамбетова. - А то, что ради красивой истории можно пожертвовать частными случаями - это, похоже, мало кого интересует. .

В регионах Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан

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