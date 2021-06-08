Под Калининградом при спуске на воду затонул рыболовецкий траулер

У причала в городе Светлом Калининградской области при спуске на воду частично затонул малый рыболовецкий траулер "Капитан Лобанов".

Как сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК России, ЧП произошло вечером 7 июня. По предварительным данным, судно завалилось набок при спуске на воду, после чего частично затонуло.

Информация о пострадавших уточняется. Траулер закреплен тросами в воде во избежание полного затопления.

Следователи выехали на место происшествия, в ходе проверки выясняется наличие горюче-смазочных материалов в воде. Следствие устанавливает свидетелей и очевидцев, все обстоятельства, причины и условия происшествия.

В межрегиональной экологической общественной организации "Зеленый фонд" сообщили, что в месте ЧП выставлены боновые заграждения для недопущения разлива льяльных вод в акватории. Специалисты рыбоохраны опасаются, что разлив ГСМ из судна может случиться в момент его подъема, поэтому, подчеркивают экологи, все операции по спасению траулера должны осуществляться под контролем надзорных органов.