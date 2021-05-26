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26.05.2021 11:38
Рубрика: Происшествия

Адвокаты Ефремова попросили суд отменить ему приговор

Текст: Иван Егоров

В Пресненский суд Москвы поступила кассационная жалоба адвокатов Хархорина и Филиппова на апелляционное определение Мосгорсуда от 22 октября 2020 года.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
ФСИН опровергла отъезд Михаила Ефремова из колонии

Как сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая, защитники актера Михаила Ефремова просят отменить апелляционное определение Мосгорсуда и передать уголовное дело на новое апелляционное рассмотрение.

Мосгорсуд в октябре смягчил наказание актеру за смертельное ДТП, снизив срок заключения с 8 лет до 7,5 года колонии общего режима.

Происшествия Правосудие Суд Михаил Ефремов отбывает наказание за ДТП

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