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08.06.2021 16:47
Рубрика: Происшествия

В Петербурге девушка на электросамокате покалечила школьника

Текст: Светлана Песоцкая (Санкт-Петербург)

В Петербурге молодая женщина, управляющая электросамокатом, врезалась в 11-летнего мальчика, который ехал на велосипеде, и скрылась с места происшествия.

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Как сообщили в Главном следственном управлении СК России по Санкт-Петербургу, происшествие случилось 3 июня на перекрестке улиц Планерной и Ильюшина. Школьник с травмой руки был доставлен в больницу. После оказания медпомощи его отправили домой на амбулаторное лечение.

Водительницу электросамоката нашли и задержали, ею оказалась 21-летняя петербурженка. У нее провели обыск и изъяли самокат.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". Следователи устанавливают причастность женщины к совершению преступления, расследование продолжается.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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