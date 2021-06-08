В России отмечают праздник самых милосердных работников

Быть терпеливой, мудрой, выносливой и любить тех, кто в тебе нуждается. Если бы существовала клятва соцработника, в ней обязательно были бы такие слова. Сегодня, восьмого июня, в России отмечают День социального работника. Корреспонденты "Российской газеты" пообщались с представителями этой профессии.

Сестры милосердия

Вместе ссестрами Любовь Третьякова (справа в первом ряду) помогает тяжелобольным пациентам в стационаре. Фото: Из личного архива Любови Третьяковой

Недавно исполнилось десять лет с тех пор, как Любовь Третьякова начала работать в комплексном центре социального обслуживания Новодвинска - промышленного моногорода в Архангельской области. Пришла сюда, что называется, не от хорошей жизни. На прежней, чисто административной службе, она попала под сокращение. Но сегодня Любовь Валериевна не представляет себя на какой-то другой работе.

Отделение обслуживания на дому людей пожилого возраста и инвалидов - пожалуй, самое трудное направление во всей социальной сфере. У нашей героини восемь подопечных, самой старшей из них - Таисии Федоровне - 86 лет. "Это великие труженики и очень скромные люди, - говорит сестра милосердия. - Даже на заслуженном отдыхе они стараются быть полезными - помогают соседям по подъезду, выращивают комнатные цветы, чтобы подарить их другим".

Но из-за многочисленных дел на общение с подопечными не всегда остается достаточно времени. Двое из восьми опекаемых - прикованы к постели, к ним надо приходить два раза в день. Еще к троим - ежедневно, к остальным - трижды в неделю. Покупка продуктов и приготовление пищи, уборка, гигиенические процедуры (обездвиженных надо поднять и помыть), контроль приема лекарств, сопровождение к врачу - все это делает соцработник. Кстати, почти у всех есть родственники, которые порой живут не где-то далеко, а в здесь же, в Новодвинске.

Любовь Третьякова - не только социальный работник, но и настоящая сестра милосердия. Она состоит в Новодвинском отделении сестричества во имя Святой царственной мученицы Александры Федоровны. Вместе с такими же подвижницами в свободное время Любовь Валериевна помогает тяжелобольным пациентам стационара. А когда началась пандемия, сестры стали приносить продукты пожилым людям, которые не могли выйти из дома.

Свою работу Любовь Валериевна называет образом жизни. А еще - служением. И это не громкие слова: благодаря таким людям любой может рассчитывать на то, что он не останется без помощи, даже если останется в одиночестве.

Мудрая и терпеливая

В самые тяжелые дни пандемии Райсат поехала в интернат далекого поселка Харп. Фото: Департамент соцзащиты населения ЯНАО

Улыбчивая, неизменно доброжелательная Райсат Гулиева уже двенадцать лет работает в центре социального обслуживания "Гармония" в Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа. Главным образом с совсем старенькими и неходячими людьми.

Работа эта совершенно особая, в ней невозможно притворяться, делать вид, что ты заботишься о тяжелобольных людях. Либо ты любишь свое дело и действительно стремишься им помочь, либо не удержишься в этой профессии и дня. Порой и характер у пожилых людей - еще какой сложный!

Но Райсат мудрая и терпеливая, а потому справляется с самыми сложными психологическими ситуациями. Несмотря на то, что на попечении Райсат постоянно находится не меньше десяти человек.

Одна из них - Валентина Карпинская. Когда-то она занималась спортом, была очень активной и жизнерадостной. Но сначала ударил один инсульт, потом второй. Страшно подумать, какой это удар для активного человека, бывшей спортсменки. Как сейчас признается Валентина, если бы ни Райсат, то неизвестно, как бы сложилась ее судьба. Она вселила в нее силы пережить беду, стала настоящим другом.

