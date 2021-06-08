Как заметила многодетная мама из Алтайского края Ольга Кабышева: "Государство помогает семьям быть семьями". Это она - о новых возможностях для детей и их родителей: материнском капитале, выплатах, ясельных группах.

Семья Кабышевых воспитывает четырех дочек. В чем-то ее история типична для Алтайского края. Познакомились 16 лет назад, создали семью... Все это время жили на съемных квартирах. Наконец купили в ипотеку четырехкомнатную квартиру в обжитом микрорайоне.

"Использовали средства федерального маткапитала, - рассказывает Ольга. - Затем родилась Дарья, мы оформили субсидию по программе господдержки многодетных семей с ипотекой в размере 450 тысяч, оформили региональный маткапитал. У меня до сих приподнятое настроение - жилье появилось! Сама себе хозяйка".

Одной из последних хороших новостей для Ольги и Евгения стало одобрение их заявления на ежемесячную выплату на ребенка от 3 до 7 лет. "В крае на конец мая по новым правилам ее получают более 15 тысяч семей, в которых воспитывают 19 тысяч детей. Максимальная выплата - 10 611 рублей. Это прожиточный минимум ребенка в регионе".

При рождении первенца сахалинским ипотечникам выплачивают 500 тысяч рублей, второго ребенка - миллион, третьего и последующих - два миллиона

Семья Шапошниковых из Южно-Сахалинска тоже потратила маткапитал на жилье - частично погасила ипотеку. "Строим дом, - рассказала мама двух дочерей Евгения. - Я в декрете. Нам помощь от государства как нельзя кстати. Вот оформим еще региональную выплату - погасим ипотеку".

При рождении первенца сахалинским ипотечникам предоставляется 500 тысяч рублей, со вторым ребенком - миллион, на последующих - два миллиона.

Мама - на работу, дети - в "Подснежник"

Не только денежные выплаты поддерживают семьи в рамках нацпроекта "Демография". Для тех, у кого дети до трех лет, строят детсады с ясельными группами. И мамы могут вернуться на работу.

Один из них открыли на окраине Тамбова. "Подснежник" рассчитан на 250 мест. Половина их отдана малышам до трех лет. У садика экологическая концепция: детей привлекают к уходу за растениями. Помимо стандартных залов для занятий физкультурой и музыкой, сенсорной комнаты и уютных спален здесь оборудовано несколько лабораторий. В одной малыши собирают конструкторы лего, постигая азы технического моделирования, в другой будут ставить мини-спектакли. В аграрной лаборатории стоят стеллажи для рассады. К лету ребята посеяли петунии. Рядом - горшки с фиалками. За каждой группой закреплен свой вид цветов.

В лаборатории гастрономического туризма висит "вкусная" карта Тамбовской области - в каждом районе свой продуктовый бренд: яблоки, сыры, яйца, картошка... Здесь ребятам в игровой форме объясняют принципы правильного питания. В здании создана безбарьерная среда - с пандусами, поручнями, надписями по системе Брайля. Оборудование и квалификация персонала позволяют принимать в "Подснежник" малышей с детским церебральным параличом, задержкой психического развития и недоразвитием речи.

В этом году в России планируют построить 474 детских сада на 68,7 тысячи мест.