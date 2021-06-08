В Новосибирске женщина погибла в цехе по производству триплекса

Следователи проводят проверку по факту пожара в производственном цехе на территории Советского района Новосибирска. Как сообщили в СК по региону, помещение, расположенное по адресу ул. Плотинная, 10 принадлежит индивидуальному предпринимателю.

При обходе горящего здания спасателями было обнаружено тело женщины без признаков жизни. Следователи устанавливают ее личность и возраст. Кроме того, им предстоит выяснить точную причину смерти, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В ГУ МЧС по Новосибирской области уточнили, что сообщение о возгорании поступило на пульт сегодня в 10.22 по местному времени, пожару был присвоен повышенный номер сложности. Огонь полыхал в одноэтажном здании, спасателям пришлось эвакуировать людей.

Разведку спасателей и службы газодымзащиты осложняла высокая температура горения и сильная задымленность. По всей видимости в цехе производился триплекс - многослойные стекла. Пожар сопровождался взрывами газовых баллонов, из-за чего в итоге разрушились перегородки, остекление здание и кровля рухнула.

Несмотря на все сложности, открытое горение удалось ликвидировать уже в 10.45. По оценкам МЧС, площадь пожара составила около 180 квадратных метров. В тушении участвовали 33 человека и 9 единиц техники. Сейчас специалисты продолжают разбор рухнувших конструкций, ликвидируют последствия возгорания.