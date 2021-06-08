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08.06.2021 10:32

Почва как угроза

Количество сельхозземель на душу населения неуклонно сокращается
Текст: Татьяна Тюменева
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 124(8475)

Елена Есина, член Общественного совета при Минприроды РФ, судебный эксперт по экологии:

Фото: Ульяна Вылегжанина, Анна Дурова/РГ
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Считается, что почвы являются неисчерпаемым природным ресурсом - как вода или воздух. Если о загрязнении воды и воздуха говорят и экологи, и журналисты, то о деградации и истощении почв - только почвоведы. Между тем вопрос сохранения почв архиважен. Это продовольственная безопасность страны. Что же происходит с почвами?

Северо-Запад активно развивается: возводятся новые промышленные предприятия, строятся жилые дома. Количество сельхозземель на душу населения неуклонно сокращается.

В современных экономических условиях рентабельность земледелия в значительной степени связана с уровнем предшествующих вложений человека в землю, а значит, со степенью окультуренности почв. И, хотя таких почв в составе пахотных угодий Северо-Запада России на самом деле менее 15 процентов, сегодня именно на них сосредоточено интенсивное земледелие.

Последствия истощения почв очень скоро станут очевидными

Структура землепользования территории в значительной мере отражает способность почв обеспечивать функционирование наземных экосистем, комфортность природного окружения человека - то есть является показателем экологического состояния.

Большая часть дерново-подзолистых почв Северо-Запада относится к слабогумусным. Гумус, напомню, это основное органическое вещество почвы, как раз и содержащее необходимые растениям питательные вещества. В процессе окультуривания гумусное состояние почв улучшается, но не всегда достигает оптимальных параметров. Среднее содержание гумуса в почвах пахотных угодий Северо-Запада составляет лишь 2,2 процента, а в Псковской области и вовсе падает до 1,9 процента.

Столь неблагополучная ситуация имеет под собой антропогенную основу. Экологическое состояние почв в первую очередь оценивается показателями их загрязненности (прежде всего - тяжелыми металлами) и деградации (уменьшением запасов гумуса).

На фоне низкой агротехники до 1960-х годов на Северо-Западе преобладали слабоокультуренные почвы, содержание гумуса в пахотном слое которых было ниже, чем у целинных аналогов. В 1960-1980-х годах в регионе существенно расширилось применение удобрений, в том числе и органических (до 6-15 тонн на гектар). Это привело к улучшению многих агрохимических свойств пахотных почв, степень окультуренности которых повысилась до средней. Но и на этом этапе существенного улучшения гумусного состояния почв не произошло.

Производство продовольствия во многом зависит от почв, поэтому важно, чтобы они были здоровыми и продуктивными. Ни рост производства минеральных удобрений, ни "зеленая" революция не смогли решить проблему пищевой безопасности.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
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Катастрофические последствия истощения и деградации почв станут очевидными в ближайшей перспективе. Создается впечатление, что чем медленнее приближается критическая ситуация, тем неохотнее мы беремся за ее предотвращение.

Как пересмотреть наше отношение к почве, а вернее - к самой жизни, чтобы найти способ действовать в согласии с природой? Для начала необходимо определить главную задачу, которая заключается в сохранении плодородия почв, которого можно добиться распространением природоориентированных агрометодов. Должно быть органическое сельское хозяйство с применением современных агроэкологических технологий. Именно такой подход позволит решить нынешние экологические проблемы.

В регионах СЗФО

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