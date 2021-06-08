В Петербурге девушка на электросамокате покалечила школьника

В Петербурге молодая женщина, управляющая электросамокатом, врезалась в 11-летнего мальчика, который ехал на велосипеде, и скрылась с места происшествия.

Как сообщили в Главном следственном управлении СК России по Санкт-Петербургу, происшествие случилось 3 июня на перекрестке улиц Планерной и Ильюшина. Школьник с травмой руки был доставлен в больницу. После оказания медпомощи его отправили домой на амбулаторное лечение.

Водительницу электросамоката нашли и задержали, ею оказалась 21-летняя петербурженка. У нее провели обыск и изъяли самокат.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". Следователи устанавливают причастность женщины к совершению преступления, расследование продолжается.