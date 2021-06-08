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08.06.2021 00:55
Рубрика: Общество

Математик и кулинар

Школьник раскрыл загадку "бутылки Клейна"
Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 124(8475)
Десятиклассник Олег Чистов, ученик Лаборатории непрерывного математического образования и школы N 564 Санкт-Петербурга, стал лауреатом Grand Award. Это главная премия, которая присуждается лучшим молодым исследователям на Всемирном смотре-конкурсе Regeneron ISEF 2021 года.
Олег Чистов смог разобраться в том, над чем безуспешно бились взрослые ученые. Фото: Лаборатория непрерывного математического образования

Исследование Олега связано с так называемой "бутылкой Клейна". Как пояснил "РГ" научный руководитель Руслан Магдиев, "бутылка Клейна" - пример поверхности с одной стороной. То есть если пустить муравья ползать по этому геометрическому телу, он сможет пройти и по внутренней, и по внешней части "бутылки", не переползая через край.

На протяжении тридцати лет математиков интересовало устройство кривых на таких поверхностях, но известные методы не применимы для столь странных фигур. Российский школьник решил эту задачу.

- Олег как-то подошел ко мне и спросил, какие задачи еще не решены в математике, я назвал несколько. Он выбрал "бутылку Клейна", и - смог разобраться в том, над чем безуспешно бились взрослые ученые, - сказал Руслан Магдиев.

Сам Олег признался, что когда в пятом классе родители привели его учиться в Лабораторию непрерывного математического образования, он внутренне сопротивлялся. Но потом стало так интересно, что теперь ни капли не жалеет.

Как потратит премию за конкурс - еще не решил. Возможно, это будет начальная инвестиция в собственный будущий проект.

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