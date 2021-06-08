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08.06.2021 20:07
Рубрика: Происшествия

В Петербурге вынесли предупреждение бывшему адвокату Михаила Ефремова

Текст: Светлана Цыганкова
Фото: facebook.com/advokat.aleshkin Фото: facebook.com/advokat.aleshkin
Фото: facebook.com/advokat.aleshkin

Совет адвокатской палаты Санкт-Петербурга вынес предупреждение Андрею Алешкину - бывшему адвокату осужденного актера Михаила Ефремова. Адвокатского статуса его не лишили.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Стала известна сумма, которую адвокат Пашаев заработал на Ефремове

Квалификационная комиссия еще 25 марта признала нарушение этики и закона об адвокатуре в действиях Алешкина, пишет ТАСС. Нарушение видели в том, что он работал в Москве, хотя филиал коллегии там не зарегистрирован. И второе - в соглашении с Алешкиным на защиту Ефремова в качестве оплаты указана сумма десять рублей. Это посчитали сомнительным.

Сам Михаил Ефремов считал, что адвокат своими высказываниями наносил вред его репутации и действовал против его интересов, а не с целью защиты. Поэтому Ефремов заявлял, что договор с Алешкиным заключен обманным путем, и просил считать его недействительным. Адвокат же в ответ заявлял, что все комментарии согласовывал с актером.

По решению адвокатской палаты Петербурга Андрей Алешкин свой статус сохранил.

В регионах Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Михаил Ефремов отбывает наказание за ДТП

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