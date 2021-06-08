На прошедшем в Севастополе промышленном форуме "Интеллект машин и механизмов" объявили о начале строительства дизайн-центра микроэлектроники и переносе в город разработок в области технологий связи 5G. Специалистов для этих проектов подготовит Севастопольский госуниверситет.

- Уверен, что у Севастополя есть все шансы стать городом, который обеспечит серьезный рост научного и промышленного потенциала, в том числе и в области микроэлектроники, - отметил замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак.

В 2021-2023 годах Минпромторг РФ направит на поддержку предприятий радиоэлектроники 279 миллиардов рублей. Василий Шпак рассказал, что господдержка ведется по трем направлениям: создание новых производственных мощностей и дизайн-центров, субсидии на разработку технологического оборудования, материалов, средств автоматизированного проектирования, радиоэлектронной аппаратуры, а также внедрение отечественной микроэлектроники. К действующим мерам поддержки, по словам замминистра, добавится субсидия на разработку электронной компонентной базы. Проект внесен в правительство РФ. Разработчикам компенсируют 90 процентов затрат авансом. Также проходит согласование субсидия на разработку аппаратно-программных комплексов для искусственного интеллекта.

Благодаря господдержке в Севастополе началось строительство дизайн-центра микроэлектроники концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей". Центр строится на территории севастопольского филиала ГПТП "Гранит".

Гендиректор концерна "Алмаз-Антей" Ян Новиков рассказал, что дизайн-центр будет работать не только в интересах воздушно-космической обороны, но и гражданской продукции.

- Это сложный системный проект, включающий создание центра расчетов и проектирования головной компании, а также несколько дизайн-площадок, одна из которых будет в Севастополе, - сообщил Новиков.

Создание дизайн-центров микроэлектроники в регионах входит в программу развития радиоэлектронной промышленности страны, которая была утверждена 2020 году, напомнил член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Михаил Осыко.

Как сообщили в пресс-службе правительства Севастополя, в трехэтажном корпусе создадут 200 рабочих мест. Первый этаж займут лабораторно-производственные помещения, второй - дизайн-центр, третий - административные помещения, конференц-зал и учебные аудитории для подготовки дизайнеров и технологов в области электронной компонентной базы.

Директор по особым поручениям госкорпорации "Ростех" Василий Бровко рассказал, что в Севастополь решено перенести разработку и внедрение технологий связи пятого поколения.

- Часть разработки и практическое применение мы переносим в Севастополь, - сообщил Бровко. - Мы провели исследование среди разработчиков и спросили, какие факторы влияют на принятие решения о месте работы. Под номером один оказалось количество солнечных дней в году. Затем - амбициозность задачи и качество профессиональной среды. Севастополь нам показался правильным местом, чтобы здесь с нуля эти разработки развивать.

На выставке в рамках форума "Ростех" представил макет базовой станции 5G, работающей в лабораторных условиях. Бровко сообщил журналистам, что пилотные зоны 5G на основе отечественных базовых станций запустят в России 2023 году.

Также "Ростех" показал базовую станцию LTE, которая была успешно протестирована оператором "Воентелеком". По словам Бровко, на ее основе "Воентелеком" готов строить сети связи в Крыму и Севастополе.

- Здесь большие проблемы со связью, стоит старое оборудование, а в условиях санкций Крым становится идеальной площадкой для внедрения пилотных сетей на отечественном оборудовании, - добавил Бровко. - Надеюсь, что уже в следующем году связь в Севастополе будет значительно лучше, мы приложим все усилия. Для нас как для производителя это будет место пилотного тестирования, разработки, подготовки кадров, поэтому Севастополь для нас имеет стратегическое значение.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что город рассчитывает на технологический прорыв в области связи 5G. А тем временем власти будут работать над улучшением качества существующей связи. Для этого в федеральную целевую программу развития полуострова включат строительство 52 вышек для базовых станций на территории Севастополя.

"Ростех" также договорился с СевГУ о создании базовой кафедры и о целевой подготовке специалистов связи по магистерской программе. Компания провела всероссийскую олимпиаду, победители которой будут учиться на кафедре. Первый набор составит 26 человек. Они будут получать стипендию от "Ростеха".

Аналогичное соглашение вуз подписал с "Алмаз-Антеем", сообщил ректор СевГУ Владимир Нечаев.

- С компаниями "Ростех" и "Алмаз-Антей" мы выстраиваем корпоративные магистерские программы, - говорит Нечаев. - Это позволяет готовить кадры под конкретные задачи развития. Мы готовы включать российские разработки в области "харда" и "софта" в образовательные программы, чтобы будущие специалисты в области радиоэлектроники и IT учились на них, а не на иностранных решениях, а также вовлекать студентов в разработку. Это создаст спрос, когда эти ребята прейдут работать в отрасли.

На базе СевГУ также появится научно-образовательный центр в области перспективных морских технологий. Город подал заявку на создание центра в Минобрнауки РФ. Его специализацией станут инновационное судостроение, цифровая навигация и освоение ресурсов мирового океана.

Форум, посвященный микроэлектронике, будут проводить в Севастополе ежегодно.

Тем временем

Одну из отечественных разработок, представленных во время форума "Интеллект машин и механизмов" Севастополь решил опробовать в системе ЖКХ. Речь идет о датчиках, которые устанавливают на дно мусорных баков и через модуль связи передают информацию об их заполнении. Разработчики предоставили городу 100 таких датчиков, чтобы протестировать работу системы. Директор департамента городского хозяйства Севастополя Евгений Горлов сообщил, что их установят на проблемных площадках, где жители часто жалуются на переполненные контейнеры. Данные будут поступать в систему "Безопасный город". С помощью датчиков город рассчитывает контролировать работу регионального оператора и подрядчиков, видеть, с какой регулярностью вывозится мусор, корректировать графики вывоза там, где контейнеры заполняются быстрее или стоят пустые. Ноу-хау позволит не только сделать город чище, но и экономить на транспортировке отходов. Всего в Севастополе более 2,5 тысячи контейнерных площадок и около 7000 мусорных баков.