Новости

В Болгарии у здания Верховного суда протестующие разбили палаточный лагерь 10:51
Белорусская молодежь примет участие в международном форуме "Мы помним!" 10:50
Ушаков: Подвижек по подготовке встречи Путина с Зеленским пока нет 10:49
В Новосибирске женщина погибла в цехе по производству триплекса 10:46
РПЛ заняла пятое место по количеству игроков на Евро-2020 10:45
Белорусская команда МАЗ примет участие в ралли "Шелковый путь- 2021" 10:44
В Тюмени спасли лицо пациенту с саркомой верхней челюсти 10:37
"Желтый" уровень погодной опасности в столице продлили до четверга 10:32
В Челябинске обрушились две стены жилого дома 10:30
Кабмин расширил полномочия Фонда защиты прав дольщиков 10:28
В Минздраве назвали фактор, повышающий на 20% риск развития рака 10:28
Транспортную развязку на М-4 над "Сальским кольцом" завершили на 70% 10:18
Ушаков: Программа саммита США и РФ готовится, говорить о деталях рано 10:15
В Тобольске трое подростков отравились таблетками 10:13
Ушаков: Спад в отношениях России и США несет риски для всего мира 10:10
Под Калининградом при спуске на воду затонул рыболовецкий траулер 10:01
Наталья Сергунина: На стажировку в Москву приехали волонтеры из 14 регионов России 10:00
В Ростове впервые провели операцию по пересадке роговицы ребенку 09:50
Капитана японской шхуны, столкнувшейся с "Амуром", обвинили в халатности 09:48
МИД: Москве неважно, где и когда встречаются Байден и Зеленский 09:42
Посол КНР сравнил теорию о происхождении коронавируса с ложью о биооружии в Ираке 09:34
В Москве усилили контроль пожарной безопасности на природных территориях 09:32
Рябков не исключил присутствие Лаврова на встрече Путина и Байдена 09:28
Решетников назвал выстраданным решение о продлении льготной ипотеки 09:14
В Карелии сгорела церковь-декорация к фильму "Остров" Лунгина 09:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что смотреть по ТВ и в Сети с 7 по 13 июня
Что смотреть по ТВ и в Сети с 7 по 13 июня
В каких случаях наследник может ничего не получить
В каких случаях наследник может ничего не получить
"Почта России" предлагает скидку на подписку
"Почта России" предлагает скидку на подписку
08.06.2021 10:18

Хорошо вывозим

Регионы Северо-Запада нарастили экспорт благодаря национальным проектам
Текст: Ульяна Блажчишина
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 124(8475)
Сразу несколько регионов Северо-Запада улучшили свои позиции в экспорте за последний год. Все они - активные участники национальных проектов "Международная кооперация и экспорт" и "Малое и среднее предпринимательство". По словам предприятий-экспортеров, меры поддержки действительно помогают открывать новые рынки сбыта и находить партнеров за границей.
Фото: Ульяна Вылегжанина, Анна Дурова/РГ Фото: Ульяна Вылегжанина, Анна Дурова/РГ
Фото: Ульяна Вылегжанина, Анна Дурова/РГ

Наибольший прирост экспорта в 2020 году продемонстрировала Мурманская область - плюс 16 процентов к 2019-му. Заполярные компании отправляют за рубеж рыбу и морепродукты, оленину, напитки, экологически чистую еду, сувениры, одежду и аксессуары. География экспорта охватывает Европу, СНГ, Африку, Азию, Северную Америку, Австралию.

Экспортеры смогут оформить доставку через "одно окно"

Выходить на международные рынки предпринимателям помогает областной Центр поддержки экспорта, созданный в 2019 году в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Нарастил заграничные поставки и самый западный российский регион - плюс 13,8 процента к 2019 году. Структура калининградского экспорта разнообразна: от комбикормов, рыбы, картошки и зерна до мебели и предметов интерьера, инкрустированных балтийским янтарем.

- Мы давно присоединились к нацпроекту "Международная кооперация и экспорт" и пользуемся предложенными мерами поддержки, - рассказывает директор калининградской янтарно-краснодеревной мануфактуры Илья Емельянов. - Это, например, компенсация расходов на участие в зарубежных выставках в 2017-2019 годах. Мы не только нашли потенциальных покупателей, партнеров и агентов, но и заключили ряд соглашений о сотрудничестве, получили возможность провести комплексную аналитику ассортимента коллег, оценить тенденции международного рынка.

Другой блок нацпроекта связан с развитием новых экспортных направлений. Речь идет, в частности, о Китае, одном из ключевых мировых рынков потребления продукции с янтарем. Попасть на китайские прилавки производителям готовых изделий непросто из-за высоких пошлин и других факторов, связанных с правилами торговой деятельности. Нацпроект помогает эти препятствия преодолеть.

Объем экспорта Вологодской области в 2020 году практически не изменился по сравнению с 2019-м. Зато в первом квартале текущего года рост составил 15 процентов. Что особенно важно, поставки своей продукции за границу наращивают субъекты малого и среднего бизнеса.

Сейчас Вологодчина активно участвует в проекте Российского экспортного центра по внедрению единого регионального стандарта 2.0. Речь идет об унифицированных подходах к созданию благоприятных условий для экспорта, сочетающих в себе лучшие российские практики и региональную специфику. Планируется, что в текущем году стандарт заработает в пяти субъектах СЗФО: Ленинградской, Вологодской, Калининградской, Новгородской и Псковской областях.

На Вологодчине региональный экспортный стандарт 2.0 предусматривает ежегодное внедрение 15 инструментов поддержки. К примеру, уже сформирована база экспортеров, проводятся образовательные мероприятия для субъектов бизнеса, развиваются экспортные каналы электронной торговли. Скоро начнет действовать областная программа развития экспорта, которая сейчас проходит процедуру согласования.

- В числе ключевых целей нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" стоит популяризация деятельности экспортно ориентированных компаний и стимуляция тех, кто еще только начинает осваивать международные рынки, - комментирует ситуацию руководитель Центра поддержки экспорта Вологодской области Людмила Малованина. - По итогам 2020 года, в том числе сложного периода локдауна, экспортеры региона не снизили своей активности, объемы экспортируемой продукции держатся на уровне 2019 года. Учитывая это, мы можем говорить о следовании правильной экспортной политике.

Прямая речь

Наталья Минаева, директор по региональному проекту Российского экспортного центра:

- Экспортный стандарт, созданный нами в рамках реализации национального проекта, дает набор инструментов, позволяющий в любом субъекте создать экосистему для поддержки экспортеров. Однако на местах региональные власти знают гораздо лучше специфику бизнеса и смогут поделиться друг с другом опытом.

В регионах СЗФО

Главное сегодня

Решетников назвал выстраданным решение о продлении льготной ипотеки
Axios: В Киеве неверно истолковали слова Байдена о членстве Украины в НАТО
Россия запретила въезд девяти гражданам Канады
Посольство РФ в США назвало провокационными учения Arctic Challenge
Юрист рассказал о выплатах, которые ожидают россиян этим летом