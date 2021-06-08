В Кисловодске модернизируют всю систему водоотведения. Из-за увеличившегося населения города и возросшего турпотока существующая инфраструктура уже не справляется с объемами поступающих отходов.

Особенно остро стоит вопрос реконструкции основного канализационного коллектора по проспекту Победы. С него и планируют начать, чтобы повысить его надежность и увеличить пропускную способность с 28 до 68 тысяч кубометров в сутки. Как сообщили в краевом министерстве жилищно-коммунального хозяйства, также будут построены разгрузочные коллекторы и канализационные насосные станции. Проектирование уже ведется, средства возьмут из федерального и краевого бюджетов. Стоимость строительно-монтажных работ предварительно оценивается в 2,2 миллиарда рублей.

Параллельно подготовлено техническое задание на проектирование второй "нитки" межгородского канализационного коллектора, в который поступают стоки из Кисловодска и других населенных пунктов КМВ. Из федерального бюджета на него выделено 400 миллионов рублей, контракт планируют заключить летом нынешнего года. В целом это один из самых крупных проектов в регионе.

Территория Кавминвод - это семь городов и округов, а также три района, где проживает более миллиона человек. Плюс сюда ежегодно приезжает отдыхать еще около миллиона.

- На объектах туризма используют ту же инженерную, коммунальную, социальную инфраструктуры наших городов и районов, что и все остальные сооружения. И улучшения необходимо проводить в первую очередь для наших земляков, а не для туристов, - подчеркнул губернатор региона Владимир Владимиров.

В нынешнем году начинается реализация федерального плана комплексного развития городов-курортов Кавказских Минеральных Вод. Он включает 53 мероприятия, половина из них затрагивают инженерную, транспортную и курортную инфраструктуры. Финансирование до 2020 года превышает 45 миллиардов рублей.

Территория Кавминвод - это семь городов и округов, а также три района, где проживает более миллиона человек. Плюс сюда ежегодно приезжает отдыхать еще около миллиона гостей

Курировать эту работу, как и в целом развитие КМВ, будет один из заместителей председателя правительства Ставрополья. Но кто именно, пока неясно. Однако уже известно, что в компетенцию ответственного лица войдут вопросы экологического благополучия, туризма, социальной инфраструктуры, комфортности городской среды. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе главы края, фамилия кандидата будет известна к осени.

А в администрациях городов-курортов "РГ" пояснили, что еще не знают точного перечня проектов, о которых говорил губернатор, так как программу только формируют в министерстве туризма и оздоровительных курортов Ставрополья. Между тем в каждом городе собираются приступить к крупным инфраструктурным работам.

Так, еще в прошлом году на краевом уровне был одобрен проект благоустройства площадки для событийного туризма в районе аэродрома под Ессентуками. Там уже проходило несколько масштабных событий, в том числе фестиваль фейерверков, который собрал более 200 тысяч человек. Такой единовременный наплыв гостей фактически парализовал на несколько часов движение на КМВ. Поэтому к подобным праздникам решили подготовиться заранее. В проектную смету вошло оснащение площадки, установка видеонаблюдения, ремонт подъездных путей, создание парковок, пешеходных зон и ограждения. Всего в проект предполагается вложить 137 миллионов рублей.

- На эту территорию у нас очень большие планы. Здесь получится создать настоящий событийный кластер с площадкой для фестивалей и ледовой ареной. Хотим также перенести автовокзал из центра города в этот район. И обязательно в нынешнем году закончим ремонт Суворовского шоссе, - сообщил глава Ессентуков Александр Некристов.

Параллельно идет реконструкция дороги Минводы - Кисловодск на 30-километровом участке. Стоимость работ - 6,2 миллиарда рублей. Как сообщили в Управлении федеральных автомобильных дорог "Кавказ", трассу расширяют с двух до четырех полос. Магистраль связывает местный аэропорт со всеми городами-курортами КМВ и центрами отдыха в Карачаево-Черкесии. Ежедневно по ней проезжает более 10 тысяч автомобилей. Согласно данным экспертов, в течение десяти лет эта цифра может увеличиться вдвое. Работы не обойдут стороной и столицу СКФО - Пятигорск.

- Если мы хотим планомерно развивать курорты Ставрополья, инфраструктуре нужно уделить первоочередное внимание. В работе у нас сразу несколько крупных дорожно-транспортных проектов. Речь в первую очередь идет о реконструкции и расширении улицы Пальмиро Тольятти, - сообщил в разговоре с корреспондентом "РГ" глава города Дмитрий Ворошилов. - Она избавит город от заторов и снизит аварийность. Запланировано строительство двухуровневой транспортной развязки в районе въезда в Пятигорск со стороны поселка Иноземцево - так мы сможем перераспределить транспортные потоки и разгрузить курорт. Еще одна развязка появится под железнодорожным полотном на улице Малыгина, в Пятигорске этот участок известен как "Яшкин мост". Также готовим проектно-сметную документацию для расширения проезжей части Бештаугорского шоссе до четырех полос.

Тем временем

Минэкономразвития РФ предлагает признать расположенные в Ставропольском крае курорты федерального значения единым регионом - Кавказские Минеральные Воды. Так, в постановлении Совета Министров РСФСР "Об установлении границ и режима округа санитарной охраны курортов Ессентуки, Железноводск, Кисловодск и Пятигорск в Ставропольском крае" предложено исключить в наименовании, в тексте и приложении слова "в Ставропольском крае".

При этом в положении о курорте федерального значения Кисловодск предлагается, помимо места расположения - Ставропольский край, добавить Карачаево-Черкесию и Кабардино-Балкарию. Таким образом, пункт о том, что вопросы владения, пользования и распоряжения природными лечебными ресурсами Кисловодска находятся в совместном ведении Российской Федерации и Ставропольского края, может быть дополнен этими регионами. Аналогичным образом предлагается Пятигорск "включить" в состав Кабардино-Балкарии.