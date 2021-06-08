Конкурс продлится два дня, которые обещают быть жаркими. 29 561 проект из 85 регионов и 624 городов прошел предконкурсную экспертизу, потом их оценивали на семи полуфиналах. И вот в Нижнем Новгороде 200 лучших поборются за гранты и поддержку от учредителей 14 конкурсных номинаций: "Роскосмоса", Ростуризма, Русского географического общества и других.
Василий Вавилов из Перми, к примеру, представит очки виртуальной реальности с туристическими приложениями. Лариса Плюснина из Кунгура (Пермский край) расскажет о мастер-классах по приготовлению в русской печи традиционных блюд уральской кухни. Максим Галецкий из Мурманска познакомит с особенностями кухни, обычаями и традициями Кольского полуострова. А Екатерина Крюнас, руководитель Городецкого историко-художественного музейного комплекса в Нижегородской области, представит проект "Имя России - Александр Невский".
Заместитель гендиректора АНО "Россия - страна возможностей" Антон Сериков считает, что в этом году уровень проектов вырос, они стали более разнообразными и нестандартными. "Надеемся, что большинство из них будет реализовано и привлечет туристов в регионы России", - сказал Сериков.
Конкурс "Мастера гостеприимства" реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" нацпроекта "Образование".