Енисейское бассейновое водное управление предупредило о возможных сбросах воды, которые могут привести к подтоплениям. Такая ситуация связана с возможным избытком воды, о чем, в свою очередь, предупредили Росводресурсы.

Едва успело МЧС сообщить о завершении весеннего паводка, как беда пришла откуда не ждали. Погода преподнесла подарок в виде температурных аномалий. Высокая температура и активное снеготаяние в Саянах может привести к переполнению водохранилищ Енисейского каскада.

Правда, вчера в пресс-службе МЧС России заверили, что ситуация в Красноярском крае находится на постоянном контроле и волноваться не о чем. Но в самом краевом центре сейчас, похоже, думают иначе. Такого наводнения у них в городе не было уже более 15 лет. Енисей уже вышел из берегов и затопил низинные участки прямо в центре Красноярска. Уровень воды ожидается около 450 сантиметров и пока остается выше критической отметки на 56 сантиметров. В ближайшие двое суток сохранится также высокий уровень воды и на реке Туба.

По данным регионального главка МЧС, в Ермаковском, Шушенском, Березовском, Емельяновском районах края и городе Красноярске подтоплено 470 приусадебных и дачных участков. В Каратузском, Ермаковском и Курагинском районах остаются переливы на пяти участках автодорог.

А учитывая, что на Красноярской ГЭС планируется открыть пятый затвор и сброс воды в Енисей увеличится с нынешних 7 тысяч кубометров в секунду до 7,5 тысячи, ситуация может еще осложниться.