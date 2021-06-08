Во вторник в Томской области начали строить атомный энергокомплекс будущего

Во вторник, 8 июня, на площадке Сибирского химкомбината в городе Северск Томской области случилось то, что еще десять лет назад назвали броским словом "прорыв", и тщательно готовили этот амбициозный проект к началу практической реализации.

По правилам МАГАТЭ, ядерный объект переходит в стадию строительства с момента заливки первого бетона в основание реакторного блока. А вся предшествующая работа на стройплощадке — этап подготовительный. Фото: rosatom.ru

А что же, собственно, произошло? На первый взгляд и специалистов, и гостей, и большого числа приглашенных журналистов ничего особенного: в армированную плиту-основание под оборудование "ядерного острова" специально обученные люди начали заливку бетона. Такие работы на строящихся АЭС выполняются регулярно и никакого ажиотажа давно не вызывают.

Но в Северске начали строить не просто еще один, хорошо зарекомендовавший себя реактор типа ВВЭР-1200. Вчера в "самом центре Сибири", как отметил в своем приветствии Сергей Кириенко, первый зам главы администрации президента России и глава Наблюдательного совета "Росатома", был дан старт созданию важнейшего для мировой атомной отрасли объекта - Опытно-демонстрационного комплекса (ОДЭК) с инновационным реактором БРЕСТ на быстрых нейтронах и свинцовым теплоносителем. А демонстрационным комплекс назван потому, что помимо ядерного энергоблока в него входят модуль фабрикации так называемого СНУП-топлива (смешенного нитридного уран-плутониевого) и модуль переработки уже облученного в реакторе ядерного топлива (ОЯТ). Эти три важнейшие части демонстрационного комплекса, собранные вместе, на одной пристанционной площадке, призваны показать и доказать практическую реализуемость замкнутого топливного цикла в атомной энергетике.

По словам генерального директора "Росатома" Алексея Лихачева, к этому историческому событию-повороту наука и практика двигались 60 лет. Ведь идеи о замыкании ядерного топливного цикла были высказаны советским физиком Александром Лейпунским и поддержаны академиком Курчатовым вскоре после ввода в строй первой атомной электростанции в Обнинске. Нынешний президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук не без оснований сравнил начало строительства реактора БРЕСТ и связанного с ним демонстрационного комплекса с началом в России Атомного проекта 2.0, ориентированного уже исключительно на развитие мирной атомной энергетики и на цели устойчивого развития.

"Успешная реализация этого проекта позволит нашей стране стать первым в мире носителем атомной технологии, полностью отвечающей принципам устойчивого развития в экологичности, доступности, надежности и эффективности использования ресурсов. Сегодня мы вновь подтверждаем свою репутацию лидера мирового прогресса в области ядерных технологий, предлагая человечеству уникальные решения, направленные на улучшение жизни людей", - заявил глава атомной госкорпорации Алексей Лихачев.

А руководитель проектного направления "Прорыв", специальный представитель по международным и научно-техническим проектам "Росатома" Вячеслав Першуков отметил, что конструкция реактора БРЕСТ-ОД-300 со свинцовым теплоносителем основана на принципах так называемой естественной безопасности. "Особенности реактора позволили отказаться от ловушки расплава, большого объема обеспечивающих систем, а также снизить класс безопасности внереакторного оборудования. Интегральная конструкция и физика реакторной установки позволяют исключить аварии, требующие эвакуации населения", - отметил Першуков. А в перспективе подобные установки должны сделать атомную энергетику не только более безопасной, но и более конкурентной в сравнению с наиболее эффективными видами тепловой генерации - в частности, парогазовой.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси: В ядерном сообществе выражают поддержку коллегам в России и возлагают большие надежды на реактор БРЕСТ

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси не смог лично присутствовать на церемонии заливки первого бетона в основание энергоблока БРЕСТ, но присоединился к участникам мероприятия по видео-конференц-связи и выразил безоговорочную поддержку стартовавшему в России инновационному проекту, на который сами атомщики возлагают большие надежды. Вместе с главой МАГАТЭ участников знакового мероприятия в Северске приветствовали вице-премьер Юрий Борисов, президент Российской академии наук Александр Сергеев, генеральный директор Агентства по ядерной энергии при Организация экономического сотрудничества и развития Уильям Мэгвуд.

Прямая речь

Михаил Ковальчук, президент НИЦ "Курчатовский институт":

- Первый атомный проект СССР был нацелен на решение одной единственной задачи - создать ядерное оружие, бомбу, а все остальное было следствием. Сегодня мы запускаем принципиально новый проект, нацеленный на новую энергетику. А такая ядерная энергетика уникальна по своей сути, она безуглеродна, она не сжигает кислород и не выбрасывает ничего. В этом смысле она идеально отвечает запросам современной цивилизации.