"Газпром нефть" и Омская область будут сотрудничать в области "зеленой" энергетики

Правительство Омской области и "Газпром нефть" подписали инвестиционное соглашение о совместном развитии "зеленых" технологий. В частности, регион выступит площадкой для пилотных проектов нефтяной компании по использованию водорода.

Соглашение о совместных инвестпроектах было подписано на полях Петербургского международного экономического форума. Отдельное внимание председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков на одной из панельных сессий уделил развитию водородной энергетики.

- Водород - очень перспективный рынок, который привлекает всеобщее внимание. Россия и российские нефтегазовые компании имеют очень хорошие шансы занять большую долю на этом рынке. У нас отличный потенциал, поскольку мы уже как нефтяные компании производим водород, - прокомментировал Александр Дюков.

Технология производства водорода уже освоена: "Газпром нефть" на своих НПЗ в Омске и Москве получает 100 тысяч тонн водорода в год. В 2018 году на Омском НПЗ начала работу новая установка по производству водорода. Сейчас компания использует водород в процессе финальной очистки моторных топлив до стандарта Евро-5. Но готова расширить производство. Следующий этап - развитие инфраструктуры и рынков сбыта.

- Новое соглашение - это не только производственные проекты, это вопросы водородного транспорта, вопросы использования CO2, вопросы зеленой энергетики, солнечной электрогенерации, - дополнил губернатор Омской области Александр Бурков.

Соглашение также затрагивает проекты строительства в Омске солнечной электростанции, производства катализаторов и графитированных электродов на базе особой экономической зоны "Авангард".

Напомним, решение о создании ОЭЗ "Авангард" было принято в декабре 2020 года.