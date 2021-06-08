"Уралкалий" заключил ряд соглашений на форуме в Петербурге

Новости

В Болгарии у здания Верховного суда протестующие разбили палаточный лагерь 10:51
Белорусская молодежь примет участие в международном форуме "Мы помним!" 10:50
Ушаков: Подвижек по подготовке встречи Путина с Зеленским пока нет 10:49
В Новосибирске женщина погибла в цехе по производству триплекса 10:46
РПЛ заняла пятое место по количеству игроков на Евро-2020 10:45
Белорусская команда МАЗ примет участие в ралли "Шелковый путь- 2021" 10:44
В Тюмени спасли лицо пациенту с саркомой верхней челюсти 10:37
"Желтый" уровень погодной опасности в столице продлили до четверга 10:32
В Челябинске обрушились две стены жилого дома 10:30
Кабмин расширил полномочия Фонда защиты прав дольщиков 10:28
В Минздраве назвали фактор, повышающий на 20% риск развития рака 10:28
Транспортную развязку на М-4 над "Сальским кольцом" завершили на 70% 10:18
Ушаков: Программа саммита США и РФ готовится, говорить о деталях рано 10:15
В Тобольске трое подростков отравились таблетками 10:13
Ушаков: Спад в отношениях России и США несет риски для всего мира 10:10
Под Калининградом при спуске на воду затонул рыболовецкий траулер 10:01
Наталья Сергунина: На стажировку в Москву приехали волонтеры из 14 регионов России 10:00
В Ростове впервые провели операцию по пересадке роговицы ребенку 09:50
Капитана японской шхуны, столкнувшейся с "Амуром", обвинили в халатности 09:48
МИД: Москве неважно, где и когда встречаются Байден и Зеленский 09:42
Посол КНР сравнил теорию о происхождении коронавируса с ложью о биооружии в Ираке 09:34
В Москве усилили контроль пожарной безопасности на природных территориях 09:32
Рябков не исключил присутствие Лаврова на встрече Путина и Байдена 09:28
Решетников назвал выстраданным решение о продлении льготной ипотеки 09:14
В Карелии сгорела церковь-декорация к фильму "Остров" Лунгина 09:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что смотреть по ТВ и в Сети с 7 по 13 июня
Что смотреть по ТВ и в Сети с 7 по 13 июня
В каких случаях наследник может ничего не получить
В каких случаях наследник может ничего не получить
"Почта России" предлагает скидку на подписку
"Почта России" предлагает скидку на подписку
08.06.2021 10:07

Контракты на перспективу

"Уралкалий" заключил ряд соглашений на форуме в Петербурге
Текст: Константин Бахарев
Российская газета - Экономика Поволжья № 124(8475)
В рамках Петербургского международного экономического форума ПАО "Уралкалий" заключило ряд соглашений, касающихся стратегического развития предприятия.
Виталий Лаук и Тимофей Хряпов подписали соглашение о поставке ста инновационных вагонов. Фото: УРАЛКАЛИЙ Виталий Лаук и Тимофей Хряпов подписали соглашение о поставке ста инновационных вагонов. Фото: УРАЛКАЛИЙ
Виталий Лаук и Тимофей Хряпов подписали соглашение о поставке ста инновационных вагонов. Фото: УРАЛКАЛИЙ

Поставят новые вагоны

"Уралкалий" и НПК "Объединенная вагонная компания" подписали договор на поставку инновационных минераловозов. В соответствии с соглашением Объединенная вагонная компания поставит "Уралкалию" в 2021 году 100 вагонов-хопперов модели 19-9835-01 повышенной грузоподъемности производства Тихвинского вагоностроительного завода с увеличенным пробегом между плановыми сроками ремонта. Приобретение очередной партии инновационных вагонов осуществляется в рамках реализации долгосрочной стратегии развития вагонного парка "Уралкалия" и с целью обеспечения стабильности поставок продукции компании потребителям.

