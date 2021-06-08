В Нижнем Новгороде прошел форум "Транспорт: горизонты развития"

В Нижнем Новгороде прошел первый международный научно-практический форум "Транспорт: горизонты развития". Больше всего внимания на форуме было уделено водному транспорту как самому экологичному и дешевому, но докладчики не раз подчеркивали, что стране нужна не конкуренция, а гармоничное сотрудничество в системах транспортных коридоров, мультимодальность перевозок.

Без сомнения, судостроение в России начинает возрождаться, но есть еще масса проблем, требующих совместных обсуждений учеными, руководителями разного ранга и производственниками. Именно такие специалисты Поволжья и Сибири собрались на форуме в Нижнем Новгороде на площадке Волжского государственного университета водного транспорта (ВГУВТ).

Основной темой стало обсуждение выхода нового постановления правительства РФ о локализации импортозамещения. Ведь даже в новых отечественных судах используется значительная доля импортных комплектующих (редукторов, лебедок, двигателей и так далее).

Как предприятия среднего масштаба могут получить "длинные" деньги для налаживания собственного производства, как восстановить производственные цепочки по стране - это и обсуждали транспортники. Заместитель директора департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга РФ Алексей Исачкин доложил, что финансирование импортозамещающих производств уже запущено, и пояснил его механизм.

В корабелы - с детского сада

Большое внимание на форуме уделили цифровизации транспорта и образования. В качестве успешного примера привели опыт Волжского университета в реализации модели "Цифровой университет", в которой современные технологии виртуальной и дополненной реальности интегрированы в образовательный процесс. С цифровизацией связана другая важная проблема - нехватка квалифицированных кадров. Новые технологии требуют все больше молодых ученых и инженеров. Они должны внедрять новые материалы, предлагать механизмы освоения новых видов энергии (газ, водород), осваивать новые принципы конструирования. Но главное - выпускник должен соответствовать требованиям, предъявляемым на конкретных предприятиях.

- Есть запрос от предприятий опосредованно привлекать студентов к работе. У нас это уже налажено, есть свое студенческое КБ, где ребята получают деньги за свои разработки, - поделился опытом проректор по научной и инновационной деятельности ВГУВТа Андрей Корнев. - Появились электронные площадки обмена данными по студентам, их патронажу. Обсуждается создание индустриальной аспирантуры, которая будет работать в тесной связке с производством. Кстати, вернулся специалитет по подготовке корабельных инженеров, без которого невозможно поступление в аспирантуру. А вообще, я считаю, вуз должен уже в детских садах (и это почти не фигура речи) выявлять детишек, тяготеющих к определенным специальностям. Не говоря уже о школе.

Чем больше, тем лучше

Заметным событием форума стал визит делегации судостроительного кластера Архангельской области, которая намерена развивать сотрудничество с нижегородскими коллегами. План их совместной работы будет отражен в итоговой резолюции форума, как и другие предложения участников. Такие кластеры призваны расширять партнерство по всей стране.

Участники форума рассказали и о своих ноу-хау. Так, Новосибирский университет продемонстрировал лидирующие позиции на рынке нанесения плазмотермических покрытий. На дискуссии в секции "Энергоэффективность на транспорте" сотрудники Сибирского университета водного транспорта заявили, что разработанное ими оборудование по своим характеристикам не только превосходит зарубежные аналоги, но и требует меньших затрат, что существенно сказывается на себестоимости конечного продукта. Разработка сибиряков представляет интерес и для реализации процессов судоремонта в ресурсном центре, созданном ранее ВГУВТом и АО "Борремфлот" (Нижегородская область).

Организаторы форума намерены сделать его проведение ежегодным и расширить круг участников и обсуждаемых тем. Мероприятие станет своего рода транспортной альтернативой изменившему свой формат научно-промышленному форуму "Великие реки", многие годы проводившемуся на Нижегородской ярмарке.

Справка "РГ"

На площадке форума "Транспорт: горизонты развития" работали семь секций: транспортная инфраструктура, энергоэффективность на транспорте, интеллектуальные системы управления, техносферная безопасность на транспорте, технологии конструкционных материалов, судостроения и судоремонта, водные пути и гидротехнические сооружения, правовые и социально-экономические аспекты транспорта. Зарегистрировались более 600 участников, из них 312 докладчиков выступали на секциях, а 214 докладов были заслушаны в качестве международных, 350 предприятий получили рассылку со ссылками на видеоконференции форума.