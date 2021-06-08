Новости

Поправки о ежегодной вакцинации от COVID-19 доработают к 15 июня 16:32
Дэнни Элфман признался, что сочинил саундтрек для "Бэтмена" в туалете 16:31
Президент Франции Макрон получил пощечину от мужчины 16:14
Вышел русский трейлер боевика с Ван Даммом "Последний наемник" 16:04
Толстой назвал последствия проявлений неонацизма на Украине 16:03
Умер актер, режиссер, создатель "Кафе "Клубничка" Виктор Рябов 15:50
Мишустин поручил скорректировать для инвалидов расчет оплаты соцуслуг 15:47
Путин: Ситуация с COVID-19 в соцучреждениях РФ была лучше, чем в Европе 15:33
На Урале создадут сыры и йогурты для профилактики рака 15:27
Путин пообещал обсудить вопрос учреждения госнаграды за работу в пандемию 15:23
Медведев допустил возможность запрета некоторых форм ИИ 15:21
Рейтинг сериала о чернокожей Анне Болейн обрушился на IMDb до 1,1 15:18
В Германии с пониманием отнеслись к словам Путина о нежелании "кормить" Киев 15:16
29 спортсменов олимпийской сборной беженцев приедут в Токио 15:16
В Минздраве оценили необходимость ревакцинации после "Спутника V" 15:14
Завальный: "Северный поток-2" будет завершен в этом году 15:07
Минтранс разработал поправки в ПДД, касающиеся электросамокатов 15:04
Собянин уволил главу департамента ЖКХ 15:03
Минздрав: Вакцинация от коронавируса останется добровольной 14:48
В Минздраве рассказали, кого будут прививать вакциной "Спутник Лайт" 14:45
Путин пообещал поддержку программе для волонтеров старшего возраста 14:39
Где в России можно будет увидеть кольцеобразное затмение 14:39
Косачев о признании вакцин: ЕС защищает производителей, а не здоровье 14:31
В Минтруде рассказали, сколько россиян выбрали профессию соцработника 14:16
В Подмосковье разрешили 100% заполняемость кинотеатров, театров и концертных залов 14:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Почта России" предлагает скидку на подписку
"Почта России" предлагает скидку на подписку
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
В "РГ" обсудят массовый скрининг новорожденных
В "РГ" обсудят массовый скрининг новорожденных
08.06.2021 15:27

Курортный капитал

На развитие инфраструктуры Кавминвод направят 45 миллиардов рублей
Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 124(8475)
В Кисловодске модернизируют всю систему водоотведения. Из-за увеличившегося населения города и возросшего турпотока существующая инфраструктура уже не справляется с объемами поступающих отходов.
Благодаря федеральной поддержке развитие Кавминвод должно идти семимильными шагами. Фото: Владимир Аносов/РГ Благодаря федеральной поддержке развитие Кавминвод должно идти семимильными шагами. Фото: Владимир Аносов/РГ
Благодаря федеральной поддержке развитие Кавминвод должно идти семимильными шагами. Фото: Владимир Аносов/РГ

Особенно остро стоит вопрос реконструкции основного канализационного коллектора по проспекту Победы. С него и планируют начать, чтобы повысить его надежность и увеличить пропускную способность с 28 до 68 тысяч кубометров в сутки. Как сообщили в краевом министерстве жилищно-коммунального хозяйства, также будут построены разгрузочные коллекторы и канализационные насосные станции. Проектирование уже ведется, средства возьмут из федерального и краевого бюджетов. Стоимость строительно-монтажных работ предварительно оценивается в 2,2 миллиарда рублей.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
В Москве начали благоустройство территорий с видами на Золотой остров

Параллельно подготовлено техническое задание на проектирование второй "нитки" межгородского канализационного коллектора, в который поступают стоки из Кисловодска и других населенных пунктов КМВ. Из федерального бюджета на него выделено 400 миллионов рублей, контракт планируют заключить летом нынешнего года. В целом это один из самых крупных проектов в регионе.

Территория Кавминвод - это семь городов и округов, а также три района, где проживает более миллиона человек. Плюс сюда ежегодно приезжает отдыхать еще около миллиона.

- На объектах туризма используют ту же инженерную, коммунальную, социальную инфраструктуры наших городов и районов, что и все остальные сооружения. И улучшения необходимо проводить в первую очередь для наших земляков, а не для туристов, - подчеркнул губернатор региона Владимир Владимиров.

В нынешнем году начинается реализация федерального плана комплексного развития городов-курортов Кавказских Минеральных Вод. Он включает 53 мероприятия, половина из них затрагивают инженерную, транспортную и курортную инфраструктуры. Финансирование до 2020 года превышает 45 миллиардов рублей.

