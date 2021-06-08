Названы города, где чаще всего происходят "пьяные" преступления

По количеству преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, в России лидируют Санкт-Петербург, Москва и Челябинск. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на компанию Delta, занимающуюся охранными системами.

Об этом свидетельствует статистика тревожных вызовов. Специалисты компании проанализировали более 100 тысяч вызовов за 2019, 2020 и 2021 годы. Анализ показал, что количество "пьяных" преступлений из года в год растет.

Больше всего их совершается в Санкт-Петербурге. По данным Delta, в 2020 году число подобных преступлений в этом городе стало выше на 23 процента, чем в 2019 году. С января по май 2021 года под воздействием алкоголя в северной столице совершено около 20 процентов правонарушений.

За два минувших года около 47 процентов данных преступлений представляли собой дебоши и различные открытые конфликты. В 2021 году их стало уже 48 процентов. Второе место занимают воровство и попытки краж (20-21 процент). Третье место остается за нарушениями общественного порядка, которых насчитывается 13-25 процентов.

По предположениям экспертов компании, одна из основных причин этого - долгий карантин и вызванное им общее ощущение неопределенности, которое граждане нередко пытаются "гасить" алкоголем.