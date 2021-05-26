Адвокаты Ефремова попросили суд отменить ему приговор

В Пресненский суд Москвы поступила кассационная жалоба адвокатов Хархорина и Филиппова на апелляционное определение Мосгорсуда от 22 октября 2020 года.

Как сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая, защитники актера Михаила Ефремова просят отменить апелляционное определение Мосгорсуда и передать уголовное дело на новое апелляционное рассмотрение.

Мосгорсуд в октябре смягчил наказание актеру за смертельное ДТП, снизив срок заключения с 8 лет до 7,5 года колонии общего режима.