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08.06.2021 23:55
Рубрика: Экономика

Мастерский ход

Стартовал финал конкурса внутреннего туризма
Текст: Антон Дерябин (Нижний Новгород)
Российская газета - Федеральный выпуск № 125(8476)
9 июня в Нижнем Новгороде начинается Всероссийский конкурс "Мастера гостеприимства", где будут представлены 200 лучших туристических проектов со всей страны.

Конкурс продлится два дня, которые обещают быть жаркими. 29 561 проект из 85 регионов и 624 городов прошел предконкурсную экспертизу, потом их оценивали на семи полуфиналах. И вот в Нижнем Новгороде 200 лучших поборются за гранты и поддержку от учредителей 14 конкурсных номинаций: "Роскосмоса", Ростуризма, Русского географического общества и других.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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Василий Вавилов из Перми, к примеру, представит очки виртуальной реальности с туристическими приложениями. Лариса Плюснина из Кунгура (Пермский край) расскажет о мастер-классах по приготовлению в русской печи традиционных блюд уральской кухни. Максим Галецкий из Мурманска познакомит с особенностями кухни, обычаями и традициями Кольского полуострова. А Екатерина Крюнас, руководитель Городецкого историко-художественного музейного комплекса в Нижегородской области, представит проект "Имя России - Александр Невский".

Заместитель гендиректора АНО "Россия - страна возможностей" Антон Сериков считает, что в этом году уровень проектов вырос, они стали более разнообразными и нестандартными. "Надеемся, что большинство из них будет реализовано и привлечет туристов в регионы России", - сказал Сериков.

Конкурс "Мастера гостеприимства" реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" нацпроекта "Образование".

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