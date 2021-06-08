"Уралкалий" заключил ряд соглашений на форуме в Петербурге

В рамках Петербургского международного экономического форума ПАО "Уралкалий" заключило ряд соглашений, касающихся стратегического развития предприятия.

Поставят новые вагоны

"Уралкалий" и НПК "Объединенная вагонная компания" подписали договор на поставку инновационных минераловозов. В соответствии с соглашением Объединенная вагонная компания поставит "Уралкалию" в 2021 году 100 вагонов-хопперов модели 19-9835-01 повышенной грузоподъемности производства Тихвинского вагоностроительного завода с увеличенным пробегом между плановыми сроками ремонта. Приобретение очередной партии инновационных вагонов осуществляется в рамках реализации долгосрочной стратегии развития вагонного парка "Уралкалия" и с целью обеспечения стабильности поставок продукции компании потребителям.

Виталий Лаук, генеральный директор ПАО "Уралкалий", отметил, что "Уралкалий" эксплуатирует инновационные минераловозы производства Тихвинского вагоностроительного завода с 2015 года. В настоящее время в парке компании более 1,5 тысячи таких вагонов, хорошо зарекомендовавших себя, прежде всего, с точки зрения надежности. Их использование экономически целесообразно с учетом перспектив увеличения пропускной способности как сети РЖД, так и подъездных путей рудоуправлений "Уралкалия" и собственного портового терминала компании.

Тимофей Хряпов, генеральный директор НПК "Объединенная вагонная компания", прокомментировал: "Уралкалий" является нашим давним партнером и был в числе первых компаний, которые поверили и уже убедились на практике в эффективности грузовых вагонов нового поколения нашего производства. Мы ценим сложившиеся партнерские отношения между нашими компаниями и надеемся на дальнейшее развитие сотрудничества".

Перевезут миллионы тонн

В ходе экономического форума ПАО "Уралкалий" и ООО "РусТрансКом" объявили о стратегическом партнерстве и подписании соглашения. Документ был подписан Виталием Лауком и первым вице-президентом ООО "РусТрансКом" Алексеем Грибановым. Стороны договорились о взаимодействии с целью своевременной отгрузки и транспортировки растущих объемов продукции "Уралкалия" в вагонах-хопперах "РусТрансКома", были также намечены другие потенциальные направления сотрудничества.

По словам Виталия Лаука, "РусТрансКом" на протяжении многих лет является надежным партнером "Уралкалия". В среднем объем перевозок грузов ресурсами "РусТрансКома" составляет около 1,5 миллиона тонн в год с перспективой увеличения уже в текущем году до двух миллионов тонн. Подписание соглашения позволит повысить эффективность логистических процессов, а также гарантировать своевременную доставку продукции до потребителя.

Алексей Грибанов сообщил: "С начала 2018 по апрель 2021 года мы осуществили более 70 000 вагоноотправок для "Уралкалия". В течение ближайших пяти лет, при реализации базового сценария, планируем обеспечить перевозку 10 миллионов тонн, или 143 000 вагоноотправок".

Сотрудники повысят квалификацию

"Уралкалий" и Агентство развития профессионального мастерства ("Ворлдскиллс Россия"), работающее в направлении продвижения передовых стандартов подготовки кадров, включая развитие системы независимой оценки компетенций в России и других странах, заключили соглашение о сотрудничестве в области развития кадрового потенциала. Документ подписали Виталий Лаук и генеральный директор Агентства развития профессионального мастерства ("Ворлдскиллс Россия") Роберт Уразов. Цель соглашения - объединение усилий в сфере развития кадрового потенциала и профессиональных компетенций отрасли, повышения престижа рабочих и инженерных профессий, обмена опытом в области современных инструментов и механизмов оценки квалификации.

По мнению гендиректора "Уралкалия", развитие сотрудничества с "Ворлдскиллс Россия" - очередной этап комплексного совершенствования системы подготовки кадров "Уралкалия", повышения эффективности и роста производительности труда.

- Мы ориентируемся на лучшие мировые практики и стремимся постоянно совершенствоваться. Наращивание кадрового потенциала, подготовка высококвалифицированных специалистов, постоянное повышение профессионального уровня, развитие корпоративных и управленческих компетенций сотрудников дают нам возможность уверенно смотреть в будущее, - считает Виталий Лаук.

Роберт Уразов, в свою очередь, заявил: "Сотрудничество с "Уралкалием", одним из ведущих игроков на рынке производства удобрений, позволит развивать лучшие практики подготовки кадров для предприятий химической отрасли. Мы видим большие перспективы взаимодействия и обмена опытом с компанией, которая давно зарекомендовала себя как флагман в области развития кадрового потенциала".