Согласно годовому отчету Роспатента, в 2020 году Северная столица возглавила топ регионов с наибольшим коэффициентом изобретательской активности. Эксперты уверены, что получению высокого статуса способствовали созданные условия - большое число вузов, лабораторий и креативных площадок, позволяющих реализовывать самые смелые идеи. Фактически - экосистема. В этом же успехе и вклад молодых инженеров, которые прибыли из ближайших к Петербургу регионов, но профессионально выросли вдали от исторической родины. Ряд из них - из Великого Новгорода, где активно формируется своя изобретательская среда.

Этот процесс начался не вчера - в регионе работает значительное число предприятий оборонно-промышленного комплекса, которые с каждым годом расширяют ассортимент выпускаемой гражданской продукции. А удачное географическое расположение города между столицами помогает новгородским изобретателям находить инвесторов и другую необходимую поддержку как в Москве, так и в Петербурге.

Поэтому вполне логично, что первая ассамблея молодых изобретателей стран ЕАЭС прошла именно здесь.

Инициатива проведения ассамблеи принадлежит Сергею Фабричному, сенатору Совета Федерации РФ от Новгородской области. По его словам, рабочая группа, работавшая над проектом полтора года, изначально намерена была создать проект, который бы стимулировал руководителей государств ЕАЭС поддержать молодых изобретателей, а также помог бы создать коммуникативное пространство, способное функционировать и по окончании ассамблеи, причем - на территории нескольких соседних стран. Законодательно в пространстве ЕАЭС такая работа также идет - например, к концу 2021 года станет возможным получение единого товарного знака Евразийского союза. А что же с идеями?

Каждое третье изобретение, представленное в рамках ассамблеи, родом из Новгорода. Среди них - проект доктора наук из Новгородского НИИ сельского хозяйства Натальи Севостьяновой, позволяющий увеличивать урожайность зерновых, технических и овощных культур с помощью лазерной обработки семян. Это поможет аграриям уйти от химии, а значит, улучшить состояние окружающей среды, да и здоровье потребителей.

Ассамблея поможет создать среду для взаимодействия молодых изобретателей нескольких соседних стран

Проект Натальи сегодня успешно развивается - благодаря финансовой поддержке Фонда содействия инновациям. Однако, говорит Наталья, чтобы таких проектов было больше, на старте "важна рука куратора, человека, который в тебя верит и поддерживает, ведь в регионе, да и в стране, много ребят, которые могут пойти далеко".

Другой новгородский проект - Станислава Муравьева, одного из самых именитых молодых изобретателей региона, который представил инновационный конструктор, модульный бионический протез, позволяющий "тонко настроить" его под пользователя с помощью оригинального программного обеспечения. Главная особенность этой разработки - стоимость: она дешевле иностранных аналогов в десять раз, что делает ее доступной для многих нуждающихся в ней россиян. В 2019 году Станислав вошел в команду "Сколково" со своими прототипами. Сейчас, когда им получено четыре патента и право на ПО, он решает вопрос об организации серийного производства на том новгородском предприятии, на котором он когда-то начинал свою изобретательскую деятельность.

Станислав, как и Наталья, говорит, что в свое время ему очень помогло участие в программах "Старт" и "Умник" Фонда содействия инноваций, которые за годы своего существования поддержали не одну тысячу изобретений и молодых компаний по всей стране.

Конечно, у организаторов не стояла задача сделать Великий Новгород столицей российской науки или анонсировать создание российской Кремниевой долины на Волхове. Однако, как отметил Олег Неретин, директор Федерального института промышленной собственности, такие мероприятия значительно подогревают изобретательскую активность. Заявки на проведение ассамблеи на следующий год уже подали Казахстан и Киргизия, а это значит, что следующую вспышку интереса к изобретательству можно ожидать именно там.

Прямая речь

Олег Неретин, директор Федерального института промышленной собственности (ФИПС):

- Сфера интеллектуальной собственности - достаточно консервативна, патент может действовать 20 и 25 лет, ведущие экономики мира работают в интеллектуальной собственностью вдолгую, поэтому кадры для отрасли нужно начинать готовить со школьной скамьи. Ассамблея - часть этой работы, она должна обратить внимание на значимость интеллектуальной собственности сегодня, ее финансовый вес в каждом новом продукте. И конечно, это мероприятие должно положить начало большой системной работе в международном формате.

Кстати

Согласно исследованию в рамках Мониторинга инновационного поведения населения ВШЭ, число "домашних" изобретателей в России - почти 10 процентов, и этот показатель выше, чем в других странах (в Японии он втрое ниже). Другой вопрос - какой процент этих "пользовательских" инноваций доходит до стадии промышленного выпуска? Очевидно, не такой, каким мог бы быть.

Согласно данным исследований ВШЭ и Российского союза промышленников и предпринимателей (РПП), потери от низкого качества управления интеллектуальной собственностью в стране составляют 4,8 процента ВВП, только каждый пятый патент выходит на мировой рынок, а доля интеллектуальной продукции в РФ ниже, чем в других европейских странах, как минимум втрое.

Если в семидесятые годы ХХ века наша страна занимала первое место по патентам, то сегодня - только седьмое. Из трех миллионов заявок, которые регистрируются в мире ежегодно, половина - родом из Поднебесной. Эксперты утверждают: ситуация меняется к лучшему, однако чтобы вернуться в лидеры, нашей стране предстоит еще долгий путь.