Вопрос финансирования госпрограммы оздоровления реки Дон будет включен в пакет предложений Верхней палаты российского парламента по формированию бюджета страны на ближайшие три года. В ходе подготовки "дорожной карты" реализации программы в Ростовской области прошел ряд выездных заседаний представителей Совета Федерации. С участием сенаторов и членов правительства региона были проведены пресс-туры федеральных СМИ на производственные объекты ростовского водоканала. В рамках этих мероприятий руководство предприятия выступило с инициативой исследовать реку Дон и выразило готовность внедрять инновационные технологии при реализации региональных и федеральных программ реабилитации водной артерии.

Ковшевой водозабор: здесь берут воду из Дона для ее дальнейшего перекачивания на очистные сооружения. Фото: Пресс-служба Ростовского водоканала

"Ростовводоканал" - крупнейшее современное коммунальное предприятие Юга России, бюджетоформирующая организация Ростова-на-Дону, в которой трудятся более 2,2 тысячи человек. Компания оказывает услуги холодного водоснабжения и водоотведения жителям Ростова-на-Дону, Батайска, а также населенных пунктов Аксайского, Азовского и Мясниковского районов Ростовской области. Система водоснабжения имеет протяженность более 2800 километров, в нее входят 135 водопроводных насосных станций разной производительности.

Конкретным шагом предприятия на пути решения экологической проблемы Дона стала организация исследовательских экспедиций для установления причин аномального ухудшения состояния реки. Совместно с представителями общественных организаций, народного контроля и СМИ специалистами предприятия были взяты пробы воды в нескольких точках выше водозабора по течению. Пробы направлены для исследования в центральную лабораторию водоканала, ДГТУ, а также в независимую лабораторию.

Сегодня научное сообщество отмечает, что существует проблема с мониторингом состояния Дона. Количество наблюдательных пунктов по руслу реки за последнее время сократилось вдвое. Восстановление полномасштабной сети таких пунктов помогло бы надзорным органам вовремя и оперативно реагировать на возникающие проблемы. Но для этого нужны федеральные средства.

Сейчас вопрос финансирования госпрограммы реабилитации реки прорабатывается на федеральном уровне. Предусматривается проведение широкого комплекса работ по реконструкции, модернизации и санации объектов инфраструктуры водной системы реки, водозаборных сооружений, строительство и реконструкция комплексов очистных сооружений. Данная программа станет частью национального проекта "Экология".

Снабжая потребителей, "Ростовводоканал" забирает воду из реки Дон. Мониторинг состояния воды на выходе с очистных сооружений предприятия ведется круглосуточно. Не только лабораторией предприятия, но и контролирующими организациями проверяются десятки показателей: мутность, цветность, жесткость, минерализация и другие. Во все точки города вода подается абсолютно одинаковая, соответствующая всем нормам СанПиН. При этом экологи и общественность указывают, что для получения более достоверных результатов проб качества воды должны привлекаться также независимые лаборатории.

Негативное влияние на состояние воды оказывают долговременный маловодный период и большая антропогенная нагрузка на реку. Серьезные изменения происходят в видовом составе флоры и фауны, появляются новые виды микроводорослей, которые выделяют одорирующие (пахнущие) вещества. Неприятный запах появляется уже не только летом, но и ранней весной. Водоканал, учитывая изменения состояния воды, заранее модернизирует свои производственные объекты. Агрессивный жидкий хлор заменили экологически безопасным гипохлоритом натрия, ввели дополнительно обеззараживание ультрафиолетом. В 2021 году запустили установку по углеванию для нейтрализации запаха. Однако первопричина снижения качества воды - увядание реки - по-прежнему остается актуальной.

Между тем, от состояния водоисточника во многом зависит качество услуг, поставляемых населению. Именно поэтому главной задачей своей экологической политики предприятие считает снижение нагрузки на реку Дон путем уменьшения водозабора и совершенствования методов очистки сточных вод.

Так, за последние десять лет, при постоянном увеличении водопотребления жителями, "Ростовводоканал" сократил забор из реки Дон на 31,6 процента, - с 221 миллиона кубометров в 2010 году до 151 миллиона кубометров в 2020-м. Достичь этого удалось благодаря проведению целого комплекса дорогостоящих и наукоемких работ по водосбережению. Важнейшие достижения предприятия в этом направлении связаны с реализацией на принципах государственно-частного партнерства масштабного проекта - "Вода Ростова".

