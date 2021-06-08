Новости

Золотая монета "Двойной орел США" продана за рекордные 18,9 млн долларов 22:58
Пушков оценил заявление о 50 годах подготовки Байдена к саммитам в Европе 22:20
В Госдуме назвали утвержденный приговор Младичу политизированным 21:35
Более тысячи стартапов смогут получить господдержку по технологиям ИИ 21:20
МИД: Отношения России и Запада оказались в нулевой точке 20:44
Минобороны опубликовало данные о коронавирусе в армии 20:40
На форуме "Армия-2021" покажут научные разработки кадетов 20:30
Белоусов поручил выделить в 2021 году субсидии на перевозку пассажиров в ДФО 20:29
Стало известно, кто будет комментировать первые игры Евро-2020 20:29
В ВКС скоро появятся летчицы-истребители 20:23
Сын генерала Младича надеется на пересмотр пожизненного приговора 20:17
В Петербурге не зафиксировали радиационных загрязнений окружающей среды 19:44
Посол ЕС в России призвал "озеленить" отношения Москвы и Брюсселя 19:39
В Мытищах медведь сбежал из частного гольф-клуба 19:26
Зампред Банка России оценила риски отключения России от SWIFT 19:12
Бастрыкин обсудил со следователями раскрытие коррупционных преступлений 18:41
Володин счел декларативной статью украинской Конституции о защите языков 18:35
Вертолет Airbus H145 впервые совершил полет на экологически чистом топливе 18:19
В Apple Music стала доступна музыка в наивысшем качестве 18:16
МИД: Мир после пандемии не станет глобусом НАТО или ЕС 18:07
Представитель SWIFT в РФ: Россию не планируют отключать от системы переводов 18:04
Департамент ЖКХ Москвы возглавил Вячеслав Торсунов 18:00
В сборной России не выявлено случаев заражения коронавирусом перед Евро 17:45
Апелляционная палата в Гааге не признала Младича виновным в геноциде 17:31
Диетолог назвала безопасную дозу кваса 17:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Почта России" предлагает скидку на подписку
"Почта России" предлагает скидку на подписку
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
В "РГ" обсудят массовый скрининг новорожденных
В "РГ" обсудят массовый скрининг новорожденных
08.06.2021 22:22
Рубрика: Происшествия

Енисей не утихает

Cитуация с рекордными паводками в Красноярском крае под контролем
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 125(8476)
Енисейское бассейновое водное управление предупредило о возможных сбросах воды, которые могут привести к подтоплениям. Такая ситуация связана с возможным избытком воды, о чем, в свою очередь, предупредили Росводресурсы.

Едва успело МЧС сообщить о завершении весеннего паводка, как беда пришла откуда не ждали. Погода преподнесла подарок в виде температурных аномалий. Высокая температура и активное снеготаяние в Саянах может привести к переполнению водохранилищ Енисейского каскада.

В Красноярске введен режим ЧС из-за угрозы затопления

Правда, вчера в пресс-службе МЧС России заверили, что ситуация в Красноярском крае находится на постоянном контроле и волноваться не о чем. Но в самом краевом центре сейчас, похоже, думают иначе. Такого наводнения у них в городе не было уже более 15 лет. Енисей уже вышел из берегов и затопил низинные участки прямо в центре Красноярска. Уровень воды ожидается около 450 сантиметров и пока остается выше критической отметки на 56 сантиметров. В ближайшие двое суток сохранится также высокий уровень воды и на реке Туба.

По данным регионального главка МЧС, в Ермаковском, Шушенском, Березовском, Емельяновском районах края и городе Красноярске подтоплено 470 приусадебных и дачных участков. В Каратузском, Ермаковском и Курагинском районах остаются переливы на пяти участках автодорог.

А учитывая, что на Красноярской ГЭС планируется открыть пятый затвор и сброс воды в Енисей увеличится с нынешних 7 тысяч кубометров в секунду до 7,5 тысячи, ситуация может еще осложниться.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Правительство Минприроды Росводресурсы Правительство МЧС Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край

Главное сегодня

Путин назвал героическим труд социальных работников во время пандемии
Минздрав: "Спутник V" и "Спутник лайт" могут применяться для ревакцинации
Зампред Банка России оценила риски отключения России от SWIFT
Макрон прокомментировал инцидент с пощечиной
В Германии с пониманием отнеслись к словам Путина о нежелании "кормить" Киев
В МВД рассказали о распространенных видах мошенничества
В регионах потребовали провести проверку аттракционов