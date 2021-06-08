Сразу несколько регионов Северо-Запада улучшили свои позиции в экспорте за последний год. Все они - активные участники национальных проектов "Международная кооперация и экспорт" и "Малое и среднее предпринимательство". По словам предприятий-экспортеров, меры поддержки действительно помогают открывать новые рынки сбыта и находить партнеров за границей.

Наибольший прирост экспорта в 2020 году продемонстрировала Мурманская область - плюс 16 процентов к 2019-му. Заполярные компании отправляют за рубеж рыбу и морепродукты, оленину, напитки, экологически чистую еду, сувениры, одежду и аксессуары. География экспорта охватывает Европу, СНГ, Африку, Азию, Северную Америку, Австралию.

Выходить на международные рынки предпринимателям помогает областной Центр поддержки экспорта, созданный в 2019 году в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Нарастил заграничные поставки и самый западный российский регион - плюс 13,8 процента к 2019 году. Структура калининградского экспорта разнообразна: от комбикормов, рыбы, картошки и зерна до мебели и предметов интерьера, инкрустированных балтийским янтарем.

- Мы давно присоединились к нацпроекту "Международная кооперация и экспорт" и пользуемся предложенными мерами поддержки, - рассказывает директор калининградской янтарно-краснодеревной мануфактуры Илья Емельянов. - Это, например, компенсация расходов на участие в зарубежных выставках в 2017-2019 годах. Мы не только нашли потенциальных покупателей, партнеров и агентов, но и заключили ряд соглашений о сотрудничестве, получили возможность провести комплексную аналитику ассортимента коллег, оценить тенденции международного рынка.

Другой блок нацпроекта связан с развитием новых экспортных направлений. Речь идет, в частности, о Китае, одном из ключевых мировых рынков потребления продукции с янтарем. Попасть на китайские прилавки производителям готовых изделий непросто из-за высоких пошлин и других факторов, связанных с правилами торговой деятельности. Нацпроект помогает эти препятствия преодолеть.

Объем экспорта Вологодской области в 2020 году практически не изменился по сравнению с 2019-м. Зато в первом квартале текущего года рост составил 15 процентов. Что особенно важно, поставки своей продукции за границу наращивают субъекты малого и среднего бизнеса.

Сейчас Вологодчина активно участвует в проекте Российского экспортного центра по внедрению единого регионального стандарта 2.0. Речь идет об унифицированных подходах к созданию благоприятных условий для экспорта, сочетающих в себе лучшие российские практики и региональную специфику. Планируется, что в текущем году стандарт заработает в пяти субъектах СЗФО: Ленинградской, Вологодской, Калининградской, Новгородской и Псковской областях.

На Вологодчине региональный экспортный стандарт 2.0 предусматривает ежегодное внедрение 15 инструментов поддержки. К примеру, уже сформирована база экспортеров, проводятся образовательные мероприятия для субъектов бизнеса, развиваются экспортные каналы электронной торговли. Скоро начнет действовать областная программа развития экспорта, которая сейчас проходит процедуру согласования.

- В числе ключевых целей нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" стоит популяризация деятельности экспортно ориентированных компаний и стимуляция тех, кто еще только начинает осваивать международные рынки, - комментирует ситуацию руководитель Центра поддержки экспорта Вологодской области Людмила Малованина. - По итогам 2020 года, в том числе сложного периода локдауна, экспортеры региона не снизили своей активности, объемы экспортируемой продукции держатся на уровне 2019 года. Учитывая это, мы можем говорить о следовании правильной экспортной политике.

Прямая речь

Наталья Минаева, директор по региональному проекту Российского экспортного центра:

- Экспортный стандарт, созданный нами в рамках реализации национального проекта, дает набор инструментов, позволяющий в любом субъекте создать экосистему для поддержки экспортеров. Однако на местах региональные власти знают гораздо лучше специфику бизнеса и смогут поделиться друг с другом опытом.