Виталий Лаук, генеральный директор ПАО "Уралкалий", отметил, что "Уралкалий" эксплуатирует инновационные минераловозы производства Тихвинского вагоностроительного завода с 2015 года. В настоящее время в парке компании более 1,5 тысячи таких вагонов, хорошо зарекомендовавших себя, прежде всего, с точки зрения надежности. Их использование экономически целесообразно с учетом перспектив увеличения пропускной способности как сети РЖД, так и подъездных путей рудоуправлений "Уралкалия" и собственного портового терминала компании.

Тимофей Хряпов, генеральный директор НПК "Объединенная вагонная компания", прокомментировал: "Уралкалий" является нашим давним партнером и был в числе первых компаний, которые поверили и уже убедились на практике в эффективности грузовых вагонов нового поколения нашего производства. Мы ценим сложившиеся партнерские отношения между нашими компаниями и надеемся на дальнейшее развитие сотрудничества".

Перевезут миллионы тонн

В ходе экономического форума ПАО "Уралкалий" и ООО "РусТрансКом" объявили о стратегическом партнерстве и подписании соглашения. Документ был подписан Виталием Лауком и первым вице-президентом ООО "РусТрансКом" Алексеем Грибановым. Стороны договорились о взаимодействии с целью своевременной отгрузки и транспортировки растущих объемов продукции "Уралкалия" в вагонах-хопперах "РусТрансКома", были также намечены другие потенциальные направления сотрудничества.

По словам Виталия Лаука, "РусТрансКом" на протяжении многих лет является надежным партнером "Уралкалия". В среднем объем перевозок грузов ресурсами "РусТрансКома" составляет около 1,5 миллиона тонн в год с перспективой увеличения уже в текущем году до двух миллионов тонн. Подписание соглашения позволит повысить эффективность логистических процессов, а также гарантировать своевременную доставку продукции до потребителя.

Алексей Грибанов сообщил: "С начала 2018 по апрель 2021 года мы осуществили более 70 000 вагоноотправок для "Уралкалия". В течение ближайших пяти лет, при реализации базового сценария, планируем обеспечить перевозку 10 миллионов тонн, или 143 000 вагоноотправок".

Сотрудники повысят квалификацию

"Уралкалий" и Агентство развития профессионального мастерства ("Ворлдскиллс Россия"), работающее в направлении продвижения передовых стандартов подготовки кадров, включая развитие системы независимой оценки компетенций в России и других странах, заключили соглашение о сотрудничестве в области развития кадрового потенциала. Документ подписали Виталий Лаук и генеральный директор Агентства развития профессионального мастерства ("Ворлдскиллс Россия") Роберт Уразов. Цель соглашения - объединение усилий в сфере развития кадрового потенциала и профессиональных компетенций отрасли, повышения престижа рабочих и инженерных профессий, обмена опытом в области современных инструментов и механизмов оценки квалификации.

По мнению гендиректора "Уралкалия", развитие сотрудничества с "Ворлдскиллс Россия" - очередной этап комплексного совершенствования системы подготовки кадров "Уралкалия", повышения эффективности и роста производительности труда.

- Мы ориентируемся на лучшие мировые практики и стремимся постоянно совершенствоваться. Наращивание кадрового потенциала, подготовка высококвалифицированных специалистов, постоянное повышение профессионального уровня, развитие корпоративных и управленческих компетенций сотрудников дают нам возможность уверенно смотреть в будущее, - считает Виталий Лаук.

Роберт Уразов, в свою очередь, заявил: "Сотрудничество с "Уралкалием", одним из ведущих игроков на рынке производства удобрений, позволит развивать лучшие практики подготовки кадров для предприятий химической отрасли. Мы видим большие перспективы взаимодействия и обмена опытом с компанией, которая давно зарекомендовала себя как флагман в области развития кадрового потенциала".

В регионах Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край ПФО Пермский край Пермь

Главное сегодня

Решетников назвал выстраданным решение о продлении льготной ипотеки
Axios: В Киеве неверно истолковали слова Байдена о членстве Украины в НАТО
Россия запретила въезд девяти гражданам Канады
Посольство РФ в США назвало провокационными учения Arctic Challenge
Юрист рассказал о выплатах, которые ожидают россиян этим летом