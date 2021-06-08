Самарских студентов будет учить робот

В Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) начнут изучать сервисную робототехнику на российских роботах, созданных специально для этого вуза. Робот модели Promobot V.4 плюс уникальная методика обучения - и вот уже можно проводить лабораторные работы без помощи "живого" преподавателя вуза. Кстати, кроме "профессора" этот робот может работать консультантом, администратором, гидом или сотрудником аэропорта. Но в ПГУТИ он поможет студентам изучать программирование, электронику и мехатронику. Согласно учебному плану, часть лабораторных будет происходить без педагогов - эту роль возьмет на себя робот, рассказывая студентам материал и отвечая на вопросы.

"Это уникальный опыт обучения: представьте, что робот-преподаватель не просто рассказывает учебный материал, но и демонстрирует его вживую на самом себе, - рассказывают разработчики. - Он познакомит студентов с шинами данных, сервоприводами и мехатроникой".

Студенты самарского вуза вместе с роботом научатся создавать и программировать других роботов, которые будут заточены под разные задачи: от обработки запросов в банках до доставки грузов.

На примере Promobot ребята познакомятся с управлением роботами, распознаванием лиц, сценариями общения людей и роботов. В программе предусмотрено 6 лабораторных работ.