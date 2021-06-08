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08.06.2021 09:13
Рубрика: Происшествия

В Карелии сгорела церковь-декорация к фильму "Остров" Лунгина

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

В карельском поселке Рабочеостровск на берегу залива Белого моря сгорели деревянные декорации к культовому фильму Павла Лунгина "Остров", в котором главную роль исполнил Петр Мамонов. В отделении пожарной службы по Кемскому району сообщили, что это было бесхозное строение.

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Информация о пожаре поступила на пульт дежурного в 17.38 в понедельник. На место выехали шесть спасателей. К девяти часам вечера возгорание ликвидировали.

Местные жители расстроены этим событием. Они пишут в соцсети о том, что декорации "Острова" стали культовым местом. Всегда привлекали внимание и жителей, и туристов, и паломников, которые ехали на остров Соловки. И считают, что декорации фильма нужно было сохранить как туристический объект.

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