В Чувашии откроют уникальное производство фронтальных погрузчиков

В Чувашии будет создано инновационное производство фронтальных погрузчиков - этот тип спецтехники входит в тройку наиболее востребованных продуктов на российском рынке дорожно-строительных машин. Проект, в котором участвуют крупное чебоксарское предприятие, Чувашский госуниверситет им. И.Н. Ульянова и МГТУ им. Н.Э. Баумана, получит федеральную поддержку в размере 245 миллионов рублей.

Как сообщили в министерстве экономического развития и имущественных отношений республики, проект предполагает создание семейства современных фронтальных погрузчиков легкого, среднего и тяжелого классов с гибридной силовой установкой на дизель-генератора и тяговых электродвигателей.

Машины будут оснащены комплексной системой безопасности, которая включает видеонаблюдение на 360 градусов, автоматическое взвешивание, активное обнаружение людей и объектов в рабочей зоне, а также ряд электронных помощников для комфортной работы оператора. Основными преимуществами такой техники является уменьшенный расхода топлива и выбросов в окружающую среду, снижение уровня шума, при этом повышенная динамика и производительность.

Кроме того, агрегаты гибридного привода обладают повышенной надежностью и увеличенным сроком регламентного технического обслуживания в сравнении с существующими аналогами.

- Ученые-разработчики двух университетов будут заниматься выбором технологических решений, патентными исследованиями, разработкой конструкторской документации, изготовлением и испытанием макетных и опытных образцов техники, - пояснил ректор Чувашского госуниверситета Андрей Александров.

Проект также позволит развить кооперацию учреждений высшего образования и производственной организацией. В конкурсном отборе на получение субсидий из федерального бюджета он занял шестое место среди 33 победителей. Финансирование поступит в республику в течение 2021-2023 годов.

В министерстве также пояснили, что на для организации выпуска погрузчиков на производственной площадке планируется возвести новый современный цех и приобрести необходимое оборудование. Предприятие будет изготавливать все основные узлы и агрегаты машин, включая кабину оператора с интеллектуальными системами управления.

В проекте планируется максимально широко использовать комплектующие российского производства.

На расширение мощностей предприятие затратит 252 миллиона рублей собственных средств. Серийное производство планируется наладить уже к 2024 году, а к 2028 объем выпускаемой продукции должен составить более 250 единиц техники суммарной стоимостью около 2,6 миллиарда рублей.

В настоящее время для дорожно-строительной отрасли и коммунального хозяйства страны годовая потребность во фронтальных погрузчиках составляет девять тысяч машин. При этом в России их производится менее 20 процентов от необходимого количества.