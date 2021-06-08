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08.06.2021 12:30
Рубрика: Экономика

В Крыму опровергли слух о холодных батареях будущей зимой

Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Объекты тепловой генерации, входящие в структуру АО "КрымТЭЦ", не прекратят отапливать жилой фонд и объекты социальной инфраструктуры зимой 2021-2022 года, даже если у них возникнут трудности с утверждением тарифа на следующий период.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Информация в социальных сетях не соответствует действительности, - сообщила пресс-секретарь "КрымТЭЦ" Татьяна Югош. - ТЭЦ компании "КрымТЭЦ" являются стратегически и социально важными объектами, они не могут быть остановлены без веской причины. Мы не можем оставить людей без тепла ни при каких условиях.

Фото: iStock
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Ремонт оборудования на объектах предприятия проходит в плановом режиме. Для этого выбран летний период, когда тепло в городскую инфраструктуру не подается. Вместе с тем на предприятии признали, что у них могут возникнуть трудности в связи с прекращением действия с 1 января 2022 года так называемого режима "вынужденной генерации", установленного распоряжением правительства РФ № 1646-р от 31 июля 2017 года.

- Такая мера была необходима, чтобы крымская электроэнергетика быстрее адаптировалась к работе в соответствии с правилами российской энергосистемы, - уточнила Татьяна Югош. - После того, как этот режим прекратит свое действие, нашим ТЭЦ будет сложнее работать с экономической точки зрения.

Тем не менее, на предприятии заверили, что не прекратят подачу тепловой энергии ни в предстоящем отопительном сезоне, ни в будущих. В правительстве Крыма сообщили, что знают об этой проблеме.

- Действительно, руководство "КрымТЭЦ" приняло решение о выводе мощностей из эксплуатации из-за износа оборудования и необходимости реконструкции станций, - сообщила вице-премьер правительства Крыма Светлана Маслова.

Сейчас муниципалитеты, которые затрагивает эта ситуация, заключают договоры на поставку тепла в будущем отопительном сезоне.

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- Министерство жилищно-коммунального хозяйства Крыма координирует эту работу, которая будет завершена к августу, - сказала Маслова. - Никакого беспокойства об отключении муниципалитетов от тепла быть не может.

Симферопольская и Камыш-Бурунская ТЭЦ, входящие в структуру АО "КрымТЭЦ", отапливают значительную часть жилого фонда и социальных объектов Симферополя и Керчи. В социальных сетях и некоторых СМИ на этой неделе появилась информация о том, что с 1 января 2022 года объекты теплоэнергетики АО "КрымТЭЦ" могут остановиться из-за истечения срока действия режима вынужденной генерации 31 декабря 2021 года. Такая ситуация, якобы, может оставить без тепла десятки тысяч жилых домов, поликлиник, детских садов и школ Крыма.

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