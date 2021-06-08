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08.06.2021 12:09

Лишних мегаватт не бывает

Через пять лет Крым снова может столкнуться с дефицитом электричества
Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Российская газета - Экономика Крыма № 124(8475)
Бурное развитие строительной отрасли, инфраструктурные проекты и промышленное производство в течение ближайших пяти лет могут исчерпать профицит электроэнергии, который сегодня есть на полуострове.

По данным системного оператора единой энергосистемы РФ в 2020 году в среднем по стране энергопотребление снизилось на 2,4 процента. Объясняется это пандемией и вынужденным снижением деловой активности. Однако в Крыму даже в условиях разгула коронавируса все было с точностью до наоборот. Здесь энергопотребление за год увеличилось.

Фото: iStock
В Керченском проливе повреждена одна из ниток энергомоста в Крым

- Рост составил за год почти 8 миллионов киловатт часов, - сообщил министр топлива и энергетики Крыма Евгений Рукавишников. - По состоянию на 20 мая текущего года также продолжает наблюдаться рост потребления в энергосистеме относительно уровня прошлого года более чем на 10 процентов. Такой достаточно приличный рост за относительно короткий период ранее не прогнозировался.

Больше того, если в начале 2014 года общее энергопотребление в Крыму составляло 1000 мегаватт, то в начале нынешнего оно превысило 1500 мегаватт. Таким образом, за семь лет энергопотребление выросло на 50 процентов. Показательно и то, что в этот же период произошло два знаковых, по мнению экспертов, события. В утренний пик 20 января 2020 года был побит исторический максимум энергопотребления, остававшийся рекордом с советского времени. В этот день потребление достигло 1569 мегаватт, что на 78 мегаватт больше аналогичного показателя, достигнутого 10 января 1991 года в 19 часов. А в мае нынешнего года произошло повреждение на одной из ниток энергомоста, связывающего полуостров с материком. Это событие министр энергетики Крыма назвал "первым звонком", предупреждающим о том, что перегружать мост и держать его под высокой нагрузкой категорически нельзя.

- 800 мегаватт - это максимально допустимый переток по энергомосту, когда срабатывает защита, - говорит Евгений Рукавишников. - Так называемый длительно допустимый переток составляет 660 мегаватт. Мы до этой цифры 20 января уже доходили. Минус 15 на улице, все включили обогреватели, потребление резко возросло, мост загрузился до предельных значений и долго работал в этом режиме. Это не очень хорошо. Полная энергодостаточность Крыма должна быть достигнута при работе моста почти на холостом ходу.

Фото: Илья Изотов/РГ
В Крыму побит исторический рекорд энергопотребления

Сегодня собственная генерация Крыма колеблется в пределах 1000-1300 мегаватт. Суммарные заявки на рост энергопотребления в перспективе до 2025 года уже составляют 654 мегаватта, из которых 250 необходимы для электрификации Крымской железной дороги (КЖД). Такой же объем потребуется для обеспечения ранее выданных технических условий на подключаемых к энергоснабжению новостройках. Кроме того, Минобороны РФ в этот период будет необходима дополнительная мощность в объеме 154 мегаватта. Если же дойдет до строительства опреснительных станций, вопрос о необходимости которых по-прежнему остается открытым, каждая из них потребует еще 20 дополнительных мегаватт электроэнергии. Пока же в Крыму есть реальная возможность увеличить собственную генерацию лишь на 240 мегаватт - в случае реконструкции Симферопольской и Камыш-Бурунской ТЭЦ (по примеру того, как это уже было сделано на Сакской ТЭЦ).

- Разработана схема перспективного развития электроэнергетики РК на период до 2025 года, - рассказал генеральный директор компании "КрымТЭЦ" Тарас Целый. - Она предусматривает профицит электроэнергии в 2025 году всего в 60 мегаватт, что ничтожно мало по сравнению с заявленным к этому времени объемом потребления и возможностью генерации. Если этого не учесть, то электрическая мощность уйдет в глубокий минус.

Одним из способов увеличения собственной генерации могло бы стать сотрудничество с корпорацией "Росатом" и реализация проектов малой автономной генерации на базе модулей производительностью 125, 500 киловатт и 1 мегаватт, работающих на сжиженном природном газе. В интервью "РГ", состоявшемся в 2020 году, министр энергетики Крыма предлагал также обсудить возможность строительства еще одной тепловой электростанции на Керченском полуострове. Локализация на востоке Крыма объяснялась потребностями электрификации КЖД на участке от Владиславовки до Джанкоя.

В регионах Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

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