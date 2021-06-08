Ставропольские власти вместе с профильными госорганизациями по защите растений и некоммерческими объединениями аграриев создали рабочую группу, которая должна сформировать "дорожную карту" перехода краевого АПК на биотехнологии. Сейчас экологичные удобрения используются примерно на четверти региональной пашни, и этот показатель планируется повысить вдвое.

Роста урожайности в современном сельском хозяйстве можно добиться разными способами - вносить различные минеральные удобрения, выводить новые сорта, использовать специальные агротехнологии. Но в любом случае бесконтрольная эксплуатация пашни рано или поздно приведет к истощению земли, и со временем придется прилагать все больше усилий, чтобы собрать достойный урожай.

Проблему предлагается решать с помощью биотехнологий. Идею уже подхватил минсельхоз Ставропольского края, где создали рабочую группу, в которую вошли ученые и эксперты, представители регионального правительства, Союза биологического земледелия, территориальной ассоциации производителей и переработчиков продукции животноводства, компаний - поставщиков минеральных удобрений. Их задача - разработать краевую целевую программу биологизации земледелия.

- Сейчас основной упор делается на почвенно-эрозионное обследование, разработку проекта адаптивно-ландшафтной системы земледелия, полную заделку в почву измельченных остатков соломы зерновых культур с использованием азотных удобрений. Также внимание уделяется контролю севооборота. Например, выращивать сахарную свеклу два года подряд на одной территории запрещено, - подчеркнул глава рабочей группы и первый заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Вячеслав Дридигер.

Кроме свеклы запасы влаги и питательных веществ истощает подсолнечник - после него остаются иссушенные поля, малопригодные для земледелия. На одном участке он не сеется чаще одного раза в восемь лет.

Сегодня ученые и практики ищут оптимальное соотношение "химии" и "биологии" в каждом регионе и для каждой сельскохозяйственной культуры

Но, помимо этого, на ухудшение почв влияют химические средства защиты, которые предложено заменить на биологические. На Ставрополье функционирует более 20 предприятий, поставляющих биопрепараты, их на площади около 700 тысяч гектаров применяют свыше 200 хозяйств. По мнению специалистов, в растениеводстве вопрос перехода на биологические методы борьбы с вредителями и болезнями назрел уже давно.

В середине мая на территории края прошло несколько семинаров по этой теме, организованных Ставропольским сельскохозяйственным информационно-консультационным центром. Аграриям из семи восточных районов рассказали о тонкостях использования биотехнологий и преимуществах экологичной продукции.

- Органическое производство в России находится на начальной стадии развития. Из-за многочисленных рисков, прежде всего экономических, позволить себе полный отказ от "химии" в сельском хозяйстве могут немногие. Поэтому сегодня ученые и практики ищут оптимальное соотношение "химии" и "биологии" в каждом регионе и для каждой сельскохозяйственной культуры, причем главным критерием в этих исследованиях является экономическая выгода, - отметил председатель правления некоммерческой организации "Союз биологического земледелия" кандидат сельскохозяйственных наук Алексей Абалдов.

По словам эксперта, биологизацией на Ставрополье занимаются около десяти лет, но достижения пока скромные. В пример он привел Белгородскую область, где за 12 лет биотехнологии все же смогли внедрить в АПК, благодаря чему удалось повысить процент гумуса в почве и сделать растениеводство финансово устойчивым. Местные аграрии сообщили, что они сумели добиться, казалось бы, невозможного: на полях, где практикуется нулевая обработка почвы, прошлой лютой зимой погибло всего пять - десять процентов озимых.

В декабре 2020 года делегация Ставропольского края во главе с губернатором Владимиром Владимировым посетила Белгородскую область, опыт региона решили изучить и адаптировать к реалиям Северо-Кавказского субъекта.

