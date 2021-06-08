В игорной зоне "Красная Поляна" рассказали о работе во время пандемии

Как известно, пандемия COVID-19 отразилась на экономических и социальных показателях туристического потока в Сочи. В 2019 году город-курорт посетили 6 миллионов 560 тысяч 325 гостей. Из них более 2 миллионов 164 тысяч человек отдохнули в Красной Поляне. В 2020 году эти показатели составили 5 586 354 и 2 011 087 гостей соответственно.
В сравнении с 2019-м общая статистика посещаемости игорной зоны в 2020 году снизилась на 23 процента. Как отметил Дмитрий Анфиногенов, изменения напрямую связаны с распространением коронавирусной инфекции.
Закрытие границ отразилось и на количестве иностранных гостей. Туристический поток сократился в три раза - в первую очередь из Индии и Израиля. Тем не менее в 2020 году игорную зону посетили представители 14 стран.
Изменившиеся условия экономики из-за пандемии COVID-19 стали, по его словам, вызовом для поиска новых направлений развития. В 2020 году были реализованы следующие проекты:
Запуск гостиницы "Бонус"
В составе игорной зоны появилась собственная гостиница. Номерной фонд - 96 современных и уютных апартаментов различной категории. Гостиница "Бонус" расположена в самом центре курорта Красная Поляна.
Открытие террасы ресторана "Баффет"
Для комфортного времяпрепровождения гостей ресторана "Баффет" было принято решение открыть террасу. Дополнительные столики с видом на горы дополнили концепцию уютного заведения.
Установка медиафасада WOW ARENA
Крупнейшая рекламная поверхность была установлена в Красной Поляне (Сочи), на территории концертной площадки WOW ARENA. Размер экрана: 36х6 квадратных метров, площадь - 216. Медиафасад расположен вдоль оживленной трассы А148. Автомобильный трафик - 72 000 машин в месяц.
Новые IT-решения
Для оптимизации бизнес-процессов и повышения уровня сервиса были запущены система мобильной кассы, техническая процедура фискализации и программа электронных чаевых для эффективной службы F&B.
Отчисление налогов от игорной деятельности.
За 2020 год бюджеты разных уровней - от муниципального до федерального - были пополнены более чем на 600 миллионов рублей за счет налоговых отчислений от игорной деятельности.
Сохранение рабочих мест
Несмотря на многочисленные строгие ограничения функционирования игорной зоны для гостей в 2020 году, компании удалось сохранить рабочие места для 1322 человек и обеспечить бесплатным проживанием более 540 сотрудников.
Образовательные программы для сотрудников
Повышение квалификации персонала - обязательное условие развития игорной зоны. В 2020 году профильное обучение прошли 350 сотрудников. Повышение по карьерной лестнице получили 67 человек.