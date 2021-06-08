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08.06.2021 09:42
Рубрика: Происшествия

В Крыму ливень привел к подтоплению домов в селе Приозерное

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым

На востоке Крыма, в селе Приозерное Ленинского района, сильный дождь привел к переливу воды через дамбу озера и подтоплению жилых домов. Об этом сообщила пресс-службы Главного управления МЧС по РК.

Во время дождя вода текла по улицам села бурными потоками и заливала дворы.

В районе Керчи ливень подтопил федеральную трассу "Таврида"

- В селе, где проживают 3000 человек, произошло подтопление 18 придомовых территорий и домовладений, в которых проживают 35 человек, из них 10 детей, рассказали в пресс-службе. - На базе гостиницы "Полет" в поселке Багерово был развернут пункт временного размещения, в который доставлены четыре человека, в том числе трое детей.

МЧС оперативно перебросила в Приозерное аэромобильную группировку, которая с помощью мотопомп произвела откачку воды с участков домовладений. Всего в ликвидации последствий потопа участвовали 135 человек и 27 единиц техники.

Напомним, накануне поблизости от Приозерного сильный дождь привел к подтоплению участка федеральной трассы "Таврида". Но вскоре после прохождения атмосферного фронта вода сама ушла с проезжей части.

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