В Нижнем Новгороде прошел форум "Транспорт: горизонты развития"

Новости

Решетников назвал выстраданным решение о продлении льготной ипотеки 09:14
Помощнику капитана "Амура" грозит пять лет японской тюрьмы 09:04
Каждый десятый россиянин ездит на работу на велосипеде 08:37
"Монреаль" впервые с 2014 года дошел до полуфинала Кубка Стэнли 08:23
Число заразившихся COVID-19 в Индии приблизилось к 29 миллионам человек 08:05
Axios: В Киеве неверно истолковали слова Байдена о членстве Украины в НАТО 07:49
В Токио начали вакцинацию полицейских и пожарных 07:43
Байден и Зеленский обсудили по телефону борьбу с коррупцией и партнерство 07:13
ВОЗ: Активная вакцинация снизит риск распространения новых штаммов 06:31
Для поездки на Корсику с 9 июня потребуется паспорт вакцинации 06:06
Глава Росгеологии объяснил неисполнение контрактов на 2,4 млрд рублей 06:00
В Австралии найден динозавр размером с баскетбольную площадку 05:56
В Китае три горняка оказались под завалом при обрушении шахты 05:27
Посольство РФ в США назвало провокационными учения Arctic Challenge 04:50
Пушков назвал позерством намерение США говорить с Россией с позиции силы 04:28
АТОР: Число иностранцев, желающих привиться в РФ, составляет несколько тысяч 04:00
Мурашко: Данные о возможности вакцинации "Спутником V" беременных изучаются 03:27
Выручка Christie's по итогам "русских торгов" превысила 8 млн долларов 03:15
В Техасе запретили требовать у жителей подтверждение вакцинации от COVID-19 02:53
Генсек НАТО: Диалог с Россией не является признаком слабости 02:35
Цеков исключил возможность переговоров США с Россией "с позиции силы" 01:51
США заявили о выводе половины своих войск из Афганистана 01:24
Власти США вернули Colonial Pipeline выплаченные хакерам 2,3 млн долларов 00:54
Блинкен примет участие в саммите США и РФ в Женеве 00:06
TikTok намерен собирать "голоса" и "лица" пользователей 07.06.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что смотреть по ТВ и в Сети с 7 по 13 июня
Что смотреть по ТВ и в Сети с 7 по 13 июня
В каких случаях наследник может ничего не получить
В каких случаях наследник может ничего не получить
"Почта России" предлагает скидку на подписку
"Почта России" предлагает скидку на подписку
08.06.2021 08:50

Разговор профессионалов

В Нижнем Новгороде прошел форум "Транспорт: горизонты развития"
Текст: Антон Дерябин (Нижний Новгород)
Российская газета - Экономика Поволжья № 124(8475)
В Нижнем Новгороде прошел первый международный научно-практический форум "Транспорт: горизонты развития". Больше всего внимания на форуме было уделено водному транспорту как самому экологичному и дешевому, но докладчики не раз подчеркивали, что стране нужна не конкуренция, а гармоничное сотрудничество в системах транспортных коридоров, мультимодальность перевозок.
Ректор ВГУВТ Игорь Кузьмичев (справа) и проректор Андрей Корнев готовы сделать встречи коллег ежегодными. Фото: ВГУВТ Ректор ВГУВТ Игорь Кузьмичев (справа) и проректор Андрей Корнев готовы сделать встречи коллег ежегодными. Фото: ВГУВТ
Ректор ВГУВТ Игорь Кузьмичев (справа) и проректор Андрей Корнев готовы сделать встречи коллег ежегодными. Фото: ВГУВТ

Без сомнения, судостроение в России начинает возрождаться, но есть еще масса проблем, требующих совместных обсуждений учеными, руководителями разного ранга и производственниками. Именно такие специалисты Поволжья и Сибири собрались на форуме в Нижнем Новгороде на площадке Волжского государственного университета водного транспорта (ВГУВТ).

