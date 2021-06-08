Внук Кандинского расскажет о творчестве деда

В Калининграде 19 июня откроется совместный проект Кафедрального собора с Третьяковской галереей "Выставка одной картины". Старт проекту был дан в 2018 году - тогда это был "Московский дворик" Василия Поленова, который участвовал в совместной выставке с Национальным художественным музеем Беларуси. В 2019 году в Калининград приезжало полотно "Открытое окно. Портрет дочерей Ф.И. Шаляпина" Константина Коровина. В этом году на "Выставке одной картины" будет представлена работа известного русского художника-абстракциониста Василия Кандинского "Импровизация 7".

- Для Третьяковской галереи, которая строит в Калининграде свой филиал, очень важно присутствовать на художественной сцене региона в ближайшие годы, - заявила обладатель Ордена Франциска Скорины, генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова. - Сейчас мы можем работать здесь только на площадках наших партнеров, среди которых уже давно - фестиваль "Орган +".

Шедевры в рамках проекта "Выставка одной картины" галерея привозит в город в третий раз. На этот раз это работа всемирно известного художника XX века Василия Кандинского - "Импровизация 7" из собрания Третьяковской галереи.

В Кафедральном соборе, где еще недавно с успехом выступал Молодежный белорусско-российский симфонический оркестр Союзного государства, пройдет концерт международного фестиваля "Орган +". На фортепиано будет играть пианист, внук художника Василия Кандинского, выпускник Московской консерватории и Лондонской Королевской Академии музыки Михаил Кандинский. Он исполнит произведения Александра Скрябина и Николая Метнера, а в дуэте с органисткой и композитором, лауреатом международных конкурсов и Премии Британской Королевской академии музыки по органной импровизации им. Леди Бёдж Екатериной Мельниковой Михаил Кандинский представит произведение Екатерины Мельниковой "Импровизацию 7".

- Творчество художника была неразрывно связано с музыкой: на открытии фестиваля в Кафедральном соборе внук Кандинского исполнит произведение, импульсом к созданию которого стали работы Василия Кандинского, - считает Трегулова. - Мне кажется удивительно точным и правильным соединение визуального искусства и музыки. Этот формат мы будем использовать и в своем пространстве в Калининграде.

Выставка продлится до 19 июля, а затем картина Василия Кандинского отправится домой - в основную экспозицию Государственной Третьяковской галереи, которая самые крупные свои выставки, посвященные творчеству Репина, Поленова и других художников, проводит в последние годы совместно с Национальным художественным музеем Беларуси.