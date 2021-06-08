В день начала войны в Петербурге дадут спектакль "Музы сопротивления"

Накануне 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны, 18 июня, в петербургском Театре музыкальной комедии покажут спектакль Руслана Кудашова "Музы сопротивления: Хрупкий голос непреклонного города". Его герои - артисты, поэты, писатели и музыканты блокадного Ленинграда.

Спектакль - практически документальный. Каждое слово в нем взято из дневников и воспоминаний тех, кто жил в блокадном Ленинграде и, несмотря на ужас происходящего, продолжал творить. Это полтора часа эпизодов реальной жизни осажденного города глазами и голосами людей искусства.

По разным причинам многие артисты балета, оперы, драмы и оперетты, поэты, писатели и музыканты не эвакуировались из Ленинграда в 1941-м. Яркий пример - Театр музкомедии, чья труппа двала спектакли все дни блокады. Не случайно нынешний показ проходит на сцене именного этого театра.

- Это простой искренний разговор - без пафоса - со взрослыми и детьми о реалиях войны и силе искусства, о ежедневном подвиге, о чувстве человеческого достоинства и неизлечимой временем трагедии, - рассказывают в команде Dance Open, представляющей постановку. - Это история торжества жизни посреди блокадного ада. Жизни единственной и желанной - безудержной, как весенняя капель с крыш, смешливой, как желтое море мать-и-мачехи, искрящейся, как льдинка на варежке, будоражащей, как апрельское солнце. Или как стакан кипятка с кусочком сахара. В той жизни были поводы для счастья. Именно из них ленинградцы - и артисты, и зрители - по крупицам собирали надежду.

Декорации предельно лаконичны. На сцене - артисты, каждый из которых звезда: Ксения Раппопорт, Ирина Мазуркевич, Максим Леонидов, Николай Буров, Михаил Морозов, Павел Григорьев. Всего шестеро, но в этой уникальной постановке их голоса воскресят образы многих блокадных актеров - очень разных, но связанный общей болью. Балерина Наталья Сахновская и тенор Иван Нечаев - оба служили в Кировском театре, артист Ленинградской оперетты Анатолий Королькевич, боец Волховского фронта Юрий Никулин, болистательная прима дореволюционной Александринки Вера Мичурина-Самойлова, директор Блокадного театра Аким Барский, балетмейстер Ансамбля пионеров Аркадий Обрант, эстрадная певица Клавдия Шульженко, писательница Вера Инбер, композитор Валериан Богданов-Березовский…

"Музы сопротивления" будут показаны во второй раз. Премьера состоялась в ноябре 2020 года. Тогда предполагалось, что показ будет единственным, но накануне скорбной даты авторы проекта приняли решение дать петербуржцам возможность еще раз увидеть постановку.