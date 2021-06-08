В республике реализован один из самых успешных на Северном Кавказе проектов производства деревянных игрушек. С обладателем необычного хобби, ставшего в итоге делом жизни, встретился корреспондент "РГ".

Арсен Хабибов продает игрушки уже около 30 лет. В начале 1990-х годов он отслужил в армии и, вернувшись домой, задумался, чем заняться и как заработать на безбедное существование. Изучив местный рынок, понял, что на нем не хватает товаров для детей, поэтому решил открыть розничную торговлю игрушками.

Времена тогда на Северном Кавказе были смутные, а карта округа усеяна горячими точками. Но, конечно, всем родителям хотелось, чтобы, несмотря на все житейские проблемы, у ребят было детство с настоящими игрушками. Бизнес у Хабибова шел неплохо, но однажды Арсен осознал, что может не только продавать, но и сам делать игрушки не хуже тех, что закупал у поставщиков. В качестве материала выбрал дерево. Опыта работы с ним ему было не занимать - он до этого мастерил стулья, столы, скамейки.

Когда в стране активно пошли интернет-продажи, бизнесмен понял, что это перспективное направление. Он зарегистрировался на мировой онлайн-площадке и за год реализовал на ней более пяти тысяч единиц продукции. Сейчас его ежемесячная выручка от продаж на этом сервисе доходит до полумиллиона рублей. И за успешную работу в качестве бонуса Арсен Хабибов получил от компании на развитие своего цеха в Махачкале один миллион рублей.

- Конечно, у владельцев этой площадки своя цель - закрепиться на нашем рынке. Премировав меня на миллион рублей, они хотели показать, что чем больше отечественных производителей будут с ними сотрудничать, тем выше станет доход, как у них, так и у нас, - считает Арсен.

Дизайн игрушек Арсен разрабатывает вместе со своей командой. Но любопытно, что помогают предпринимателю и его дети. Один сын увлекается разрисовкой игрушек, а другой занимается маркетингом - продвигает продукцию в интернете. Так что бизнес стал уже семейным.

Особой популярностью у заказчиков пользуются сборные фанерные домики, которые художники расписывают в национальной традиции народов Дагестана. Хотя есть образцы и с удмуртскими мотивами, автором которых стал заслуженный художник РФ Александр Кулемин.

- Я хочу приобщить детей из всех регионов России к своей культуре. Вообще же в наших планах - изготовить домики в стиле всех народов страны, - рассказывает Арсен.

Но большая часть изделий продается нераскрашенной и представляет собой своего рода конструктор, который нужно собрать. Стоимость, в зависимости от размера, составляет от 300 до 1000 рублей, хотя есть модели и дороже.

- Такие головоломки полезны для мелкой моторики, они развивают воображение детей, - считает предприниматель. - Кроме домиков мы делаем гаражи для детских автомобилей и крепости, а также выпускаем деревянные мечи, сабли, солдатиков и кукол.

Станки для производства игрушек Хабибов разработал сам, а затем еще и усовершенствовал. Работа в его цехе, где трудятся около 15 человек, идет практически круглосуточно. Как говорит предприниматель, конкурентов в Дагестане у него нет.

- Есть такая тенденция среди местных предпринимателей. Откроется на какой-то улице, допустим, магазин стройматериалов, и рядом обязательно появятся еще несколько аналогичных торговых точек. Ведь многие думают, раз кто-то именно здесь занялся данным бизнесом, значит, дело выгодное. Но невозможно, условно говоря, вчера выращивать и сбывать картошку, а сегодня делать и продавать игрушки. У меня бизнес весьма специфический, я этот рынок десятки лет изучал, - говорит Арсен.

Свои перспективы он оценивает весьма позитивно. В Дагестане сейчас туристический бум, и это весьма на руку Хабибову. Турфирмы уже заказывают ему деревянные сувенирные брелоки и подставки под мобильные телефоны с логотипами своих компаний.

Но лишь этим Арсен ограничиваться не хочет. В Гумбетовском районе, откуда он родом, предприниматель построил туристический комплекс с деревянными коттеджами, беседками, садовой мебелью и кроватями с тростниковыми матрацами, на которых удобно спать его гостям. Он уверен, что туристический бизнес поможет в экономическом возрождении небольших сел Дагестана и обеспечит работой его земляков.

Тем временем

Все большей популярностью у туристов, и не только, пользуются сувениры из Кизлярского района республики, особенно ножи и кинжалы, которые также уходят на продажу за границу. На местном предприятии народных художественных промыслов ежегодно выпускают до 170 тысяч изделий 250 видов на сумму свыше 150 миллионов рублей. Часть продукции экспортируется в страны Европы, Австралию, США, Тайвань. Ножи покупают охотники, рыболовы, туристы, военные, сотрудники спецподразделений, коллекционеры. Спрос как в России, так и за рубежом постоянно растет. Сейчас руководство предприятия занято увеличением мощностей, в частности ведется строительство нового цеха в селе имени Жданова.