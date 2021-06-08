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08.06.2021 11:40
Рубрика: Происшествия

В Саратове крановщик задел электропровода и погиб от удара током

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

В Саратове рабочий, управлявший строительным краном, случайно задел провода и погиб от удара электротоком. Несчастный случай произошел на окраине города в поселке Поливановка.

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Как сообщает областное управление СК по региону, водитель автопогрузчика, оснащенного краном, выгружал брус на стройплощадке. Случайно он коснулся крюком крана линии электропередачи, которая проходила над площадкой. После этого крановщик упал из кабины на землю. Свидетелем происшествия стал мужчина, наблюдавший за его работой. Вызванные медики установили, что водитель скончался.

- По предварительным данным 36-летний мужчина погиб от поражения электрическим током. Выясняются все обстоятельства случившегося, - информирует пресс-служба ведомства.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Саратов

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