Жители Кубани смогут заказывать доставку продуктов с рынков и ярмарок. Соглашение об этом подписали власти региона на прошедшем ПМЭФ-21 с руководством сервиса заказа быстрой доставки. Пока, как сообщает администрация края, услуга будет доступна в крупных городах - Краснодаре, Сочи, Армавире и Новороссийске. Ею смогут воспользоваться более миллиона человек.

Пандемия COVID-19, загнавшая горожан в вынужденную самоизоляцию, на удаленку, разделившая социальной дистанцией, отучившая толпиться в супермаркетах и на рынках, дала мощный толчок развитию онлайн-сервисов доставки еды. По данным сети Admitad, оборот в этом сегменте вырос более чем в два раза. Согласно данным исследования Tinkoff Data, интернет-продажи еды выросли вообще в четыре раза. Этот тренд не только помог выжить общепиту (по данным Росстата, количество кафе в прошлом году сократилось в 2,6 раза), но и дал шанс малым предприятиям, которые быстро сориентировались в новом сегменте e-grocery.

Интересно, что и спустя год, при некоторой стабилизации ситуации и возвращении большей части населения к прежнему образу жизни, рынок доставки еды не просел, а напротив, получил новые стимулы для роста. Онлайн-модель потребления оказалась удобной, и многие клиенты, оценив плюсы, вошли в категорию постоянных.

Доставка еды для многих пользователей из разряда праздничной перешла в повседневную. Россияне выбирают полный рацион с учетом жиров, белков, углеводов, витаминов и элементов, что помогает не только правильно питаться, но также экономить силы и время, отмечают в компании General Food.

По расчетам экспертов торговых сетей, занимающихся экспресс-доставкой товаров через приложения, в 2021 году рынок онлайн-торговли продуктами питания продолжит свой рост, теперь в том числе и за счет проникновения онлайна в продуктовый ретейл. Называются цифры прироста от 0,9 до 1,7 процента.

Опрошенные представители крупных торговых сетей Metro, "Ашан", "Вкусвилл", "Сабвэй" подтверждают рост онлайн-продаж в I квартале 2021 года в 2 - 6 раз по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

"Именно доставка продуктов будет главным трендом 2021 года и покажет наиболее быстрый рост", - солидарна с ними пресс-служба "Яндекса". Она же назвала самые популярные у покупателей готовые блюда в "Яндекс. Еде". Ими оказались бургеры, картофель и блюда из курицы. Среди продуктов первенствуют хлеб, молоко, питьевая вода и яйца.

- Рост будет не таким динамичным, как в прошлом году, но не менее чем в два раза относительно 2020 года, - отметил эксперт по маркетингу и клиентскому сервису Михаил Морозов. С ним согласен эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский, предсказывая рост рынка доставки продуктов питания к концу года примерно в 1,5 раза.

Причем самым быстрорастущим сегментом этого рынка станет экспресс-доставка. Управляющий директор сети Х5 FoodTech Владимир Холязников считает, что ее доля увеличится практически в три раза.

На юге России торговля с доставкой, несмотря на бурный рост, пока занимает не более пяти процентов в структуре продуктового ретейла. Местный рынок еще далек от насыщения, в отличие от столичных. Поэтому сервисы доставки активно перемещаются в регионы, где меньше конкуренция.

Так, недавно в Ростовской области появился онлайн-ретейлер "Самокат". Как отметил сооснователь сервиса Родион Шишков, в 2020 году количество заказов выросло в 18 раз, на 30 процентов в месяц.

- Мы открывали по 20 - 30 новых дарксторов (локальных центров сборки заказов, распределенных по районам города) каждые 30 дней. В самоизоляцию сервис вырос в 3,5 раза. К концу 2020 года курьеры "Самоката" выполняли более 100 тысяч заказов каждый день, - рассказал он.

