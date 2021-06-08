Большинство выпускников школ в 2021 году смогут поступить на бюджетные места в высшие учебные заведения страны.

Так, в российских вузах в предстоящем 2021-2022 учебном году общее количество бюджетных мест составит 576,5 тысячи. После распределения контрольных цифр приема (бюджетных мест) Министерство науки и высшего образования РФ добавило почти 48 тысяч бюджетных мест. Причем 74 процента из них отдано в регионы. Как отмечено в недавнем Послании президента страны Владимира Путина Федеральному собранию, в ближайшие два года в вузах будет дополнительно открыто еще 45 тысяч бюджетных мест.

В новосибирских вузах в этому году по сравнению с прошлой вступительной кампанией число бюджетных мест увеличено на 5,5 процента, или на 724. Таким образом, общее число бюджетных мест составляет почти 14,9 тысячи (выпускников школ этого года - чуть более 15 тысяч). Как отметил министр образования региона Сергей Федорчук, бюджетные места приросли по таким направлениям, как образование и педагогическая деятельность (2113 мест), информатика и вычислительная техника (1827 мест), математика и механика, электроника, радиотехника и системы связи. На 2022-2023 учебный год контрольные цифры бюджетного приема в вузы еще увеличатся - до 15,8 тысячи.

Как отметили в минобразования региона, соотношение направлений превалирует в пользу технических и естественно-научных специальностей. У абитуриентов, которые выберут физику, информатику, химию и биологию, явно больше шансов поступить на бюджетные места.

Примерно 61 процент выделенных бюджетных мест составляют технические специальности, около 27 процентов - гуманитарные и 12 процентов - направления естественно-научного цикла. Это очень важно, поскольку на территории Новосибирской области работают предприятия, ориентированные на техническую сферу деятельности, - уточнил Сергей Федорчук. - Для нас приоритет - развитие тех направлений подготовки студентов, которые пойдут работать, с одной стороны, в научную сферу, с другой - в наукоемкое производство".

Приоритетными направлениями подготовки становятся инженерно-технические специальности

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков также говорит о том, что приоритетными для государства направлениями подготовки становятся инженерно-технические, педагогические, медицинские и сельскохозяйственные специальности.

Губернатор Андрей Травников считает, что методика распределения бюджетных мест, предложенная Минобрнауки России, позволяет учитывать потребности каждого региона.

"Перед нами стоят задачи по реализации нацпроектов, масштабной программы развития Новосибирского научного центра - "Академгородок 2.0". Буквально через несколько лет на его якорный объект - уникальную установку класса мегасайенс "Сибирский кольцевой источник фотонов" - потребуются инженеры-физики, а также молодые исследователи в области химии, физики, биологии, археологии, медицины. Активно развивается IT-отрасль - и ее растущие потребности в современных кадрах тоже нужно закрывать максимально быстро", - отметил Андрей Травников.

45 тысяч бюджетных мест будет дополнительно открыто в вузах России в ближайшие два года

Кстати, сегодня об огромном дефиците кадров в IT-отрасли говорят на всех уровнях. На прошедшем просветительском марафоне Российского общества "Новое знание" вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что потребность в IТ-кадрах в России, по разным оценкам, составляет от 700 тысяч до одного миллиона человек. Быстро растущая цифровизация всех отраслей экономики и сфер деятельности требует пересмотра образовательных стандартов по IТ-специальностям. И эта работа, как сообщил вице-премьер, будет сделана до следующего цикла обучения, то есть до начала нового учебного года.

В новосибирских вузах, по данным министерства образования региона, в текущем году число бюджетных мест по IT-направлениям составит 4320, включая все уровни подготовки - бакалавриат, специалитет и магистратуру.

"Я считаю, что университет должен постепенно наращивать количество бюджетных мест, чтобы не потерять в качестве приема. У нас средний балл по университету - 87,8. Намерены его наращивать. И слишком большое число бюджетных мест может привести к потере качества приема и - как следствие - к потере качества образования", - считает Михаил Федорук, ректор Новосибирского государственного университета, в котором прирост "бюджетников" на будущий учебный год составит 271 место, в основном на бакалавриате и специалитете.

Тем временем

В Томской области на 2021/2022 учебный год по сравнению с текущим годом также увеличилось число мест в вузах - на 2,2 тысячи по всем программам подготовки. Всего будет открыто 12 тысяч бюджетных мест, из которых 11 тысяч - на очной форме обучения. Как сообщил начальник департамента науки и высшего образования Томской области Петр Каминский, регион в пятерке лидеров по приросту бюджетных мест, особенно на таких направлениях, как электроника, радиотехника, системы связи, информатика, вычислительная техника, сервис и туризм.