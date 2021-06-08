В Иркутске поставили мюзикл о декабристах

Премьерой мюзикла Евгения Загота "Декабристы" и открытием новой Малой сцены отметил свое 80-летие областной музыкальный театр им. Н.М. Загурского в Иркутске, один из самых старых в сибирском регионе.

Художественных произведений на тему декабристов создано не так много, как могло бы показаться, учитывая позитивное отношение к этим историческим событиям в советские времена. Тем не менее среди заметных произведений можно упомянуть только оперу Юрия Шапорина "Декабристы", да знаменитый фильм Владимира Мотыля "Звезда пленительного счастья". Увидевший свет рампы в конце 2016 года на сцене Свердловской музкомедии мюзикл "Декабристы" московского композитора Евгения Загота по сценарию Карины Шебелян стал вторым после Шапорина примером масштабного воплощения этой темы на музыкальной сцене. Но для Иркутска композитор с драматургом сделали новую редакцию мюзикла, а режиссер Филипп Разенков вместе со сценографом Елисеем Шепелевым и хореографом Алиной Мустаевой создали на сцене не столько политическую, сколько трогательную историю о любви, об утопических мечтах и столкновении человека с суровой действительностью.

В отличие от Екатеринбургской версии, где повествование разворачивалось линейно, на сцене Иркутского театра сюжет построен ретроспективно: старый князь Сергей Трубецкой, отбывая последние годы ссылки, рассказывает молодому народовольцу Ивану Ольшанскому о произошедших в Петербурге событиях и объясняет, почему в тот роковой день восстания он не вышел на Сенатскую площадь. Собранные из длинных жердей декорации удачно трансформируются из изгородей, окружающих сибирское поселение, в шпили, башни и колонны Петербурга. А колонны становятся в спектакле также постаментами, на которых выезжают противостоящие декабристам император Николай I (Игорь Переверзев) и генерал Михаил Милорадович (Владимир Попов). Ближе к финалу мюзикла вместо царского трона Николай почти карикатурно залезает на одну из башен, с которой вершит для пленников приговор.

Фото: Пресс-служба Иркусткого музыкального театра им. Н.М. Загурского

В спектакле - масштабные массовые сцены и мастерски сочиненная по законам "большого" оперного жанра картина клятвы декабристов. И на этом фоне развиваются три лирические любовные линии: декабрист Трубецкой и его жена Екатерина, поэт Рылеев и его супруга Натали, истеричный Каховский, влюбленный в отвергнувшую его надменную кокетку Софи Салтыкову. Эти лирические линии образуют сложный контрапункт действия, поясняют мотивы поступков героев и выводят политические события в понятное для всех человеческое измерение. Например, радикализм Каховского (Егор Кириленко) и его выстрел в спину генералу Милорадовичу психологически продолжает линию любовной неудачи героя. Пафосная ария Рылеева "Ну вот и грянул час свободы" отражает и его желание утвердить себя в глазах жены. Нерешительность молодого Трубецкого объясняется его сложной внутренней дилеммой между чувством долга и стремлением оградить горячо любимую жену от беспокойств (Екатерина Трубецкая вплоть до самого восстания не знала о том, чем занимался ее муж).

Фото: Пресс-служба Иркусткого музыкального театра им. Н.М. Загурского

В финале первого действия среди оживленного тайного собрания появляется фигура старого Трубецкого (из будущего) в длинном белом пальто, замирающая на заволакивавшейся дымом сцене, а от противоположных кулис навстречу друг другу выходят молодой Трубецкой (Евгений Алешин) и его жена Екатерина (Людмила Шер). Их любовный дуэт звучит с щемящей тоской: свобода, о которой так грезили декабристы (в спектакле они показаны как пылкие романтики), оказывается недостижимой. В очень простой и одновременно страшной сцене казни из-под колосников спускаются пять длинных петель, к которым подводят приговоренных, палачи надевают на головы жертв мешки, но герои внезапно поворачиваются к зрителям спиной, срывают мешки и удаляются вглубь сцены, словно осеняемые ангелом со шпиля Петропавловского собора в Петербурге. Философский финал действия - прощание уже старого Трубецкого на могиле жены (сценография почти точно повторяет захоронение Екатерины Трубецкой на территории Знаменского монастыря), поднимает вопрос жертв, неизбежных при любых политических катаклизмах. А фигура Николая I, поначалу отказывающегося от трона, а затем уверенно берущего бразды правления - это обобщенный образ политика, неизбежно теряющего человеческие чувства на пути своего возвышения.

Затронутые в мюзикле вопросы, быть может, слишком серьезны для развлекательного жанра и предложенное самим автором определение "лайт-опера" больше соответствует получившемуся спектаклю. Но творческие силы у Иркутского музыкального театра отличные для воплощения такой партитуры: и хор, и оркестр под руководством главного дирижера Виктора Олина звучали очень достойно. Потенциал у театра мощный, достаточный даже для проведения собственного фестиваля.

Справка "РГ"

История Иркутского музыкального театра началась в 1941 году, когда был подписан указ о создании театра на основе переехавшей в полном составе на берега Ангары труппы Горьковской оперетты. Между тем еще до революции в городе существовала традиция оперных представлений, поддерживаемая купцами и состоятельными горожанами. С середины XIX века Иркутск среди них был одним из наиболее развитых культурных центров Сибири, немалую роль в развитии которого сыграли ссыльные декабристы.