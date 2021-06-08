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08.06.2021 15:52
Рубрика: Общество

В игорной зоне "Красная Поляна" рассказали о работе во время пандемии

Текст: Виктория Королева (Краснодарский край)
Представители игорной зоны "Красная Поляна" приняли участие в Петербургском международном экономическом форуме. В ходе работы ПМЭФ-2021 директор по развитию игорной зоны Дмитрий Анфиногенов дал несколько интервью СМИ, в которых поделился итогами работы 2020 года, а также рассказал о текущем положении дел в компании и на курорте.
Фото: Олег Сергеев Фото: Олег Сергеев
Фото: Олег Сергеев

Как известно, пандемия COVID-19 отразилась на экономических и социальных показателях туристического потока в Сочи. В 2019 году город-курорт посетили 6 миллионов 560 тысяч 325 гостей. Из них более 2 миллионов 164 тысяч человек отдохнули в Красной Поляне. В 2020 году эти показатели составили 5 586 354 и 2 011 087 гостей соответственно.

Фото: Олег Сергеев
"Красная Поляна" приняла участие в международной выставке Arabian Travel Market

В сравнении с 2019-м общая статистика посещаемости игорной зоны в 2020 году снизилась на 23 процента. Как отметил Дмитрий Анфиногенов, изменения напрямую связаны с распространением коронавирусной инфекции.

Закрытие границ отразилось и на количестве иностранных гостей. Туристический поток сократился в три раза - в первую очередь из Индии и Израиля. Тем не менее в 2020 году игорную зону посетили представители 14 стран.

Изменившиеся условия экономики из-за пандемии COVID-19 стали, по его словам, вызовом для поиска новых направлений развития. В 2020 году были реализованы следующие проекты:

Запуск гостиницы "Бонус"

В составе игорной зоны появилась собственная гостиница. Номерной фонд - 96 современных и уютных апартаментов различной категории. Гостиница "Бонус" расположена в самом центре курорта Красная Поляна.

Открытие террасы ресторана "Баффет"

Для комфортного времяпрепровождения гостей ресторана "Баффет" было принято решение открыть террасу. Дополнительные столики с видом на горы дополнили концепцию уютного заведения.

Установка медиафасада WOW ARENA

Крупнейшая рекламная поверхность была установлена в Красной Поляне (Сочи), на территории концертной площадки WOW ARENA. Размер экрана: 36х6 квадратных метров, площадь - 216. Медиафасад расположен вдоль оживленной трассы А148. Автомобильный трафик - 72 000 машин в месяц.

Новые IT-решения

Для оптимизации бизнес-процессов и повышения уровня сервиса были запущены система мобильной кассы, техническая процедура фискализации и программа электронных чаевых для эффективной службы F&B.

Отчисление налогов от игорной деятельности.

За 2020 год бюджеты разных уровней - от муниципального до федерального - были пополнены более чем на 600 миллионов рублей за счет налоговых отчислений от игорной деятельности.

Сохранение рабочих мест

Несмотря на многочисленные строгие ограничения функционирования игорной зоны для гостей в 2020 году, компании удалось сохранить рабочие места для 1322 человек и обеспечить бесплатным проживанием более 540 сотрудников.

Образовательные программы для сотрудников

Повышение квалификации персонала - обязательное условие развития игорной зоны. В 2020 году профильное обучение прошли 350 сотрудников. Повышение по карьерной лестнице получили 67 человек.

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