- Производителей биопрепаратов в крае маловато - семь компаний, в основном у нас работают дилеры крупных фирм, например из Краснодарского края, где в этом вопросе продвинулись дальше. Задача на ближайшие годы - заменить 30-40 процентов "химии" на "биологию". Это будет выгодно экономически, таким путем идет большинство развитых стран, - подчеркнул Абалдов в разговоре с корреспондентом "РГ".

Как добавил специалист, стопорит развитие этого направления недостаток знаний у аграриев. Чтобы правильно сменить химические минеральные удобрения на органические, нужно знать основы их применения, смотреть на состав.

- Мы договорились с региональной ассоциацией крестьянско-фермерских хозяйств проводить совместные семинары для аграриев. Я считаю, должна быть принята целевая программа биологизации как минимум на пять-шесть лет. Это долгий процесс, необходимо провести целый комплекс мероприятий. Очень важно ввести учет баланса органических веществ в почве. Она сейчас крайне истощена, а наша задача как раз повысить почвенное плодородие, - подчеркнул Абалдов.

Кстати, стоит различать биологическое и органическое земледелие. В последнем любая "химия" запрещена полностью. Но на территории Ставрополья отказаться от нее довольно непросто. Есть масса причин, по которым фермеры и крупные производители боятся заниматься производством только органической продукции, в первую очередь это дефицит отечественного опыта. А те наработки, которые есть на Западе, нельзя применить в крае, так как почвы и климат различаются.

На Ставрополье единственная фирма, занимающаяся органическим земледелием, работает в селе Русском Курского района. Здесь на площади 375 гектаров выращивают овощи и бобовые. Главное в данном производстве - система контроля. Если проверяющие найдут в продукции следы какого-нибудь химического препарата, то соответствующие международные сертификаты отберут. Кстати, сельхозпредприятие в прошлом году бесплатно проводило для всех желающих курсы обучения выращиваию органических томатов открытого грунта.

Предприятия сертифицированы в соответствии с регламентами Евросоюза, но с начала 2021 года право выдавать такие документы получил Ставропольский филиал ФГБУ "Центр оценки качества зерна". Так что теперь у компаний в регионе появилось больше возможностей перейти на производство органической продукции, подтвердить соответствие стандартам и быть включенными в Единый государственный реестр. После этого можно ставить на продукцию маркировку с единым знаком "Органик". Сейчас несколько компаний края находятся в конверсионном периоде и проходят этап контроля со стороны центра. .

Органик-этапы

Переход на органическое сельское хозяйство осуществляется в несколько этапов. Они расписаны на сайте Союза органического земледелия России.

На подготовительном оцениваются возможности и перспективы хозяйства в органическом земледелии, определяются рынки сбыта, решается, по каким стандартам проходить сертификацию (ЕС, США, Россия). Затем ведется предаудит - оценка готовности сельхозпредприятия к сертификации. Это платная услуга, ее стоимость начинается от 35 тысяч рублей, также нужно оплатить командировочные расходы эксперта.

Второй этап называют конверсионным периодом. На нем заключается договор с органом сертификации. Стоимость сертификации по российским стандартам начинается от 150 тысяч рублей (ежегодно), по международным - от 300 тысяч (ежегодно). Переходный период с соблюдением всех требований составляет от одного года до трех лет. Он включает минимум две инспекции в год, проверка идет по девяти параметрам (анализируются агротехнологические карты, используемые семена, средства производства, методы хранения, переработки, транспортировки). В среднем же именно три года нужно для того, чтобы земля очистилась от вносимых ранее пестицидов и химических удобрений, а предприятие подготовило органические пастбища, базу кормозаготовки и перестроило все хозяйственные процессы для выполнения требований органических стандартов. Весь этот период хозяйство находится под контролем органа сертификации.

На последнем этапе - после выдачи сертификата - продукция компании получает статус "Органик". Информация о ней попадает в открытую базу данных органа сертификации или в Единый государственный реестр минсельхоза России и становится доступна потенциальным покупателям.