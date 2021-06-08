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08.06.2021 16:16
Рубрика: Власть

"Газпром нефть" и Омская область будут сотрудничать в области "зеленой" энергетики

Текст: Никита Зайков (Омск)
Правительство Омской области и "Газпром нефть" подписали инвестиционное соглашение о совместном развитии "зеленых" технологий. В частности, регион выступит площадкой для пилотных проектов нефтяной компании по использованию водорода.
Фото: Газпромнефть-ОНПЗ Фото: Газпромнефть-ОНПЗ
Фото: Газпромнефть-ОНПЗ

Соглашение о совместных инвестпроектах было подписано на полях Петербургского международного экономического форума. Отдельное внимание председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков на одной из панельных сессий уделил развитию водородной энергетики.

Фото: Газпромнефть-ОНПЗ
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- Водород - очень перспективный рынок, который привлекает всеобщее внимание. Россия и российские нефтегазовые компании имеют очень хорошие шансы занять большую долю на этом рынке. У нас отличный потенциал, поскольку мы уже как нефтяные компании производим водород, - прокомментировал Александр Дюков.

Технология производства водорода уже освоена: "Газпром нефть" на своих НПЗ в Омске и Москве получает 100 тысяч тонн водорода в год. В 2018 году на Омском НПЗ начала работу новая установка по производству водорода. Сейчас компания использует водород в процессе финальной очистки моторных топлив до стандарта Евро-5. Но готова расширить производство. Следующий этап - развитие инфраструктуры и рынков сбыта.

- Новое соглашение - это не только производственные проекты, это вопросы водородного транспорта, вопросы использования CO2, вопросы зеленой энергетики, солнечной электрогенерации, - дополнил губернатор Омской области Александр Бурков.

Соглашение также затрагивает проекты строительства в Омске солнечной электростанции, производства катализаторов и графитированных электродов на базе особой экономической зоны "Авангард".

Напомним, решение о создании ОЭЗ "Авангард" было принято в декабре 2020 года.

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