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08.06.2021 13:35
Рубрика: Власть

Сергей Шойгу инспектирует новые пункты базирования Каспийской флотилии

Текст: Юрий Гаврилов
Во вторник министр обороны Сергей Шойгу прилетел в Дагестан с плановой проверкой. В первую очередь главу военного ведомства России интересует состояние инфраструктуры в новых местах дислокации Каспийской флотилии.
Фото: Михаил Климентьев \ РИА Новости Фото: Михаил Климентьев \ РИА Новости
Фото: Михаил Климентьев \ РИА Новости

"В рамках рабочей поездки министр обороны проинспектирует пункт базирования надводных кораблей в Махачкале, строящийся пункт базирования в Каспийске, а также учебно-тренировочную базу отряда борьбы с подводными диверсионными силами и средствами", - сообщили в ведомстве.

Там добавили, что Шойгу также заслушает доклады командования Южного военного округа и Каспийской флотилии об организации учебного процесса в частях и соединениях. Еще в планах министра значится посещение АО "Завод "Дагдизель", где размещен государственный оборонный заказ.

Напомним, что решение о передислокации Каспийской флотилии из Астрахани в Дагестан было принято весной 2018 года. Вскоре начались работы по обустройству основного пункта базирования военных моряков в Каспийске и реконструкции ряда объектов бригады надводных кораблей в Махачкале. Тогда же стало известно, что в Дагестане собираются разместить дополнительные подразделения морской пехоты и авиации. А еще укрепить боевой состав Каспийской флотилии ракетными катерами, малыми десантными кораблями на воздушной подушке и береговыми ракетными комплексами.

Хотя флотилия по рангу ниже флотов, она является важнейшим элементом российского ВМФ. За последние несколько лет в ее состав включили более двух десятков новых кораблей и вспомогательных судов, в том числе современные десантные катера проекта 11770 "Серна". Каспийцы имеют малые ракетные корабли "Град Свияжск", "Углич" и "Великий Устюг", вооруженные универсальным ракетным комплексом "Калибр". Им же оснащен флагман Каспийской флотилии - ракетный корабль "Татарстан".

Фото: Пресс-служба Правительства Ярославской области
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Работы в Каспийске и Махачкале организовали по этапам. В масштабной реконструкции, в частности, нуждались причалы для бригады надводных кораблей. Адмиралы обещали: в результате флотилия получит современную военно-морскую базу с системами инженерного, навигационно-гидрографического и материально-технического обеспечения. В местах размещения техники будет организован ремонт и сервисное обслуживание кораблей и судов.

Но прежде надо было привести в должный вид Каспийскую бухту. А в Махачкале закончить капремонт зданий и сооружений для формируемого 177-го полка морской пехоты. В столице Дагестана собирались разместить и отряд борьбы с подводно-диверсионными силами и средствами.

Работы по обустройству военных городков для моряков, морпехов и морского спецназа постоянно контролировали в минобороны, в том числе лично Сергей Шойгу и его заместители. Министр несколько раз прилетал в Дагестан, инспектировал новые места базирования флотилии. С самого начала работ он распорядился особое внимание уделить формированию жилого фонда для моряков, медицинскому и социально-бытовому обслуживанию военнослужащих и их семей, а также организации их культурного досуга.

Все ли делается для того, чтобы на новом месте люди чувствовали себя как дома и могли достойно служить, Шойгу проверит и в нынешний приезд в Дагестан.

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