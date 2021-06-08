На современном цифровом маммографе диагностика занимает меньше времени. А главное - становится результативнее. Она позволяет поймать рак на ранней стадии.

Такой маммограф, в рамках нацпроекта "Здравоохранение", поступил в центральную больницу Дюртюлинского района Башкирии. "Его основные преимущества - высокая разрешающая способность снимка и низкая доза облучения пациентов и персонала", - рассказал завотделением лучевой диагностики Азат Курбанов.

Аппарат в автоматическом режиме выбирает параметры экспозиции. Лаборант делает снимок и тут же пересылает на рабочее место врача-рентгенолога. Прежде всех женщин с подозрением на рак молочной железы направляли в Уфу, теперь - их обследуют "дома".

Не надо ездить в Сыктывкар (столица Коми) и жительницам Ухты. Современный цифровой маммограф теперь есть и в амбулаторном онкоцентре, созданном на базе Ухтинской городской поликлиники Коми. Маммограф со стереотаксической приставкой, по оценкам специалистов, позволяет обнаружить изменения в тканях на два года раньше, чем их заметит сама женщина или врач при обычном осмотре.

"Женщины смогут раньше начать лечение и успешно его пройти", - отметил и.о. министра здравоохранения Коми Игорь Дягилев. В Коми также приобрели передвижной маммограф на базе автомобиля "КАЗАЗ" для обследования жительниц глубинки.

А в городской больнице Йошкар-Олы (столица Марий Эл) появилось оборудование, позволяющее существенно повысить качество и безопасность сложных хирургических операций онкобольных. О современном передвижном рентгеновском аппарате типа С-дуга в больнице мечтали давно. Но позволить себе покупку за 15 миллионов рублей не могли. Решить проблему помог нацпроект "Здравоохранение".

Без аппарата типа С-дуга нейрохирурги как без рук. Точнее - без глаз. Он обеспечивает максимально качественную визуализацию органов и операционного поля. К тому же, говорят хирурги, аппарат очень маневренный. Есть у него и другие преимущества.

"Он цифровой и не требует распечатки рентгеновских снимков, - объясняет главврача Йошкар-Олинской городской больницы Андрей Нагибин. - А еще он позволяет снизить лучевую нагрузку на пациента и персонал, повысить точность и время проведения сложных хирургических вмешательств. Качество операций намного улучшилось. Спасибо национальному проекту, ведь купить современное оборудование, которое может стоить около 50 миллионов рублей, за счет средств республики нереально. Тем более сейчас, когда все силы брошены на борьбу с пандемией новой коронавирусной инфекции".