Территория Кавминвод - это семь городов и округов, а также три района, где проживает более миллиона человек. Плюс сюда ежегодно приезжает отдыхать еще около миллиона гостей

Курировать эту работу, как и в целом развитие КМВ, будет один из заместителей председателя правительства Ставрополья. Но кто именно, пока неясно. Однако уже известно, что в компетенцию ответственного лица войдут вопросы экологического благополучия, туризма, социальной инфраструктуры, комфортности городской среды. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе главы края, фамилия кандидата будет известна к осени.

А в администрациях городов-курортов "РГ" пояснили, что еще не знают точного перечня проектов, о которых говорил губернатор, так как программу только формируют в министерстве туризма и оздоровительных курортов Ставрополья. Между тем в каждом городе собираются приступить к крупным инфраструктурным работам.

Названы регионы-лидеры по комплексному развитию территорий

Так, еще в прошлом году на краевом уровне был одобрен проект благоустройства площадки для событийного туризма в районе аэродрома под Ессентуками. Там уже проходило несколько масштабных событий, в том числе фестиваль фейерверков, который собрал более 200 тысяч человек. Такой единовременный наплыв гостей фактически парализовал на несколько часов движение на КМВ. Поэтому к подобным праздникам решили подготовиться заранее. В проектную смету вошло оснащение площадки, установка видеонаблюдения, ремонт подъездных путей, создание парковок, пешеходных зон и ограждения. Всего в проект предполагается вложить 137 миллионов рублей.

- На эту территорию у нас очень большие планы. Здесь получится создать настоящий событийный кластер с площадкой для фестивалей и ледовой ареной. Хотим также перенести автовокзал из центра города в этот район. И обязательно в нынешнем году закончим ремонт Суворовского шоссе, - сообщил глава Ессентуков Александр Некристов.

Параллельно идет реконструкция дороги Минводы - Кисловодск на 30-километровом участке. Стоимость работ - 6,2 миллиарда рублей. Как сообщили в Управлении федеральных автомобильных дорог "Кавказ", трассу расширяют с двух до четырех полос. Магистраль связывает местный аэропорт со всеми городами-курортами КМВ и центрами отдыха в Карачаево-Черкесии. Ежедневно по ней проезжает более 10 тысяч автомобилей. Согласно данным экспертов, в течение десяти лет эта цифра может увеличиться вдвое. Работы не обойдут стороной и столицу СКФО - Пятигорск.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
ЦБ РФ поддержал отмену комиссий при оплате ЖКХ

- Если мы хотим планомерно развивать курорты Ставрополья, инфраструктуре нужно уделить первоочередное внимание. В работе у нас сразу несколько крупных дорожно-транспортных проектов. Речь в первую очередь идет о реконструкции и расширении улицы Пальмиро Тольятти, - сообщил в разговоре с корреспондентом "РГ" глава города Дмитрий Ворошилов. - Она избавит город от заторов и снизит аварийность. Запланировано строительство двухуровневой транспортной развязки в районе въезда в Пятигорск со стороны поселка Иноземцево - так мы сможем перераспределить транспортные потоки и разгрузить курорт. Еще одна развязка появится под железнодорожным полотном на улице Малыгина, в Пятигорске этот участок известен как "Яшкин мост". Также готовим проектно-сметную документацию для расширения проезжей части Бештаугорского шоссе до четырех полос.

Тем временем

Минэкономразвития РФ предлагает признать расположенные в Ставропольском крае курорты федерального значения единым регионом - Кавказские Минеральные Воды. Так, в постановлении Совета Министров РСФСР "Об установлении границ и режима округа санитарной охраны курортов Ессентуки, Железноводск, Кисловодск и Пятигорск в Ставропольском крае" предложено исключить в наименовании, в тексте и приложении слова "в Ставропольском крае".

При этом в положении о курорте федерального значения Кисловодск предлагается, помимо места расположения - Ставропольский край, добавить Карачаево-Черкесию и Кабардино-Балкарию. Таким образом, пункт о том, что вопросы владения, пользования и распоряжения природными лечебными ресурсами Кисловодска находятся в совместном ведении Российской Федерации и Ставропольского края, может быть дополнен этими регионами. Аналогичным образом предлагается Пятигорск "включить" в состав Кабардино-Балкарии.

В регионах Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

Главное сегодня

Президент Франции Макрон получил пощечину от мужчины
В Германии с пониманием отнеслись к словам Путина о нежелании "кормить" Киев
Генпрокуратура сможет представлять РФ в международных судах
В Минздраве оценили необходимость ревакцинации после "Спутника V"
В РФ предложили расширить перечень документов для оформления "ипотечных каникул"