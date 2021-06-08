В Оренбургской области построят маслоэкстракционный завод

Новости

Матвиенко: Государство должно больше заботиться о своих соцработниках 13:49
В Смоленске из-за шалости детей сгорели грузовик "ЗИЛ" и сарай 13:47
Умер актер из "Твин Пикс" и "Баек из склепа" Кларенс Уильямс III 13:45
Названы самые оживленные дороги Москвы 13:44
Эколог подсчитал сумму экосбора за утилизацию товаров и упаковки 13:36
Частных детективов планируют наказывать за нарушение тайны переписки 13:30
В Сочи открылась выставка работ Фаберже 13:29
В РФ предложили расширить перечень документов для оформления "ипотечных каникул" 13:22
Дума во II чтении обязала банки сообщать гарантированный доход вкладов 13:21
Появился тизер боевика с Мэри Элизабет Уинстэд "Кейт" 13:20
На Москву идут грозовая буря и сильный дождь 13:16
Эндокринологи поддержали идею Румянцева о двукратном увеличении финансирования медицины 13:16
В Ингушетии подростка задержали за кражу денег из мечети 13:10
Forbes назвал самые прибыльные российские компании 13:05
Газзаев: Сборная России по футболу должна дойти до полуфинала Евро-2020 12:57
Госдума ужесточает наказание за неоднократное вождение в пьяном виде 12:56
Минздрав рассказал, как искусственный интеллект поможет ставить диагнозы 12:55
В Екатеринбурге сгорела машина из-за подожженного тополиного пуха 12:54
В Минске готовятся к Форуму регионов Беларуси и России 12:45
Каршеринг "Яндекс. Драйв" ввел профили водителей 12:27
Спрос на премиальные новостройки в Москве вырос в полтора раза 12:26
Экс-солист "Агаты Кристи" дал "пьяный" концерт под Владимиром 12:24
Царьпанк-фэнтези "Тень и кость" продлено на второй сезон 12:21
Работников судебного аппарата обяжут носить форму 12:15
Вышел трейлер криминальной драмы Содерберга "Без резких движений" 11:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что смотреть по ТВ и в Сети с 7 по 13 июня
Что смотреть по ТВ и в Сети с 7 по 13 июня
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
"Почта России" предлагает скидку на подписку
"Почта России" предлагает скидку на подписку
08.06.2021 13:25
Рубрика: Экономика

В Оренбургской области построят маслоэкстракционный завод

Текст: Наталья Саванкова (Оренбург)
Старт крупному инвестиционном проекту был дан на Петербургском международном экономическом форуме, где состоялось подписание инвестиционного проекта о строительстве маслоэкстракционного завода в городе Бузулук Оренбургской области.
Фото: Пресс-центр правительства Оренбургской области Фото: Пресс-центр правительства Оренбургской области
Фото: Пресс-центр правительства Оренбургской области

Планируемым объем инвестиций составит минимум 10 миллиардов рублей. Мощность производства миллион тонн масло-семян в год с элеватором на 400 тысяч тонн зерна (200 тысяч тонн подсолнечника).

Фото: Пресс-центр правительства Оренбургской области
Губернатор Оренбуржья Денис Паслер подпишет ряд соглашений на ПМЭФ

Подписи под документом поставили глава региона Денис Паслер и председатель совета директоров "Астон" Владимир Недорезов. Компания "Астон" является крупнейшим производителем и экспортером растительных масел в России. Согласно рейтингам, она входит в число лидеров среди российских производителей по экспорту растительного масла, а также по экспорту зерновых, производству крахмала и патоки. В составе компании свыше 20 подразделений в различных регионах России, включая заводы по производству и переработке растительного масла, предприятия по производству крахмалов и сиропов, элеваторные комплексы.

- Оренбуржье - в числе лидеров по сбору подсолнечника в России, ежегодный урожай более миллиона тонн. Из них менее половины перерабатывается внутри региона. Проект нового завода - крупнейшего в России - позволит нам перейти к стопроцентной переработке подсолнечника на территории региона. Это позволит увеличить доходы оренбургских аграриев и зарплаты на селе, - сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Для оренбуржцев планируется создать более 500 новых рабочих мест. Важно, что это будет современное и безопасное производство международного уровня. В перспективе за строительством завода может последовать и создание логистического хаба, который будет ориентирован на экспорт.

- Оренбургская область проводит активную политику по привлечению инвестиций и сопровождению инвесторов. Мы были рады встретить здесь команду настоящих профессионалов, глубоко разбирающихся в большом комплексе вопросов и требований проекта. Именно поэтому Оренбургская область смогла сделать наилучшее предложение по локализации нашего производства, - отметил Владимир Недорезов.

Фото: Корпорация развития Оренбургской области
Оренбургская Корпорация развития признана одной из лучших в России

На Питерском форуме был подписан также контракт Владимиром Недорезовым и вице-президентом китайской компании Myande Group Co., Ltd о поставке основного технологического оборудования для нового завода. Она запланирована на июнь 2022 года.

Готовится конкурсная документация по выбору генерального проектировщика и подрядчика. Ресурсоснабжающие организации Оренбуржья подтвердили наличие свободных мощностей по электричеству и газу.

На новом заводе в перспективе планируется наладить производство масла в том числе из льна, рапса и других масличных культур. По оценке экспертов, российские производители испытывают дефицит в масленичном льне, а Оренбургская область имеет большой потенциал по наращиванию посевной площади масленичного льна с 50 до 200 тысяч гектаров, рост составит от 25 до 100 тысяч тонн как за счет ввода в оборот залежных земель, так и замещения части яровых зерновых культур - пшеницы, овса, просо и других.

В перспективе обсуждается строительство завода по производству PLA - основы биоразлагаемого пластика. В качестве сырья может быть использована оренбургская пшеница. Из области ежегодно вывозится на внешние рынки в среднем около миллиона тонн пшеницы, из них 40 процентов относится к IV классу. Регион отдален от портов, что дает конкурентное преимущество по стоимости пшеницы, как сырья для производства PLA.

Компетентно

Генеральный директор Корпорации развития Оренбургской области Игнат Петухов:

- Мы очень рады, что состоялось подписание важного для региона соглашения между губернатором и компанией "Астон". Последние полгода команда Корпорации готовила документы, прорабатывала вместе с инвестором детали реализации проекта, в том числе выбирала площадку для локализации производства. Заявленный объем инвестиций больше 10 миллиардов рублей выводит проект в число крупнейших на территории Оренбургской области. Он даст миллионы налоговых отчислений в региональный бюджет и сотни новых рабочих мест. Завод станет одним из крупнейших налогоплательщиков региона. Ввод в строй нового производства позволит перерабатывать весь подсолнечник, который сейчас производится в Оренбуржье, а также в Самаре и Саратове. Это даст дополнительные доходы и рост заработной платы на селе.

В регионах Экономика Финансы Инвестиции Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбуржье: энергия роста

Главное сегодня

Путин призвал извлечь уроки из пандемии коронавируса
Для российских школьников введут цифровые профили
Госдума обратилась к ЕС по поводу исключения русских из коренных народов Украины
В РФ предложили расширить перечень документов для оформления "ипотечных каникул"
Axios: В Киеве неверно истолковали слова Байдена о членстве Украины в НАТО
Что на самом деле мешает экономике РФ
Правительство разрешило небольшим аптекам продавать лекарства через интернет