В Оренбургской области построят маслоэкстракционный завод

Старт крупному инвестиционном проекту был дан на Петербургском международном экономическом форуме, где состоялось подписание инвестиционного проекта о строительстве маслоэкстракционного завода в городе Бузулук Оренбургской области.

Планируемым объем инвестиций составит минимум 10 миллиардов рублей. Мощность производства миллион тонн масло-семян в год с элеватором на 400 тысяч тонн зерна (200 тысяч тонн подсолнечника).

Подписи под документом поставили глава региона Денис Паслер и председатель совета директоров "Астон" Владимир Недорезов. Компания "Астон" является крупнейшим производителем и экспортером растительных масел в России. Согласно рейтингам, она входит в число лидеров среди российских производителей по экспорту растительного масла, а также по экспорту зерновых, производству крахмала и патоки. В составе компании свыше 20 подразделений в различных регионах России, включая заводы по производству и переработке растительного масла, предприятия по производству крахмалов и сиропов, элеваторные комплексы.

- Оренбуржье - в числе лидеров по сбору подсолнечника в России, ежегодный урожай более миллиона тонн. Из них менее половины перерабатывается внутри региона. Проект нового завода - крупнейшего в России - позволит нам перейти к стопроцентной переработке подсолнечника на территории региона. Это позволит увеличить доходы оренбургских аграриев и зарплаты на селе, - сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Для оренбуржцев планируется создать более 500 новых рабочих мест. Важно, что это будет современное и безопасное производство международного уровня. В перспективе за строительством завода может последовать и создание логистического хаба, который будет ориентирован на экспорт.

- Оренбургская область проводит активную политику по привлечению инвестиций и сопровождению инвесторов. Мы были рады встретить здесь команду настоящих профессионалов, глубоко разбирающихся в большом комплексе вопросов и требований проекта. Именно поэтому Оренбургская область смогла сделать наилучшее предложение по локализации нашего производства, - отметил Владимир Недорезов.

На Питерском форуме был подписан также контракт Владимиром Недорезовым и вице-президентом китайской компании Myande Group Co., Ltd о поставке основного технологического оборудования для нового завода. Она запланирована на июнь 2022 года.

Готовится конкурсная документация по выбору генерального проектировщика и подрядчика. Ресурсоснабжающие организации Оренбуржья подтвердили наличие свободных мощностей по электричеству и газу.

На новом заводе в перспективе планируется наладить производство масла в том числе из льна, рапса и других масличных культур. По оценке экспертов, российские производители испытывают дефицит в масленичном льне, а Оренбургская область имеет большой потенциал по наращиванию посевной площади масленичного льна с 50 до 200 тысяч гектаров, рост составит от 25 до 100 тысяч тонн как за счет ввода в оборот залежных земель, так и замещения части яровых зерновых культур - пшеницы, овса, просо и других.

В перспективе обсуждается строительство завода по производству PLA - основы биоразлагаемого пластика. В качестве сырья может быть использована оренбургская пшеница. Из области ежегодно вывозится на внешние рынки в среднем около миллиона тонн пшеницы, из них 40 процентов относится к IV классу. Регион отдален от портов, что дает конкурентное преимущество по стоимости пшеницы, как сырья для производства PLA.

Компетентно

Генеральный директор Корпорации развития Оренбургской области Игнат Петухов:

- Мы очень рады, что состоялось подписание важного для региона соглашения между губернатором и компанией "Астон". Последние полгода команда Корпорации готовила документы, прорабатывала вместе с инвестором детали реализации проекта, в том числе выбирала площадку для локализации производства. Заявленный объем инвестиций больше 10 миллиардов рублей выводит проект в число крупнейших на территории Оренбургской области. Он даст миллионы налоговых отчислений в региональный бюджет и сотни новых рабочих мест. Завод станет одним из крупнейших налогоплательщиков региона. Ввод в строй нового производства позволит перерабатывать весь подсолнечник, который сейчас производится в Оренбуржье, а также в Самаре и Саратове. Это даст дополнительные доходы и рост заработной платы на селе.