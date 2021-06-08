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08.06.2021 13:56
Рубрика: Общество

В Гидрометцентре рассказали о снегопадах в ряде регионов

Текст: Ольга Игнатова

Снегопады прошли на крайнем юге Красноярского края - в высокогорных районах на границе Хакасии с Тывой, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Фото: AP Photo/Vadim Ghirda
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- Снег там еще есть, но он продолжает интенсивно таять, что осложняет паводковую ситуацию на Енисее в районе Красноярска. Подтапливаются даже пониженные участки набережных в черте города, - рассказала синоптик.

По словам Паршиной, в самом Красноярске, в центральных и южных районах края в среду, 9 июня, воздух прогреется до плюс 25 градусов. В Хакасии - плюс 21-26 градусов. Но тепло не задержится. Уже на следующий день пройдет холодный фронт. По ночам ожидаются заморозки до минус 2 градусов. А дневные температуры понизятся градусов на 5. Похолодание продолжится в конце недели. В горных районах будет всего лишь 8-13 тепла.

Еще одним местом, где прошли снегопады, стали горные районы Сочи. Снег до 5 сантиметров выпал там на высоте 2300 метров над уровнем моря. По словам Паршиной, для июня это очень редкое явление. При этом синоптик напомнила, что популярные курорты находятся ниже этой отметки.

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