А в самые тяжелые дни пандемии, когда не хватало социальных работников, Райсат по собственной инициативе поехала в командировку в далекий поселок Харп, в дом-интернат для престарелых и инвалидов. Чтобы быть там, где ее помощь, как считала Райсат, была нужнее всего.

Они зову ее мамой

Своих подопечных, которые собираются замуж, Ольга (в маске) учит готовить. Фото: Роман Мерзляков/ РГ

Ольга Владимировна считает, что попала в семью. И многие проживающие в интернате ее называют мамой. Даже если сами значительно старше ее - у некоторых людей развитие осталось на детском уровне. Социальный работник Ольга Володина работает в Волгоградском доме-интернате для престарелых и инвалидов с 1994 года. "Работа тяжелая, но без нее не представляю уже жизни", - говорит она. - Да и престиж нашей профессии намного вырос. Выросла и зарплата".

Многие поступают в интернат совершенно неприспособленными к самостоятельной жизни. Их учат вести личный бюджет, делать покупки, обустраивать свой быт. Здесь и семьи образуются. Вот Наталья Мануковская готовится к свадьбе. А Ксения Борзенко уже вступила в брак. Володина ее подготовила к семейной жизни, научив готовить.

Ко Дню соцработника подопечные Ольги выучили для нее песню. Споют сегодня. Это сюрприз!

Нам с ними интересно

Фатмашерфе Шерфединова и ее дочь Лиля выбрали профессию соцработника. Фото: Департамент соцзащиты правительства Севастополя

Когда в 2018 году в рамках нацпроекта "Демография" в регионе появилась служба сиделок, Фатмашерфе Шерфединова одной из первых включилась в работу. Она соцработник с 20-летним стажем. В этом году она стала победителем конкурса "Лучший работник учреждения социального обслуживания Севастополя".

Фатмашерфе по специальности медсестра. В 1998 году переехала вместе с мужем из Новороссийска в Севастополь, в поселок Верхнесадовое. Пока дети были маленькие, решила устроиться соцработником. Работа для медсестры была в другом городе. "И осталась на 20 лет, - говорит Фатмашерфе. - Я поняла, что мне нравится работать с людьми, нравится помогать. Как медсестра я могу дать им совет, моя профессия помогает в работе".

Сейчас у Шерфединовой шестеро подопечных, к которым она ходит как соцработник, и одну девушку - инвалида детства - обслуживает как сиделка. В ее основные обязанности входят: доставка продуктов, помощь в приготовлении пищи и уборке, оплата коммунальных услуг, сопровождение в поликлинику, оформление документов на пенсию и пособия, вызов врача. Она покупает лекарства, получает и приносит памперсы, трости. Как сиделка она дополнительно оказывает помощь в гигиене: меняет памперсы и постель, переодевает, кормит, купает.

"Подопечные в основном одинокие пожилые люди, они любят рассказывать о своей жизни, а мне нравится их слушать, - продолжает соцработник. - Жизнь у них была нелегкая. Самой молодой моей подопечной 65 лет, а самому старшему - 95. Это инвалид Великой Отечественной войны Николай Константинович Бабошко. Он воевал. У них очень яркая жизнь была. Мне с ними интересно".

Дочь Фатмы Лиля пошла по маминым стопам и тоже работает в центре социального обслуживания. Добрая, внимательная, легко находит общий язык с подопечными. Лиля заочно учится в Крымском федеральном университете по специальности "управление персоналом". Наперед не загадывает, но возможно ее жизнь также будет связана с соцслужбой.

В рамках регионального проекта"Старшее поколение" нацпроекта "Демография" в Севастополе организована дополнительная социальная услуга - служба сиделок. Она работает в городе третий год.

Справка "РГ"

В рамках национального проекта "Демография" в 24 регионах создается система долговременного ухода. Благодаря этому пожилые люди получают необходимый уход и остаются жить в семьях, а не в домах престарелых. В следующем году пилотный проект планируют распространить на всю страну.