Предприятие разработало и внедрило оптимальную схему точечных перекладок наиболее проблемных участков трубопроводов. Их определяют с помощью адресной привязки аварийных ситуаций на карте. Эта схема позволяет ежегодно сокращать потери воды при транспортировке. В свою очередь модернизация технологических режимов и применение современной арматуры позволили более эффективно распределять воду по сети.

Для получения достоверной информации на ключевых участках водопровода были установлены контрольные и диктующие точки, в режиме онлайн передающие информацию о расходах воды и давлении в Центральную диспетчерскую. Все это позволяет оперативно отслеживать и корректировать гидравлические режимы водопроводной сети, предупреждать и эффективно предотвращать нештатные ситуации, в том числе порывы, снижая потери ресурса и обеспечивая стабильное водоснабжение.

Модернизация технологических режимов позволила более эффективно распределять воду по сети. Фото: Пресс-служба Ростовского водоканала

На сокращение потерь и экономию водных ресурсов также оказывает влияние модернизация насосных станций (ВНС). Применение устройств БАВР (быстродействующее аварийное включение резерва) позволяет исключить гидравлические удары при внезапном отключении электроэнергии. В настоящее время установлено 117 частотных преобразователей для поддержания заданного давления. 30 водонапорных насосных станций переведено в автоматический режим работы. Ряд ВНС, которые еще в начале 2000-х работали на полную мощность, в том числе из-за большего количества утечек, сегодня переведены в резерв. Это дает специалистам водоканала дополнительные возможности обеспечить стабильное водоснабжение в моменты пиковых нагрузок.

Важнейшим достижением в сфере водосбережения стал ввод в эксплуатацию комплекса сооружений повторного использования промывных вод, строительство которого символично завершилось в 2017-м, объявленном Годом экологии в России. Это позволило полностью прекратить сброс промывных вод фильтров в Кизитериновскую балку, а также сократить водозабор на 14 миллионов кубометров в год, что сопоставимо с объемами, необходимыми для водоснабжения таких городов, как Батайск или Гуково.

Один из ярких примеров осмысленного и бережного отношения к реке - внедрение системы ультрафиолетового обеззараживания очищенных сточных вод и полный отказ от использования для этих целей жидкого хлора. Благодаря модернизации оборудования, вода после очистки на Ростовской станции аэрации (очистные сооружения канализации) не оказывает влияния на экосистему водной артерии за счет исключения пролонгированного действия остаточного хлора.

Важным шагом, способствующим оздоровлению реки Дон, стало уменьшение сбросов в нее загрязняющих веществ. Введение в эксплуатацию первой очереди канализационного коллектора N 62 позволило перевести промывные сточные воды из очистных сооружений Центрального водопровода в городскую систему канализации и исключить сброс в ливневой коллектор.

Добиться рационального использования водных ресурсов невозможно без масштабной и постоянной просветительской работы. На протяжении 17 лет на предприятии действует Информационно-экологический центр, который активно занимается экологическим просвещением, проводит бесплатные тематические занятия и экскурсии на объекты предприятия для школьников Ростова и области. За годы работы центра мероприятия посетили более 65 тысяч человек.

Заботясь об экологии, предприятие на собственном примере доказывает, что внести посильный вклад в охрану окружающей среды может каждый. Постоянно участвуя в областных и городских субботниках, предприятие также проводит собственные акции по уборке берегов реки Дон и других водоемов с использованием метода сортировки - стекло и пластик отправляются на переработку. Только за два года с пляжей было вывезено около 60 тонн различных отходов.

Предприятие постоянно взаимодействует с органами власти, научным сообществом, активно принимает участие в экологических проектах.

Кстати

В этом году "Ростовводоканал" планирует провести круглый стол с участием ученых-экологов, представителей донского минприроды, министерства ЖКХ Ростовской области, администрации Ростова-на-Дону и правительства региона по вопросам оздоровления реки Дон, чтобы выработать конкретные решения.