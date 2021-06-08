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08.06.2021 08:41

Требуется токарь, слесарь и монтер

Из-за дефицита рабочих на заводы стали принимать старшекурсников без диплома
Текст: Наталья Коротченко
Российская газета - Экономика Юга России № 124(8475)
Астраханский тепловозоремонтный завод в этом году начал предлагать старшекурсникам преддипломную практику на предприятии одновременно с договором о трудоустройстве. Выгода обоюдная: студент заработает, а завод получит сотрудника еще до вручения диплома, пока его не переманили другие компании.

Сегодня на выпускников-производственников идет охота. По данным областного агентства занятости, в регионе почти тысяча свободных мест - требуются механики, слесари, сборщики судов.

- Дефицит рабочих кадров у нас - около семи процентов, - рассказал "РГ" директор по персоналу тепловозоремонтного завода Андрей Бирюков. - Мы в постоянном контакте со службой занятости и учебными заведениями, где готовят профильных специалистов.

Фото: Олеся Курпяева
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Приняв решение оформлять на работу студентов еще во время практики, компания заполучила сразу пятерых специалистов: двух токарей, сварщиков и электромонтажника.

- На время прохождения практики завод заключает с ними договор и платит зарплату, как полноценным сотрудникам, - отметил Андрей Бирюков.

Между тем предприятие столкнулось со сложностью: практически сразу после получения диплома многие студенты уйдут в армию. Но руководство завода не исключает, что, отслужив, ребята захотят вернуться на обжитое рабочее место.

- Возможность стажироваться и при этом заработать - большая удача для выпускников, - считает замдиректора по учебно-производственной работе колледжа ЖКХ Резида Муляминова. - Ведь, с одной стороны, дефицит кадров, а с другой - потребность предприятий в инициативных и опытных сотрудниках. Если работодатель берет вчерашнего студента, которого видит первый раз, то какое-то время тому придется походить в учениках.

- Наши студенты стараются дипломы готовить по темам, которые изучали на практике, - пояснила директор колледжа АГУ Светлана Куняшова, отметив, что это позволяет работодателям оценить потенциал будущих сотрудников, а выпускникам - определиться с местом трудоустройства.

В государственном колледже профтехнологий сообщили, что работодатели активно приглашают студентов и на практику, и на работу, причем самый большой спрос - на предприятиях газовой, нефтяной отрасли и в судостроении.

"Сейчас нам требуется 20 сварщиков, - подтвердили в Южном центре судостроения и судоремонта (ЮЦСС). - А в сентябре переходим на следующий этап строительства ледостойкой платформы для Арктики, и нужны будут 150 судовых трубопроводчиков сразу, поэтому уже начали искать".

Этой весной ЮЦСС открыл на своей площадке учебный центр, где разместились представительства государственного и технического университетов, политехнического колледжа и колледжа профтехнологий. Сотрудники компании читают студентам этих учебных заведений лекции, а те закрепляют знания на производственном участке.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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- Такие центры необходимы, чтобы студента приблизить к производству, - уверен директор Института морских технологий, энергетики и транспорта АГТУ Анатолий Рубан. Ребята здесь не только у станка постоят, но и познакомятся с организацией производственного процесса. Любой управленец, руководитель конструкторского отдела подойдет, расскажет о проблемах, на что обратить внимание, это будет намного продуктивнее, чем заниматься в лаборатории вуза, даже если она оснащена по последнему слову техники.

По словам Анатолия Рубана, перспективных студентов предприятия забирают на работу уже с третьего-четвертого курса, причем не только в Астрахани.

- Осенью пришел запрос от судоремонтного завода "Нерпа" из Снежногорска: они хотели 15 бакалавров на летнюю практику, приезжали к нам и с Невского судостроительного завода, - рассказал он. - Один наш выпускник уехал работать на "Звезду" на Дальнем Востоке, другой - в ЦКБ в Ростов (Центральное конструкторское бюро по судам - прим. "РГ"). Наши корабелы работают по всей стране. Все, кто хочет трудиться, находят свое место.

Тем временем

Астраханский тепловозоремонтный завод завершил капитальный ремонт, который длился почти год, своего 17400-го локомотива. Теперь тепловоз-юбиляр снова отправляется на работу на железную дорогу в Калининград. А через восемь лет вернется в заводские стены, чтобы снова стать на ремонт. Как сообщили на предприятии, на железнодорожных путях России трудится более 200 подобных локомотивов, их выпуск пришелся на начало 2000-х годов, и сейчас все они начинают проходить свой первый капитальный ремонт. При должном уходе срок службы таких тепловозов составляет более 50 лет.

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