Минздрав Новосибирской области призывает жителей сделать прививку от коронавируса

В Новосибирской области увеличилось число госпитализированных в инфекционные стационары. Минздрав региона призывает жителей сделать прививку против коронавируса: сегодня это единственный способ защитить себя и близких.

Специалисты областного министерства здравоохранения посетили ГБУЗ НСО "Городская клиническая больница № 11" (ГКБ) и проконтролировали работу учреждения.

На базе 11-й больницы с апреля прошлого года открыт распределительный центр. Сюда поступают пациенты с подозрением на коронавирусную пневмонию, те, кто не может лечиться дома, кому необходимо круглосуточное наблюдение и кислородная поддержка.

- Здесь, сразу в приемном покое, берут тест - собственная ПЦР-лаборатория позволяет получить результат уже через несколько часов и подтвердить либо снять диагноз COVID-19, - отметили в ведомстве.

По наблюдению врачей, среди более 500 пациентов госпиталя нет ни одного, кто бы прошел курс вакцинации против коронавируса.

Заместитель министра здравоохранения области Елена Аксенова также отметила, что среди пациентов, попадающих в стационар со среднетяжелым и тяжелым течением заболевания, никто не вакцинирован.

- Мы призываем записаться и пройти вакцинацию. В настоящее время это единственный способ остановить коронавирусную инфекцию. Вакцинация дает пациентам возможность не заболеть вообще либо перенести болезнь в легкой форме и предотвратить осложнения, которые появляются, когда человек переносит заболевание в средней и тяжелой формах, - рассказала Елена Аксенова.

- Вакцинация - это жизненная необходимость. Более эффективных методов борьбы с коронавирусом пока никто в мире не придумал. Поверьте человеку, который больше года работает в этих условиях и сам переболел коронавирусной инфекцией. К сожалению, тогда вакцинация была недоступна. Сейчас поставил первую вакцину, - говорит заведующий отделением реанимации ГКБ № 11 Юрий Зайнутдинов.

Среди пациентов - Кярам Усубян. Мужчина провел в инфекционном госпитале больше месяца. Сейчас уже готовится к выписке и благодарит врачей за спасенную жизнь. По словам врачей, пациент первые дни, проведенные в больнице, не помнит совсем, поступил с 70-процентным поражением легких.

- Я не мог дышать, не мог есть, я не помню даже, когда я очнулся, в себя пришел. Я очень жалею, что не сделал прививку, - говорит Кярам Усубян.

Замминистра Елена Аксенова отмечает изменение структуры заболеваемости. Увеличилось число тяжелых случаев, в основном, за счет пациентов из групп риска: старше 65 лет, с хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия.

Справка "РГ"

В настоящее время в Новосибирской области доступны три вида вакцин. Новые партии препаратов поступают регулярно. Всего регион получил 371 469 доз. Однократно вакцинировано 327 697 человек. В регионе работает порядка 100 пунктов вакцинации.