В Петербурге вынесли предупреждение бывшему адвокату Михаила Ефремова

Совет адвокатской палаты Санкт-Петербурга вынес предупреждение Андрею Алешкину - бывшему адвокату осужденного актера Михаила Ефремова. Адвокатского статуса его не лишили.

Квалификационная комиссия еще 25 марта признала нарушение этики и закона об адвокатуре в действиях Алешкина, пишет ТАСС. Нарушение видели в том, что он работал в Москве, хотя филиал коллегии там не зарегистрирован. И второе - в соглашении с Алешкиным на защиту Ефремова в качестве оплаты указана сумма десять рублей. Это посчитали сомнительным.

Сам Михаил Ефремов считал, что адвокат своими высказываниями наносил вред его репутации и действовал против его интересов, а не с целью защиты. Поэтому Ефремов заявлял, что договор с Алешкиным заключен обманным путем, и просил считать его недействительным. Адвокат же в ответ заявлял, что все комментарии согласовывал с актером.

По решению адвокатской палаты Петербурга Андрей Алешкин свой статус сохранил.