Фото: Сергей Николаев
В Арктике будут развивать речной транспорт

Основной темой стало обсуждение выхода нового постановления правительства РФ о локализации импортозамещения. Ведь даже в новых отечественных судах используется значительная доля импортных комплектующих (редукторов, лебедок, двигателей и так далее).

Как предприятия среднего масштаба могут получить "длинные" деньги для налаживания собственного производства, как восстановить производственные цепочки по стране - это и обсуждали транспортники. Заместитель директора департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга РФ Алексей Исачкин доложил, что финансирование импортозамещающих производств уже запущено, и пояснил его механизм.

В корабелы - с детского сада

Большое внимание на форуме уделили цифровизации транспорта и образования. В качестве успешного примера привели опыт Волжского университета в реализации модели "Цифровой университет", в которой современные технологии виртуальной и дополненной реальности интегрированы в образовательный процесс. С цифровизацией связана другая важная проблема - нехватка квалифицированных кадров. Новые технологии требуют все больше молодых ученых и инженеров. Они должны внедрять новые материалы, предлагать механизмы освоения новых видов энергии (газ, водород), осваивать новые принципы конструирования. Но главное - выпускник должен соответствовать требованиям, предъявляемым на конкретных предприятиях.

- Есть запрос от предприятий опосредованно привлекать студентов к работе. У нас это уже налажено, есть свое студенческое КБ, где ребята получают деньги за свои разработки, - поделился опытом проректор по научной и инновационной деятельности ВГУВТа Андрей Корнев. - Появились электронные площадки обмена данными по студентам, их патронажу. Обсуждается создание индустриальной аспирантуры, которая будет работать в тесной связке с производством. Кстати, вернулся специалитет по подготовке корабельных инженеров, без которого невозможно поступление в аспирантуру. А вообще, я считаю, вуз должен уже в детских садах (и это почти не фигура речи) выявлять детишек, тяготеющих к определенным специальностям. Не говоря уже о школе.

Чем больше, тем лучше

Заметным событием форума стал визит делегации судостроительного кластера Архангельской области, которая намерена развивать сотрудничество с нижегородскими коллегами. План их совместной работы будет отражен в итоговой резолюции форума, как и другие предложения участников. Такие кластеры призваны расширять партнерство по всей стране.

Фото: iStock
Каждый десятый россиянин ездит на работу на велосипеде

Участники форума рассказали и о своих ноу-хау. Так, Новосибирский университет продемонстрировал лидирующие позиции на рынке нанесения плазмотермических покрытий. На дискуссии в секции "Энергоэффективность на транспорте" сотрудники Сибирского университета водного транспорта заявили, что разработанное ими оборудование по своим характеристикам не только превосходит зарубежные аналоги, но и требует меньших затрат, что существенно сказывается на себестоимости конечного продукта. Разработка сибиряков представляет интерес и для реализации процессов судоремонта в ресурсном центре, созданном ранее ВГУВТом и АО "Борремфлот" (Нижегородская область).

Организаторы форума намерены сделать его проведение ежегодным и расширить круг участников и обсуждаемых тем. Мероприятие станет своего рода транспортной альтернативой изменившему свой формат научно-промышленному форуму "Великие реки", многие годы проводившемуся на Нижегородской ярмарке.

Справка "РГ"

На площадке форума "Транспорт: горизонты развития" работали семь секций: транспортная инфраструктура, энергоэффективность на транспорте, интеллектуальные системы управления, техносферная безопасность на транспорте, технологии конструкционных материалов, судостроения и судоремонта, водные пути и гидротехнические сооружения, правовые и социально-экономические аспекты транспорта. Зарегистрировались более 600 участников, из них 312 докладчиков выступали на секциях, а 214 докладов были заслушаны в качестве международных, 350 предприятий получили рассылку со ссылками на видеоконференции форума.

В регионах Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород

Главное сегодня

Россия запретила въезд девяти гражданам Канады
Посольство РФ в США назвало провокационными учения Arctic Challenge
Для российского флота построят ракетный корвет-невидимку "Меркурий"
Юрист рассказал о выплатах, которые ожидают россиян этим летом
Apple представила iOS 15