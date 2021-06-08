Выпускать больше продукции можно без расширения штата и больших финансовых вливаний. Надо понять, где и почему процесс производства затягивается. И навести порядок.

На прилавках станет больше косметики и моющих средств. Фабрики, где их производят, намерены значительно поднять производительность труда. Фото: Александр Корольков

Но тут не обойтись без специалистов - экспертов федерального и региональных центров компетенций. Они созданы в рамках нацпроекта "Производительность труда".

Уже два года в нацпроекте участвует "Ренессанс Косметик" из Алтайского края - один из крупнейших производителей бытовой химии и косметики за Уралом. Предприятие внедряет бережливые технологии на производстве и за это время производительность труда выросла на 10 процентов.

Пилотным потоком стала линия по выпуску жидкого мыла. Сейчас компания планирует в рамках нацпроекта получить и другой вид господдержки - льготный займ Фонда развития промышленности на обновление оборудования.

Весьма успешно идут дела и на предприятии "Аромат" из Казани. Оно одно из ведущих в отрасли парфюмерной и косметической продукции России. Эксперты поработали над скоростью конвейера и над маркировкой положения на конвейере производимой продукции, чтобы она лежала не в разнобой, а в некотором порядке. Были выработаны стандарты выполнения операций. "Кроме того, мы оптимально выстроили логистику производства", - рассказал руководитель Центра компетенций Татарстана Шамиль Байрамов. В итоге, время протекания процесса в пилотном потоке снизилось на 41 процент. А выработка поднялась на 30 процентов.

А на рязанском предприятии "Русвата" активная фаза нацпроекта уже завершилась. "Можно сказать, мы вытащили счастливый билетик - так много нового и ценного появилось у нас благодаря совместной работе с экспертами", - сообщила исполнительный директор фирмы Елена Мачковская.

Общая эффективность оборудования на пилотном участке за полгода выросла на 31 процент. Полученный опыт было решено тиражировать, для чего в штат взяли менеджера, который координировал работу на предыдущих этапах. "Теперь он постоянно занимается всеми изменениями на предприятии. Пожалуй, этот факт можно добавить к слагаемым секрета нашего успеха", - заметила Елена Мачковская.