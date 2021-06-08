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08.06.2021 14:09
Рубрика: Общество

Саратовские школьники создали прототип экоробота для очистки Хопра

В "IT-кубе" в Балашове, открывшемся в прошлом году по федеральному проекту "Цифровая образовательная среда" нацпроекта "Образование", прошла защита проектов, подготовленных ребятами.
Фото: пресс-служба министерства образования Саратовской области Фото: пресс-служба министерства образования Саратовской области
Фото: пресс-служба министерства образования Саратовской области

Здесь цифровыми технологиями занимается 400 балашовских школьников и студентов в возрасте от 7 до 18 лет. Ребята осваивают программирование роботов, мобильную и VR/AR-разработку, основы программирования на языках Python и Java, искусственный интеллект и 3D-дизайн, системное администрирование и основы компьютерной грамотности.

Фото: пресс-служба министерства труда и соцзащиты Саратовской области
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Как сообщили в областном министерстве образования, итоги первого учебного года подвели на научно-практической конференцией по защите проектов учащихся "Шаг в будущее - 2021". За год ребята разработали 50 проектов разного уровня. Лучшие идеи изучила экспертная комиссия.

- Некоторые идеи юных разработчиков уже активно применяются в работе балашовского центра дополнительного образования "Созвездие", - рассказала руководитель "IT-куба" Елена Андреева.

Среди разработок начинающих программистов, например, предложения по автоматизации процесса заполнения, конвертирования и отправки документов по почте. Также ребята представили прототип экоробота для очистки русла реки Хопер. Еще одна разработка школьников позволяет интегрировать с помощью искусственного интеллекта голосовой помощник с технологией "компьютерного зрения". Вместе с Балашовским краеведческим музеем учащиеся центра разработали интерактивную карту туристического маршрута "Рубиновая линия". Этот путеводитель даже стал финалистом национальной премии "Маршруты России". Презентация прототипа web-приложения состоялась в Международный день музеев, а познакомиться с ним можно на сайте центра it-cube64.ru.

Во время каникул в "IT-кубе" откроется летняя проектная смена "В мире фэнтези" для 50 детей. Смена начнется 15 июня и продлится до конца месяца. Она также завершится защитой исследовательских цифровых проектов, которые будут разрабатывать школьники.

Первый "IT-куб" для детей, желающих освоить востребованные языки программирования, писать приложения для мобильных устройств и создавать виртуальную реальность в Саратовской области был создан благодаря нацпроекту "Образование". На средства, поступившие в рамках нацпроекта, было закуплено современное оборудование - VR-шлемы, робототехника, видеокамеры для съемки на 360 градусов, интерактивные комплекты. Кроме того, здание центра дополнительного образования "Созвездие" в Балашове, где расположился "IT-куб", приспособили для детей с особыми образовательными потребностями: был приобретен спецподъемник, переоборудован вход и лестницы.

Планируется, что к 2023 году по нацпроекту в регионе будет создано еще 2 новых центра цифрового образования "IT-куб", где смогут заниматься более тысячи ребят.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Саратовская область - лидер

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