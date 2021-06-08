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08.06.2021 14:58

В Калаче появятся инфекционный госпиталь и бассейн

Текст: Роман Мерзляков
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров совершил рабочую поездку в Калач-на-Дону и посетил сразу две стройплощадки. Так, уже на 80 процентов готов инфекционный госпиталь. Его возводят по примеру новой больницы в Волжском, открытой в конце 2020 года. Корпус рассчитан на 60 мельтцеровских боксов с возможностью увеличения до 90 койко-мест и будет принимать как взрослое население Калачевского, Чернышковского, Суровикинского и Серафимовичского районов, так и детское.
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области

- Были учтены определенные нюансы, связанные с оказанием помощи инфекционным больным, переработан проект, - сделал акцент губернатор. - Работы идут в плановом порядке. К 1 сентября больница будет готова принять первых пациентов и оказывать медицинскую помощь на самом высоком уровне. Такой опыт востребован не только на территории Волгоградской области. К нам обращаются коллеги из других регионов страны с просьбами показать наши объекты, поделиться опытом, предоставить проекты. Мы с радостью оказываем методологическую помощь.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
Подготовлен комплексный проект метанолового завода в Волгограде

Ка сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области, общая площадь здания - 2,6 тысячи квадратных метров. Ежедневно на площадке трудятся свыше 120 специалистов и 10 единиц техники. Подрядчиком АО "Приволжтрансстрой" выполнены основные строительно-монтажные работы: полностью готова "коробка", смонтированы наружные и внутренние инженерные сети, построена котельная, въездной бокс с дезинфекторной для "скорых". Сейчас на объекте ведут внутренние отделочные работы, проводят систему мудицинских газов, на очереди - завершение благоустройства территории, установка оборудования и мебели. Специально для этой инфекционки закупают более 1,1 тысячи единиц, среди которых аппараты ИВЛ, мобильный рентген-аппарат, рентгеновский диагностический телеуправляемый комплекс, газификатор, мониторы состояния пациента и др.

- Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Волгоградской области стабильная, прогнозируемая и контролируемая, - говорит Андрей Бочаров. - Сегодня в 14 госпиталях развернуты 1875 коек, из которых порядка 30 процентов находятся в резерве. Активно проводится массовая вакцинация жителей: 315 тысяч человек уже сделали прививку. Продолжается работа по созданию современной медицинской инфраструктуры для оказания помощи жителям с инфекционными заболеваниями.

Помимо Калача-на-Дону межрайонный центр будет построен в Камышине, а также на севере области - место его размещения выберут с учётом мнения экспертного медицинского сообщества.

Еще одним пунктом рабочей поездки стала площадка строительства крытого бассейна на 40 посещений в смену. Объект, возводимый по госпрограмме комплексного развития сельских территорий, готов на 40 процентов: в здании смонтированы кровля, окна, двери, входная группа, залита чаша бассейна на пять дорожек, полы. Ведутся работы по установке внутренних перегородок, черновая отделка.

- Жители Калача-на-Дону и Калачевского района обращались, просили, чтобы у них был настоящий бассейн. К новому году объект примет первых посетителей, - заявил губернатор. - Здесь приличная территория, которую можно и далее развивать, наполнять спортивными и социальными объектами. Работы идут в плановом порядке.

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