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08.06.2021 12:26
Рубрика: Общество

Полезная спирулина

На Северном Кавказе предлагают зеленые спагетти
Текст: Дарья Лисицына (Ставропольский край)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 124(8475)
Студенты Северо-Кавказского федерального университета придумали рецепт макаронных изделий, в который входят живые бактерии. Они обеспечат организм витаминами, аминокислотами и белками не хуже, чем многие аптечные препараты и пищевые добавки. Инновационный продукт скоро поступит в продажу.

В спагетти новаторы решили добавить спирулину - сине-зеленые водоросли, которые относят к живым цианобактериям. В СКФУ обратили внимание на их полезные свойства не случайно.

Фото: iStock
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- По содержанию витаминов и микроэлементов спирулина превосходит многие продукты растительного и животного происхождения, - рассказала участница проекта будущий микробиолог Юлия Плякина. - Она богата незаменимыми аминокислотами, железом, калием, магнием и йодом. Кроме того, содержит в большом количестве полноценный белок, поэтому отлично подойдет вегетарианцам и спортсменам.

Как сообщили в пресс-службе вуза, студенты предложили не просто инновационную идею, а готовое решение для стартапа. На первом этапе они исследовали водоросли из естественных водоемов Северного Кавказа и полностью отработали технологию выращивания живых бактерий в лабораторных условиях. Для этого использовалась специальная питательная среда без добавления химикатов.

Затем вместе со специалистами предприятия-партнера "Каприз" молодые новаторы создали оптимальную рецептуру в соответствии со всеми ГОСТами, подготовили необходимую для производства техническую документацию и провели исследования продукции на качество и безопасность. И наконец студенты самостоятельно составили бизнес-план для стартапа.

- Наши макаронные изделия не имеют аналогов, - заверил участник проекта будущий экономист Александр Гамзаян. - Продукт рассчитан в первую очередь на людей, которые следят за своим здоровьем. Стоимость будет незначительно выше, чем у традиционных макарон, поэтому не должна отпугнуть покупателей. По нашим расчетам, срок окупаемости проекта составит восемь месяцев.

Фото: Лаборатория непрерывного математического образования
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По словам научного руководителя и и. о. директора Института живых систем СКФУ Натальи Оботуровой, студенты работали над идеей полгода в ходе выполнения выпускной квалификационной работы. В команду вошли Юлия Плякина, Александр Гамзаян и специалист в области стандартизации и метрологии Нина Зайцева. На международном конкурсе Leaders Awards они удостоились диплома первой степени в номинации "Лучший бизнес-проект".

Уверен в успехе стартапа и партнер вуза. Для производства пасты со спирулиной руководство компании решило открыть в Ставрополе малое инновационное предприятие НПО "Интехпром".

- Мы рады сотрудничать с учеными и студентами СКФУ, - сообщила заведующая производством компании Екатерина Шапоренко. - У покупателей большой спрос на здоровое питание. Им хочется включить в свой рацион что-то новое, полезное и вкусное. Макаронные изделия со спирулиной отвечают этим требованиям, поэтому мы заинтересовались инновационным продуктом и в скором времени начнем его выпуск.

Открыть предприятие планируют в июне. До конца года здесь намерены выпустить 15 тонн пасты, затем производство рассчитывают увеличить вдвое. Студенты тем временем продолжают поиск местных видов водорослей, чтобы культивировать их для пищевого производства.

В регионах Общество Наука Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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