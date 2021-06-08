В республике создали блокчейн-платформу для первого на Северном Кавказе карбонового полигона. Это повысит достоверность и надежность передачи данных о выбросах парниковых газов в атмосферу.

Авторы технологии - студенты Грозненского государственного нефтяного технического университета (ГГНТУ). Это первый факт использования в Чечне блокчейн-платформы с контролем публичности и возможностью разработки приложений для расчета углеродного баланса.

Как рассказал директор HighPark ГГНТУ Мансур Арсанукаев, при создании карбонового полигона возникла серьезная проблема - верификация (по сути, подтверждение) данных международным сообществом. Дело в том, что разные организации могут получать различную информацию о положении дел на одних и тех же территориях. Случается это не только из-за умышленной подтасовки сведений, но и из-за множества возникающих в процессе работы нюансов. Блокчейн-технология позволяет добытую информацию делать неизменяемой, так как последовательность данных, попавших в эту систему, уже невозможно никак трансформировать.

- Датчики и сенсоры, которые измеряют параметры атмосферы и земли, называются в данном случае оракулами. Они будут передавать расчеты напрямую в блокчейн-систему, минуя оператора, что гарантирует их валидность, то есть достоверность, - пояснил Арсанукаев.

Он добавил, что система уже готова, сейчас она настраивается. В этом году вуз начнет использовать платформу для решения собственных практических задач - внедрения цифрового документооборота и системы голосования.

Дальнейшее использование разработки требует финансовых затрат, точная сумма еще не ясна. Но, как считает Арсанукаев, она несоизмеримо меньше стоимости создания самого карбонового полигона. Платформу уже предложено применять на всех 85 полигонах, которые в перспективе будут созданы в России.

- Мы создали эту технологию по собственной инициативе, такой задачи перед нами никто не ставил. Одна из наших основных целей - улучшить репутацию карбонового полигона в республике, - заявил директор HighPark.

Отечественная промышленность может терять на углеродном акцизе от шести до 50 миллиардов евро в год

К слову, Чечня станет одним из первых субъектов России (и первым в СКФО), где появится карбоновый полигон. Здесь ученые будут заниматься мониторингом и анализом того, как углерод распределяется по территории республики, отслеживать загрязнение почвы и воздуха, прогнозировать экологические катастрофы.

Напомним, обложить импортную продукцию, при выпуске которой возникает "углеродный след", специальным платежом власти ЕС планируют с 2023 года. По оценкам экспертов, отечественная промышленность может терять на этом акцизе от шести до 50 миллиардов евро в год. Перед правительством РФ поставлена задача свести потери страны от углеродного регулирования к минимуму. Одно из направлений такой работы - убедить Европу, что российские территории поглощают намного больше углекислого газа, чем его образуется в результате работы промышленных объектов, транспорта и ЖКХ.

- Нам нужны технологии измерения выбросов и поглощения парниковых газов, и желательно не только наземные, но и дистанционные, например, чтобы можно было из космоса или с летательных аппаратов проводить мониторинг углеродного баланса больших территорий. Для разработки и испытания данных методов и создается национальная сеть карбоновых полигонов - от Сахалина до Калининграда, - сообщил специальный представитель минобрнауки России по вопросам биологической и экологической безопасности Николай Дурманов. - Они имеют в своем составе леса, болота, сельскохозяйственные угодья, ведь нам нужны расчеты по всем типам экосистем нашей страны.

- В Чечне такой объект появится уже в этом году. Соответствующая договоренность достигнута во время встречи министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова и главы региона Рамзана Кадырова. Полигон площадью 800 гектаров протянется с юго-запада на северо-восток и охватит восемь географических зон. Исследовать эмиссию углерода будут при помощи наземных датчиков, беспилотников, спутниковых снимков и искусственного интеллекта, - пояснил корреспонденту "РГ" вице-президент академии наук ЧР, профессор Грозненского государственного нефтяного технического университета Ибрагим Керимов. - Сейчас контроль над эмиссией ведется из космоса, но это грубый метод, дающий только общие представления о реальном положении дел. Мы же должны иметь точные данные.

Согласно предварительным расчетам, в Чечне отрицательный углеродный баланс. Из-за военных действий 1990-х здесь остановилось немало предприятий, из-за чего снизились выбросы в атмосферу. Однако географические зоны поглощают углерод по-разному.

- Перед нами стоит несколько целей - составить достоверную карту эмиссии, определить степень загрязнения территорий нефтепродуктами, помочь бизнесу установить точное количество выбрасываемых парниковых газов, - пояснил ученый.

По словам заместителя минэкономразвития РФ Ильи Торосова, Россия может стать мировым бенефициаром экологической повестки, глав- ное - вовремя подготовить инфраструктуру. Согласно его оценке, сейчас показатели страны по выбросам углерода и парниковых газов лучше, чем у Европы, США и Китая. Это может стать важным аргументом во время переговоров о трансграничном углеродном регулировании с Евросоюзом. И здесь как раз и становится важным, чтобы в ЕС не сомневались в данных, предоставленных Россией.

Кстати

Первый в стране карбоновый полигон открылся в прошлом году в Калужской области. Проект реализовали на землях сельскохозяйственного назначения площадью 600 гектаров в границах Национального парка "Угра".