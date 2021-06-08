В Новосибирской области впервые проходит Кубок России по спортивной гимнастике - основной этап отбора в национальную сборную на XXXII летние Олимпийские игры в Токио.

В торжественной церемонии открытия турнира приняли участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников, депутат Госдумы РФ Виктор Игнатов и олимпийский чемпион, президент Новосибирской областной федерации спортивной гимнастики, депутат Законодательного собрания области Евгений Подгорный. Соревнования проходят в Центре подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного, который является крупнейшим за Уралом специализированным комплексом.

Андрей Травников отметил, что для региона большая честь принимать турнир.

- Соревнования такого высокого уровня впервые проводятся в Новосибирской области. Важнейшим итогом станет включение победителей в состав олимпийской сборной России. Мы вкладываем средства в инфраструктуру для развития базовых видов спорта нашего региона, и спортивная гимнастика, безусловно, входит в этот список, - подчеркнул губернатор.

Виктор Игнатов высказал уверенность в том, что в трансляциях предстоящей Олимпиады в Токио новосибирцы увидят знакомые лица атлетов, которые в ближайшие дни в Новосибирске будут бороться за олимпийские путевки.

В свою очередь, Евгений Подгорный поблагодарил правительство Новосибирской области и лично губернатора за всестороннюю помощь и поддержку как при строительстве Центра спортивной гимнастики, так и при организации Кубка России.

Соревнования продлятся с 6 по 13 июня. Организаторы Кубка России - Министерство спорта РФ, Федерация спортивной гимнастики России, правительство Новосибирской области и областная Федерация спортивной гимнастики.

Участие в турнире принимают лучшие 39 гимнастов и 29 гимнасток из 25 субъектов РФ. Новосибирскую область представляет Иван Стретович - заслуженный мастер спорта, серебряный призер Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро, чемпион мира 2019 года.

Справка

Центр подготовки по спортивной гимнастике Е. Подгорного построен по федеральной целевой программе развития физической культуры и спорта в РФ. Здесь занимаются 239 юных спортсменов. Еще свыше 540 человек проходят спортивную подготовку в МБУ "Спортивная школа олимпийского резерва по гимнастическим видам спорта".