По мнению маркетолога компании Игоря Рожкова, спрос на онлайн-доставку, несмотря на постепенную отмену карантинных мер, продолжает ежемесячно расти.

Еще один агрегатор экспресс-доставки продуктов и готовой еды, "Около", вышел за пределы Москвы и уже начал работу в Краснодаре, Ростове-на-Дону и других городах. В едином мобильном приложении, которое доступно в App Store и Google Play, собраны предложения торговых сетей розничного оператора. За основу взята концепция гиперлокальной модели потребления, в которой доставка продуктов или готовой еды осуществляется из близлежащих магазинов, ресторанов и кафе. Среднее время доставки составляет порядка 45 минут, стоимость - 99 рублей.

"Мы видим, как быстро и повсеместно меняются сегодня сценарии и модели потребления, - заявили "РГ" в пресс-службе X5 Retail Group. - Цифровые сервисы прочно вошли в нашу жизнь и стали одним важнейших каналов и для повышения лояльности уже имеющихся покупателей, и для привлечения новых. Собственный агрегатор позволит нам быть буквально около каждого из наших покупателей, на расстоянии одного клика".

Такой сервис уже не может не привлекать горожанина, все больше ценящего свое время, независимо от самоизоляции и карантина. Это просто удобно.

И если раньше курьеры были вынуждены ежедневно совершать поездки на большие расстояния, то распространенная по всему городу сеть дарксторов и сервисов доставки дает возможность человеку работать рядом с тем местом, где он живет или учится. Этот удачный ход для вербовки новых курьеров ускоряет и обслуживание: после заказа клиенту не нужно ждать доставку несколько часов. Сформированный в приложении заказ везут с большого склада в ближайший к дому даркстор. После этого пользователю приходит пуш-уведомление с подтверждением доставки за 15 минут.

Агрегаторы рынка придумывают новые способы привлечения новых клиентов и удержания старых. Значительный прирост достигается также за счет акций, розыгрышей, участия в марафонах с использованием многих возможностей, которые дает интернет. Маркетинговые ходы в социальных сетях практически уравняли крупные торговые сети и маленькие компании.

Участники этого рынка будут только выигрывать, если станут еще мобильнее и начнут применять собственные технологии, формировать продуктовые команды, держать баланс идеи и скорости развития, считают эксперты. Используется даже такой тренд, как экология: компании отказываются от автомобилей для доставки заказов, чтобы меньше загрязнять атмосферу. Курьеры на велосипедах или самокатах становятся таким же элементом развитого города, как такси.

Вперед рванут игроки, которые смогут сами управлять своим ассортиментом и постоянно его расширять.

Будущее за малым?

На первом этапе большую часть рынка занимал сервис доставки готовой еды из ресторанов. По данным Datainsight за 2020 год, самая большая в России доля ресторанов с доставкой была в Ростове-на-Дону: 57 процентов (для сравнения в Москве - 52 процента).

Причем в этом сегменте преимущество все чаще оказывалось на стороне так называемых темных кухонь, или дарккичен, которые готовили еду только на доставку. Это объясняется тем, что при работе в онлайне не требуется расходов на аренду помещений и обслуживание гостей. Генеральный директор финтех-компании Денис Бурлаков отметил и другую тенденцию: большинство участников рынка доставляет продукцию собственного производства. Прежде всего, небольшие магазинчики и фермерские хозяйства с их мобильностью и готовностью подобрать ассортимент любого ценового уровня. От стандартной "Пиццу заказывали?", с которой все и начиналось, до здоровой и полезной пищи или постной еды.

Таким образом у владельцев небольших точек питания или фермерских хозяйств появилась возможность соперничать с крупными сетевиками, привлекая клиентов вкусной едой, разнообразным меню и большими порциями. Покупатели устали от одинакового ассортимента сетевых ретейлеров, ведь магазины фактически перестали отличаться друг от друга. Их интересует разнообразие продукции и собственные торговые марки.