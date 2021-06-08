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08.06.2021 21:40
Рубрика: Власть

Новый дом для кораблей

Сергей Шойгу проинспектировал Каспийскую флотилию
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 125(8476)
8 июня министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал в Дагестане новые пункты базирования Каспийской флотилии. В первую очередь главу военного ведомства России интересовало создание морской и социальной инфраструктуры в Каспийске, ход реконструкции флотских объектов в Махачкале и состояние учебно-тренировочной базы отряда борьбы с подводными диверсионными силами и средствами. Шойгу также проверил, как выполняют оборонные контракты на заводе "Дагдизель".

Министру доложили, что после завершения строительства в Каспийске смогут разместиться 54 военных корабля и судна. Для их приема, в частности, готовят современный причальный фронт. К концу нынешнего года его протяженность составит 1,2 тысячи метров. К исходу следующего причал увеличится до 2680 метров. Кроме того, в Каспийске достроили северный и южный молы, которые образовали хорошо защищенную акваторию.

Фото: Пресс-служба Северного флота
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Когда только приняли решение о передислокации Каспийской флотилии из Астрахани в Дагестан, Шойгу распорядился особое внимание уделить формированию в новых местах дислокации жилого фонда для моряков, налаживанию медицинского и социально-бытового обслуживания военных семей, а также организации их культурного досуга. Вчера министру рассказали, что уже сделано. В Каспийске сдали в эксплуатацию жилой комплекс на 528 квартир. В военном городке работает детский сад, готовятся к открытию магазины и отделение банка. К 1 сентября 2022-го там будет готова школа на 1200 мест.

Пристальный интерес руководства минобороны к этому региону, в общем-то, понятен. Хотя Каспийская флотилия по рангу ниже флотов, она является важнейшей составляющей ВМФ.

За последние годы в ее состав включили более двух десятков новых кораблей и судов, в том числе современные десантные катера проекта 11770 "Серна". Каспийцы также имеют малые ракетные корабли "Град Свияжск", "Углич" и "Великий Устюг", вооруженные универсальным ракетным комплексом "Калибр". Им же оснащен флагман Каспийской флотилии - ракетный корабль "Татарстан".

За последние годы Каспийскую флотилию усилили более чем двумя десятками новых кораблей и судов

В результате передислокации флотилии ВМФ России выиграл не только в стратегическом плане. Важно, что страна получает полноценную военно-морскую базу с современными системами инженерного, навигационно-гидрографического и материально-технического обеспечения. А в местах размещения техники будут организованы ремонт и сервисное обслуживание военных кораблей и судов.

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